 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.01.2019
14:53  Турция претендует на американские базы в Сирии
14:51  Ранее уволенный за кумовство и взяточничество Салимов трудоустроен замом министра экономики и промышленности Узбекистана. Исправился?
14:49  Рождение новой Европы. Какой она будет и за кем пойдет? - Э.Биров
14:48  Bloomberg: Иран пытается вернуть себе влияние Персидской империи
14:47  Куда повернет политическую судьбу Трампа "Большая четверка" инвесткомпаний США, - В.Прохватилов
14:45  Охотничьи страсти в Киргизии. Кто решил подставить президента Жээнбекова? - "ВБ"
14:42  Выход США из ЮНЕСКО как признание поражения в войне "мягкой силы", - Д.Минин
11:46  В Узбекистане из Министерства экономики образовано Министерство экономики и промышленности
11:38  Новообразованное Агентство урбанизации Узбекистана возглавил Жасур Арипов
11:36  Узб-вице-премьер Абдухакимов одновременно стал ректором Международного университета туризма "Шелковый путь"
11:34  Новая президентша Грузии отказалась от зарплаты. Небесная голубица
11:31  Назарбаева пустят на елбасу. Установлены связи Храпуновых с Трампом
11:22  СЭВ: уроки для ЕАЭС. Как Советский Союз был донором стран Восточной Европы, - А.Леонов
11:15  На Иссык-Куле вандалы разгромили православное кладбище
11:08  "Голод. Это чудовищная перспектива для населения Йемена", - спецпосланник ООН Гриффитс
11:05  Иванку Трамп сватают в президенты Всемирного банка
10:59  У стен Кремля бушуют военно-африканские страсти
10:58  Жестокая борьба за турецкие проливы. Дарданелльские операции Антанты и России в Первую мировую войну, - А.Олейников
10:55  Талибы открыли "новогодний фронт" на севере Афганистана, - А.Серенко
10:40  Эркин Турдимов утвержден хокимом Самаркандской области Узбекистана
00:23  Когда Путину придется уйти, - Михаил Хазин
00:22  Мое государство. Что мы сами тут построим, в том нам и жить, - Д.Тукмаков
Пятница, 11.01.2019
22:21  Кто ближе Эрдогану – Путин или Трамп?
21:14  Спад Китая. Глобальную экономику ждут новые испытания? - Джим О’Нил
21:06  Концерт заказывали? Казпевец Тореали плюнул в рот и пнул ребенка на сцене
21:03  После долгих препирательств. Москва выдает в Астану банкира-афериста Ертаева
20:16  Коняшка прыг, копытце - дрыг... Аркадаг посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году
19:32  Уходя от доллара, Россия скупила четверть мировых резервов юаня, - Bloomberg
13:39  Скандал в Доме-1. Вкурили итурупа. Просрав авторитет Кремль резко передумал продавать Курилы, - М.Ростовский
13:37  Скандал в Доме-2. Какой моветон. Новенькие заражают старожилов ВИЧ, - "МК"
13:36  О гнусности фильма "Султан моего сердца", - П.Густерин
13:29  Вышедшая замуж за британского лорда гражданка Узбекистана опровергла, что работала официанткой
13:24  Безвременное правительство: в Латвии не могут выбрать премьер-министра, - И.Кармазин
13:21  Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне, - И.Пшеничников
13:20  Судьба Курил и кремлевские торгаши, - С.Удальцов
13:19  Asia Times: Вторжение КНР на Тайвань может потерпеть крах
12:46  Дмитрий Ли возглавил УзбНАПУ - Нацагентство проектного управления при президенте Мирзиееве
12:42  УзбКадры. Незадачливого новатора экс-министра ИТ Ахмедхаджаева бросили в замхокимы Джизака
12:19  В Ташкенте стартовал Военно-патриотический фестиваль. В программе - "показательные выступления..."
12:16  Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с КНР
11:14  Казахстанские акции на IPO. Дорожает только Казатомпром
10:28  Год до выборов президента: испытания и интриги политического выбора в Таджикистане, - Х.Хуррамов
10:13  Монголия предреволюционная. Что может вызвать народные волнения в стране Вечного Синего Неба? - Бато Очиров
09:53  В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры = ($12)
09:44  Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США
09:21  Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина, - Т.Едовина
09:17  Йеменские хуситы поразили беспилотником вражеских генералов на военном параде
09:12  Арабы и Моссад сговорились реабилитировать Асада, - "НГ"
09:10  Водил его Серега на выставку... Бывший премьер Киргизии Исаков "наследил" в Историческом музее, - В.Панфилова
09:05  В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами
08:16  К мятежу! Сказка про маленького французика, который смог
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Эркин Турдимов утвержден хокимом Самаркандской области Узбекистана
10:40 12.01.2019

Депутаты Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов утвердили Эркинжона Турдимова в должности хокима Самаркандской области. Его кандидатура была предложена президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Глава государства определил актуальные задачи перед руководством и активом области.

"Развитие экономики области, активизация инвестиционного процесса, создание новых предприятий и рабочих мест – важнейшая и самая приоритетная задача. В прошлом году в области введено в строй 448 объектов и создано более 8,7 тысячи рабочих мест. Но для такой области с огромным потенциалом, как Самаркандская этого недостаточно", – сказал Шавкат Мирзиеев.

Отмечалось, что на 2019-2020 годы сформировано 968 инвестиционных проектов, планируется организовать крупные промышленные предприятия в сотрудничестве с зарубежными странами.

Даны поручения по использованию туристического потенциала региона, диверсификации сельского хозяйства, развитию предпринимательства.

Напомним, что Турдимов был назначен и. о. хокима Самаркандской области 12 июля прошлого года.

Эркинжон Турдимов (1969 год рождения) руководил Сурхандарьинской областью с декабря 2016 года, в 2008-2016 годах был хокимом Навоийской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547278800
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №811
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №812
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №816
- К. Токаев: Работа депутатов по разъяснению Стратегии Президента не должна носить формального характера
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на упрощение процедур реабилитации и банкротства
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска
- Традиционная ориентация
- Итоги государственного контроля и надзора в сфере торгового мореплавания за 2018 год
- WWF – инструмент построения земного рая для "золотого миллиона"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  