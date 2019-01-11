Эркин Турдимов утвержден хокимом Самаркандской области Узбекистана

10:40 12.01.2019

Депутаты Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов утвердили Эркинжона Турдимова в должности хокима Самаркандской области. Его кандидатура была предложена президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Глава государства определил актуальные задачи перед руководством и активом области.



"Развитие экономики области, активизация инвестиционного процесса, создание новых предприятий и рабочих мест – важнейшая и самая приоритетная задача. В прошлом году в области введено в строй 448 объектов и создано более 8,7 тысячи рабочих мест. Но для такой области с огромным потенциалом, как Самаркандская этого недостаточно", – сказал Шавкат Мирзиеев.



Отмечалось, что на 2019-2020 годы сформировано 968 инвестиционных проектов, планируется организовать крупные промышленные предприятия в сотрудничестве с зарубежными странами.



Даны поручения по использованию туристического потенциала региона, диверсификации сельского хозяйства, развитию предпринимательства.



Напомним, что Турдимов был назначен и. о. хокима Самаркандской области 12 июля прошлого года.



Эркинжон Турдимов (1969 год рождения) руководил Сурхандарьинской областью с декабря 2016 года, в 2008-2016 годах был хокимом Навоийской области.