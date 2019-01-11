Иванку Трамп сватают в президенты Всемирного банка

11:05 12.01.2019

США могут выдвинуть в президенты Всемирного банка Никки Хейли или Иванку Трамп



Бывший постпред США при ООН Никки Хейли и дочь президента США Дональда Трампа Иванка (советник президента) могут стать кандидатами на пост президента Всемирного банка (ВБ), сообщает AFP со ссылкой на Financial Times. Также называются имена Дэвида Мальпасса - заместителя министра финансов по международным делам, и Марка Грина - главы Агентства США по международному развитию.



В Минфине AFP заявили, что не комментируют информацию о возможных кандидатах. "Мы начинаем процесс поиска номинанта",- сказали там.



ВБ рассчитывает выбрать нового президента к апрелю.



В январе стало известно, что президент ВБ Джим Ен Ким досрочно покинет свой пост. С 1 февраля его обязанности перейдут нынешнему главному исполнительному директору банка Кристалине Георгиевой.



По традиции президентом ВБ становится гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.