Мое государство. Что мы сами тут построим, в том нам и жить, - Д.Тукмаков

00:22 12.01.2019

Мое государство

что мы сами тут построим, в том нам и жить



Денис Тукмаков



1. Государство Россия - это машина для выживания русского народа в Истории. Это материальная величина: государство ежедневно кормит, обучает, защищает, дает работу и наделяет смыслом жизни десятки миллионов сограждан.



2. Когда государство рушится или мельчает, русский народ физически вымирает, съезжает с обжитых пространств, убивает друг друга, превращается в Руину, с тоски уходит из Истории в небытие.



3. Сильное государство окрыляет народ, поднимает над животным состоянием, вырывает из лап ада - ада массовых скачков на площадях, "прибыли любой ценой" и низких температур. Лишь оно одно умеет совершать диковинные вещи, вроде явления Вежливых Людей, пролагания Севморпути или содержания библиотек с консерваториями.



4. Государство Россия - это мы: лишь оно наделяет нас, как народ, субъектностью, скрепляет воедино. За пределами России русский народ сохраняет свою идентичность лишь в сетке ее координат - исчезни Россия, и русские на Украине, в Казахстане, в Прибалтике растворятся в других проектах, превратятся в фольклор для туристов. Распадись Россия - и через поколение жители Архангельска, Краснодара и Омска будут числить себя тремя разными народами.



5. В России сегодня нет политической силы, партии, клана или группы заговорщиков, способных переформатировать эту машинерию на новый лад, который обеспечил бы более эффективное выживание народа. Это значит, что никакой "Другой России" не существует - пока даже в теории. Есть лишь та Россия, что дана нам в ощущениях, - с ней-то и надо иметь дело.



6. Вся нынешняя санкционная политика "наших партнеров" нацелена на слом даже не власти, а целого государства - вот ровно этого, и никакого другого: ни выдуманного, ни грядущего. Причем интересантам совершенно неважно, чьими руками будет осуществлен этот слом: правых, левых, либералов или "граждан СССР" - поскольку ни одна из этих сил не несет в себе, увы, образа будущего новой суверенной России и не обладает навыками по управлению территорией меж трех океанов.



7. Все ужасы и несправедливости государства, все "Левиафаны" и "яхты Абрамовича", нелепые законопроекты Центра и всяческий вздор с мест вызваны, в сущности, слабостью государства, а не его полнокровной силой. Это - болезни. Болезни надобно врачевать.



8. Единственный способ улучшить государство и исправить его откровенные ляпы сегодня лежит в понимании, что это - наша земля, наши города, наша машина выживания. Это значит, что нужно идти в государство, проникать во власть, выбирать ее, разговаривать с ней, врастать в кадры, учить детей любви к Родине, делать общее дело, служить своей стране и кормить свою Армию - чтобы не кормить чужую.



9. В конечном счете, выиграть битву за Историю удастся лишь в том случае, когда, не круша этого великого механизма и не ведясь на заманухи, не страшась его "жерновов" и не сильно беспокоясь о собственной судьбе, мы поймаем за хвост ясную, как молния, мысль: что мы сами тут построим, в том нам и жить.



10. Если же станет слишком темно и страшно, то достаточно просто вспомнить - Россией Богородица правит, и все будет хорошо.



"Россия любит тебя и будет любить вечно".