Талибы открыли "новогодний фронт" на севере Афганистана, - А.Серенко

10:55 12.01.2019 Боевики афганского Талибана (организация запрещена в РФ) в первые десять дней нового 2019 года заметно активизировались в Северном Афганистане. Начиная с конца декабря 2018 года, талибы почти непрерывно атакуют объекты правительственных сил сразу в шести северных провинциях страны. Самые тревожные события в начале января развернулись в провинциях Фарьяб, Бадгис, Баглан и Балх.



Наступление на фарьябском фронте



Новогодний "бросок на север" талибы начали днем 27 декабря в провинции Фарьяб, где, по их собственным оценкам, они контролируют почти 90% территории. Около 14.00 боевики Талибана атаковали части Афганской национальной армии (АНА) в поселках Тапа-Кишлак и Дашт-Баз (район Джума Базар). Тяжелые бои продолжались до позднего вечера. В ходе столкновений афганские военные, по словам представителей Талибана, потеряли 4 бронеавтомобиля (все были подбиты из гранатометов), не менее 10 солдат АНА были убиты. С наступлением ночи афганские военные оставили занимаемые позиции.



На следующий день, 28 декабря, талибы снова атаковали армейскую колонну в провинции Фарьяб, на этот раз у поселка Ислам-Кала (район Гарзиван). В результате нападения военные потеряли четыре бронеавтомобиля (два подорвались на минах, еще два были подбиты из РПГ), 7 солдат были убиты. Потери талибов – двое раненых. Боестолкновение завершилось воздушным ударом вертолетов огневой поддержки ВВС АНА по позициям боевиков в поселке Ислам-Кала.



Еще через день, 29 декабря, талибы атаковали позиции афганских силовиков у поселка Ганджа (район Ширин Тагаб) провинции Фарьяб. По неофициальным данным, правительственные силы потеряли убитыми 7 человек.



Судя по предновогодним боестолкновениям, талибы выбирали для нападений те районы провинции Фарьяб, в которых они доминируют, но пока все же контролируют не полностью. Так, по оценкам представителей Талибана, район Ширин Тагаб они контролируют сегодня на 97%, район Джума Базар – на 98%.



1 января у поселка Дашт-Баз (район Джума Базар) талибы устроили засаду на колонну афганских силовиков и американских военных, которая отступала к городу Меймене (административный центр провинции Фарьяб). В результате ожесточенного боя были уничтожены один бронеавтомобиль американцев, две бронемашины афганских военных и четыре грузовика. Афганские источники сообщают об убитых и раненых среди правительственных сил, однако, какие-либо конкретные цифры отсутствуют.



В тот же день талибы атаковали у поселков Ислам-Кала и Шаш-Тепе (район Ширин Тагаб) правительственный конвой, подбив из гранатометов пять армейских и полицейских грузовиков, убив и ранив около десятка силовиков. Трофеем повстанцев стал один грузовик.



Активные боевые действия накануне Нового года в Фарьябе позволили талибам не только сохранить инициативу в этой провинции, но и атаковать афганских силовиков в соседних районах. Тем самым повстанцы решали сразу две задачи – расширяли зону своего контроля в северо-афганских провинциях и заставляли афганских военных, готовящих контрудар в Фарьябе, распылять силы.



Расширение пространства войны



Первый удар за пределами фарьябского фронта Талибан нанес 1 января в соседней северной провинции Сари-Пуль. Здесь боевики атаковали позиции афганской армии и полиции в районе Сайяд, а также блокпосты силовиков в пригороде города Сари-Пуль, у поселков Суг Быль и Кушкара.



В районе Сайяд после ожесточенного боя талибы захватили три контрольных поста правительственных сил, при этом погибли 14 силовиков, еще 22 получили ранения. В качестве трофеев боевики захватили большое количество оружия и боеприпасов, а также бронеавтомобиль "Рейнджер". Попытки афганских силовиков в тот же день отбить у повстанцев захваченные позиции не увенчались успехом: по некоторым данным, боевики подбили 5 единиц бронетехники и уничтожили около 20 сотрудников полиции.



В пригороде Сари-Пуля боевики не сумели захватить блок-посты силовиков, однако последние понесли заметные потери при отражении атак талибов.



В тот же день, 1 января, боевики Талибана атаковали учебные центры (марказы) правительственных сил в различных районах северной провинции Балх. В результате нападений на два учебных центра, по данным талибов, были убиты более 25 афганских силовиков. Затем в ночь с 1 на 2 января боевики атаковали еще один марказ в районном центре Чимталь, убив не менее 8 солдат и захватив трофеи в виде оружия и боеприпасов.



3 января талибы активизировались уже в северной провинции Баглан: здесь ими была захвачена 3-я военная база и прикрывавший ее блокпост, расположенные в пригороде города Пули-Хумри (провинциальный административный центр). В результате операции Талибана погибли около 20 полицейских. В руки боевиков попали три автомашины, оружие и боеприпасы.



В тот же день, 3 января, талибы атаковали блокпост в поселке Аркалик (район Кайсар провинция Фарьяб). В ходе нападения были убиты и ранены 7 проправительственных ополченцев (арбаки).



В ночь с 3 на 4 января талибы снова активизировались в провинции Балх: ими был захвачен блокпост ополченцев-арбаки в поселке Ходжа Гилюрдор. По словам представителей повстанцев, "в ходе атаки было убито и ранено значительное количество арбаки, остальные убежали", оставив боевикам в качестве трофеев оружие (винтовки М16) и боеприпасы.



Разворот на Бадгис



4 января Талибан расширил пространство "северных" атак за счет провинции Бадгис, расположенной к западу от Фарьяба. Здесь боевики захватили два блокпоста проправительственных ополченцев, убив и ранив 18 арбаки. Среди погибших оказался командир ополченцев мулла Хаджи Даран. В руки талибов попали крупные трофеи – миномет, снайперская винтовка, несколько пулеметов и винтовок М16 с боеприпасами.



Видимо, успешная демонстрация силы талибами 4 января привела к тому, что в ночь с 5 на 6 января в поселке Сар-Халанг (район Мургаб, провинция Бадгис) местные ополченцы и полицейские оставили контрольно-пропускной пункт и, фактически, бежали, бросив снаряжение и большое количество боеприпасов. Все это вместе с КПП в Сар-Халанге досталось без боя боевикам Талибана.



Вечером 7 января талибы провели в Бадгисе уже более масштабную операцию. Около 21.00 по местному времени боевики провели скоординированные атаки на блокпосты афганских силовиков в поселке Гарчаг (район Кадис, провинция Бадгис). Атакам предшествовал 4-часовой обстрел из тяжелого и легкого оружия позиций правительственных сил, в результате чего 4 блокпоста были полностью захвачены талибами. При этом были убиты и ранены около 25 силовиков, а огнем из РПГ уничтожен один полицейский бронеавтомобиль. Талибы потеряли убитыми и ранеными 6 человек. В руки повстанцев попали гранатомет, 5 автоматов Калашникова, рация и боеприпасы.



В тот же день, 7 января, боевики Талибана после двухчасовой перестрелки захватили 4 контрольно-пропускных пункта в поселках Ташбалак и Бандсахарн (район Аб-Камари, провинция Бадгис). В результате ожесточенного боя были убиты 13 военнослужащих АНА, остальные бежали. Боевики уничтожили 4 мотоцикла, захватив в целости 3 мотоцикла, пулемет ПКМ, 4 винтовки М16 и боеприпасы к ним. Потери талибов составили 5 человек убитыми и ранеными.



В поселке Сархальнаг (район Мургаб, провинция Бадгис) 7 января талибы организовали засаду для отряда афганского спецназа (коммандос), который прибыл для проведения ночного антитеррористического рейда. В результате внезапного нападения боевиков было убито и ранено 8 спецназовцев. Тела двух коммандос их сослуживцы не смогли вынести с поля боя. В поселке Сархальнаг сейчас остается блокированным талибами блокпост афганских военных: силовики, неся потери, предприняли несколько неудачных попыток вырваться из окружения, но пока так и не смогли это сделать.



Борьба за блокпосты и контроль над шоссе



К концу дня 7 января, по информации представителей Талибана, боевики захватили в северных провинциях Бадгис, Джаузджан и Балх более 10 блокпостов, уничтожив и ранив более 70 афганских силовиков.



Помимо блокпостов и конвоев силовиков, новогодними целями нападений талибов стали важные автотрассы Балх-Джаузджан и Баглан-Кабул. Контроль над ними является сегодня приоритетной стратегической задачей боевиков.



4 января в провинции Балх Талибан провел одновременно две операции: боевики захватили важный блокпост в поселке Гур-Тепе (район Чарбулак, при этом погибли 11 солдат и два правительственных командира Мир-Ахмад и Девон), а также уничтожили полицейский пост на трассе Балх-Джаузджан, убив двух сотрудников МВД.



Практически одновременно, также 4 января, талибы объявились на трассе Кабул-Баглан у поселка Килга (район Души, провинция Баглан), убив полицейского Абдуллу, сына Мухаммада Мусы. Участок кабульско-багланской трассы у поселка Килга сегодня остается под контролем боевиков, которые устраивают здесь ежедневные засады. В понедельник 7 января в одну из таких засад попал командир арбаки Фуад Атайя, который в ходе короткого боя был убит талибами.



Репутационные потери силовиков в Балхе



Первая январская неделя 2019 года завершилась для афганских силовиков сильнейшим репутационным ударом в провинции Балх: здесь в районе Хос Балх 7 января на сторону Талибана перешли 53 полицейских, 8 солдат АНА и два бойца арбаки (всего 63 человека). Имена, фамилии и фотографии перебежчиков представители повстанцев опубликовали 10 января на подконтрольных информационных ресурсах.



После этого ситуация с безопасностью в Балхе – до недавнего времени одной из самых спокойных северных афганских провинций – стала резко ухудшаться. В четверг 10 января боевики Талибана захватили 2 блокпоста в поселке Тимурк (район Чарбулак), убив и ранив при этом более 45 силовиков, еще 15 военных и полицейских попали в плен. Талибы подбили из РПГ три бронеавтомобиля и захватили в качестве трофеев одну бронемашину "Хамви", миномет, 6 пулеметов, 29 автоматов Калашникова, две рации, прибор ночного видения.



В тот же день, 10 января, боевики Талибана в районе Чарбулак перекрыли трассу Балх-Джаузджан и захватили сразу 5 блокпостов афганских силовиков – "Алим-Хель", "Гур-Тепе", "Спус-Хуру", "Ах-Тепе" и "Шаршарак". В качестве трофеев талибы получили оружие и боеприпасы полицейских и ополченцев-арбаки.



Афганская армия пытается перехватить инициативу у боевиков



Таким образом, начав новогоднюю экспансию в Северном Афганистане с провинции Фарьяб, талибы уже через десять дней резко усилил свои позиции в провинциях Бадгис и Балх. При этом они сохраняют активность также на багланском направлении: 10 января боевики захватили одну базу и два блокпоста афганских силовиков в поселке Шихабуддин (район Пули-Хумри), убив около 30 солдат АНА и сотрудников МВД. Судя по информационным намекам талибов, в ближайшие дни различные районы провинции Баглан станут одними из главных мишеней боевиков.



Афганские силовики, судя по сообщениям СМИ, с 9 января пытаются перехватить инициативу у талибов в провинции Фарьяб – исходной точке новогоднего обострения ситуации в Северном Афганистане. Рано утром 10 января подразделения АНА и полиции начали наступательную операцию в окрестностях селения Мавкани (район Пуштун-Кот). Известно, что уже двое суток здесь идут ожесточенные бои, которые пока не принесли успеха ни одной из противоборствующих сторон.



Тем временем, повстанцы подготовили новых бойцов для "джихада" против кабульского правительства. В четверг 10 января стало известно о том, что 40 боевиков Талибана завершили курс военной подготовки в тренировочном лагере (муаскаре) "Халид бин Валид", который находится в районе Билчираг провинции Фарьяб. Выпускники муаскара научились обращаться с легким и тяжелым вооружением, а также взрывчатыми веществами. Ожидается, что уже в ближайшие дни выпускники лагеря "Халид бин Валид" вступят в бой с афганскими силовиками на фарьябском фронте.



Завершая обзор совсем не праздничной новогодней ситуации в Северном Афганистане, следует отметить также успешную локальную операцию талибов в провинции Саманган, которая географически "связывает" провинции Балх, Сари-Пуль и Баглан, где в первые десять дней января 2019 года разыгрались наиболее драматичные события. В субботу 5 января талибы с боем взяли под свой контроль блокпост правительственных сил в поселке Чапчал (район Дара Соф, провинция Саманган), убив пятерых силовиков и захватив автомобиль "Рейнджер", а также боеприпасы для РПГ, автоматов и пулеметов Калашникова.



Акция талибов в Самангане не получила дальнейшего развития, после нее не последовало новых боевых эпизодов в этой провинции, что дает основания предполагать, что атака 5 января носила, скорее всего, демонстрационно-отвлекающий характер. Главные удары в первой декаде января 2019 года талибы пока наносят в других северных провинциях страны. Можно предположить, что в ближайшей перспективе на севере Афганистана наибольший интерес у боевиков Талибана будут вызывать провинции Фарьяб, Бадгис, Балх и Баглан. И, очевидно, именно здесь должны попытаться перехватить инициативу у противника афганские силовики.



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии



11.01.19 Источник - ng.ru

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