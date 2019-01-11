На Иссык-Куле вандалы разгромили православное кладбище

11:15 12.01.2019

В селе Ананьево Иссык-Кульской области вандалы разгромили православное кладбище. Сломали кресты, памятники, ограды, разбросали венки и цветы. Все это обнаружили сегодня вечером.



Все люди в шоке и горе.



Зачем трогать могилы усопших? Кому это нужно? Обратились в местные правоохранительные органы и главе айыл окмоту. Обещают разобраться. Завтра 12.01.2019 в 9.00 люди собираются возле кладбища. Такие бесчеловечные поступки не должны остаться безнаказанными".



Сообщением и фотографиями на своем аккаунте в Facebook поделилась журналист Надежда Усова.



В прошлом году на Иссык-Куле уже был случай вандализма на кладбище

"Это просто кошмар!!!



Кому могут мешать мертвые???



11 января 2019 - Елена Цой



фото тут -

https://www.vb.kg/doc/375998_na_issyk_kyle_vandaly_razgromili_pravoslavnoe_kladbishe.html