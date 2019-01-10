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Когда Путину придется уйти, - Михаил Хазин
00:23 12.01.2019

Когда Путину придется уйти
политическая схватка в США и начало ликвидации Бреттон-Вудской системы

Михаил Хазин

Дональд Трамп отменил поездку на форум в Давос. Кто-то скажет, что не очень-то это ему было интересно. А вот и нет! Дело в том, что Трамп начал работу по ликвидации бреттон-вудской системы и для того, чтобы минимизировать издержки этого процесса ему нужно много и активно разговаривать с лидерами мирового бизнеса. В Вашингтоне это делать не совсем сподручно: и времени мало, и протокол сложен (встречи нужно назначать за много недель, а то и месяцев), и уж больно много ушей. А в Давосе можно провести за день пару десятков встреч, причем про некоторые из них в Вашингтоне и не узнает никто… Не Путин же будет в них участвовать…

И, тем не менее, Трамп не поехал. А ведь второго такого шанса еще год не будет, через год Трамп будет занят исключительно предстоящими выборами. Так что его отказ реально создает ему проблемы. Почему он отказался? Скорее всего потому, что очень острая ситуация сложилась в США.

Несколько дней назад по Вашингтону распространились слухи, что Трамп выступит по телевидению и объявит о введении чрезвычайного положения. Это позволит ему и с бюджетом разобраться, и пресловутую стену с Мексикой построить, да и вообще снять значительную часть проблем с противостоянием Конгресса. Народ замер… Но ничего не произошло…

Я, как уже не раз отмечал, небольшой специалист по политической "кухне" Вашингтона. Но зато у меня и нет большого количества разных "заморочек", неминуемо возникающих у тех, кто внутри или снаружи этой "кухни" занимается. А потому я могу сделать правдоподобное предположение, которое заключается в том, что Трамп ввести чрезвычайное положение хотел. Но ему сделали серьезное предупреждение с угрозой импичмента за попытку государственного переворота. Вот 11 сентября 2001 года таковой попыткой не было… А здесь - будет!

При этом я не думаю, что Трамп испугался, его вообще трудно напугать, вся история его президентства служит тому доказательством. Он, вообще, внутренне, герой. Сам себя воспринимает как героя и вся ситуация последнее лет вновь и вновь усиливает эту его внутреннюю позицию. Но, в отличие от Буша-мл. (у которого, скорее всего, такой момент тоже был), он самостоятельный игрок с очень сильной поддержкой.

К слову, я не исключаю, что Буш-мл. был первой попыткой небанковских элит США как-то вырваться из финансовых пут - через усиление ВПК во всех смыслах этого термина. Не вышло. И тогда решили пойти другим путем: не усиления прямой роли США в мире, а, наоборот, ослабления этой роли. С соответствующим снижением возможности финансового сектора.

Так вот, скорее всего, Трамп все очень тщательно просчитал. И понял, что время для введения чрезвычайного положения не самое удачное. И, скорее всего, начал пропагандистское обеспечение для того, чтобы улучшить текущую конъюнктуру. А эта работа требует нахождения на рабочем месте. Вот поэтому он и не поехал в Давос. Точнее, пока не едет.

Посмотрим, что будет дальше. Пока мы видим, что с такого рода задачами Трамп справляется отлично. Да, в его схватке с Пауэллом пока победы достичь не удалось, но общественное мнение уже решило, что если обвал будет, то виноват будет именно руководитель ФРС. Более того, ФРС публично признало, что нужно смягчать кредитно-денежную политику, то есть увеличивать предложение денег. То есть, фактически, Пауэлл признал свою слабость.

Да, конечно, с точки зрения драки за контроль над ФРС, ничего не решено, ФРС по прежнему под контролем мировой финансовой элиты. Но сам Пауэлл, который, все-таки, гражданин США, понимает, что ему лично теперь не отвертеться, поскольку если ему предъявят обвинения, то рассматривать их будут американские судьи, которым свойственны все предрассудки выросших в США людей. В том числе мессианское мышление с приоритетом "Америка превыше всего". И даже Пауэлл не сможет объяснить американскому суду, что приоритеты мировой финансовой элиты главнее, чем интересы США.

В общем, политическая схватка в США в самом разгаре. Это очень интересно и оказывает влияние на весь мир. И я думаю, что уже в этом году одна из сторон одержит победу. Если Трамп проиграет, то можно с уверенностью сказать, что Путину придется уйти, причем возможно, ему даже не удастся сохранить свою жизнь. Как там, у Лема? "Умер, по рассеянности перестав дышать…". А после этого мы не просто вернемся в 90-е годы, скорее всего, произойдет и распад России. И сделать тут ничего не получится.

А вот если Трамп выиграет, то проблемы резко усилятся у старших партнеров наших либералов. И тут тоже много чего интересного может произойти. Но, опять-таки, это неминуемо вызовет серьезные изменения в современной российской элите. Так что относительное спокойствие у нас продолжится только до тех пор, пока у Трампа с финансистами шаткое равновесие. А судя по тому, что общее напряжение все нарастает и нарастает, нарыв может прорваться довольно скоро.

Источник - Михаил Хазин
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