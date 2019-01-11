СЭВ: уроки для ЕАЭС. Как Советский Союз был донором стран Восточной Европы, - А.Леонов

11:22 12.01.2019 Советский Союз и страны Восточной Европы инициировали формирование равноправной мирохозяйственной системы вскоре после Второй мировой войны. 70 лет тому назад, 5-8 января 1949 г., в Москве состоялось межправительственное совещание Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и СССР. А 25 января было опубликовано совместное коммюнике о создании Совета экономической взаимопомощи.



Учреждение СЭВ стало не только экономическим, но и геополитическим ответом на небезызвестный американский план Маршалла (вступил в действие в апреле 1948 г.). По сути, этот план был программой, нацеленной на финансово-экономическое и, следовательно, политическое подчинение Вашингтону большей части Европы.



Надо сказать, что активное развитие экономических связей между Советским Союзом и восточноевропейскими странами, начавшееся с 1946 г., вскоре трансформировалось в востребованность координации национальных экономических планов на перспективу. Естественной реакцией на эту тенденцию стало решение Политбюро ЦК ВКП(б) об экономических отношениях между СССР и странами народной демократии (23 декабря 1948 г.). В нем, в частности, отмечалось: "Созвать в Москве 5 января 1949 года закрытое совещание представителей правительств СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии для установления тесных экономических отношений между СССР и странами народной демократии"; "…совещание созывается по инициативе правительств СССР и Румынии"; "Внести на обсуждение указанного совещания от имени СССР и Румынии проект решения об основах тесного экономического сотрудничества СССР и стран новой демократии (проект прилагается)"; "Представителями СССР на совещании назначить т.т. Молотова и Микояна".



В приложении к решению было сказано, что отсутствие "все более востребованного сотрудничества по согласованию экономической политики стран народной демократии и СССР наносит ущерб их экономическим интересам. И объективно помогает США и Англии использовать в своих интересах указанную несогласованность действий стран народной демократии и СССР. Это особенно выявляется в настоящее время, когда США, используя "план Маршалла", оказывают влияние на экономическую политику Западной Европы, направляя ее против интересов СССР и стран новой демократии". Как следствие, возникает также "ненужный параллелизм в развитии отдельных отраслей промышленности этих стран". Для решения вопросов экономического взаимодействия создается "постоянный Координационный Совет из представителей всех заинтересованных стран-участниц Совета на основах равноправного представительства".



И еще хочется напомнить один пункт решения, особенно тем, кто ныне в Европе называет СССР "оккупантом": "Учредителями Координационного Совета являются СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия".



А также добавить такой факт.



Партийные инициативы, исходящие от Советского Союза, быстро получили широкий международный резонанс. От правительств, торгпредств или посольств Индии, Афганистана, Индонезии, Гватемалы, Аргентины, Эфиопии, Финляндии поступили запросы в советские министерства относительно возможностей подключения к создаваемому СЭВ.



Им было разъяснено, что формируемый блок предполагает заключение специальных соглашений с другими странами, а сроки подписания таких документов зависят от конкретного состояния экономических связей с конкретной страной, ее планов по внешней торговле и ее экономического развития.



Характерно в этой связи, что уже в конце декабря 1948 г. между СССР и другими странами-соучредителями СЭВ был согласован первый "План совместных мероприятий по изучению и комплексному освоению минерально-сырьевой базы стран-участниц Координационного Совета". Он был разработан по инициативе И.В. Сталина в 1948-м, так как уже тогда проявился риск превращения СССР в постоянного сырьевого, нефтегазосырьевого прежде всего, донора стран Восточной Европы. План этот реализовывался до начала 1960-х за исключением Румынии и Албании, обладающих крупными запасами разнообразного промышленного и энергосырья.



В 1949-1950-х гг. участниками СЭВ стали также Албания и ГДР, а в 1960-1970-х - Куба, Монголия и Северный Вьетнам. По темпам промышленного и экономического роста в целом СЭВ занимал первое место в мире вплоть до начала 1980-х включительно. Примерно с середины 1970-х в блоке лидировали восточноевропейские страны, поскольку именно в тот период СССР стал в СЭВ главным поставщиком сырьевой и полуфабрикатной продукции. При этом экспорт из Союза шел по символическим ценам, но продукцию из стран СЭВ СССР ввозил почти по мировым ценам, импортируя в растущих объемах широкий ассортимент готовых изделий - от фруктов и ягод до наукоемких энергоблоков и товаров станкостроения. Соответственно, советские отрасли – производители этой продукции уже в середине 1970-х оказались в системном кризисе.



Фактически Советский Союз в ущерб собственным интересам дотировал экономики стран СЭВ, что продолжалось вплоть до распада СССР и "просоветского" соцсодружества.



Дело в том, что хрущевско-брежневское руководство решило экономически затушевать негативное отношение венгров, чехов и словаков к вводу советских войск в Венгрию и Чехословакию (1956 г. и 1968 г.), как и поляков – к введению военного положения в Польше (1980 г.) даже ценой стимулирования кризиса в ряде советских отраслей, обусловленного, в том числе, растущим ввозом в СССР не только промышленной, но и сельхозпродукции из "братских" стран. Вскоре такая же политика Москвы распространилась и на другие страны СЭВ. Так, ради увеличения поставок фруктов и овощей из Болгарии запахивались "излишки" урожаев в ряде регионов СССР. На аналогичные издержки власть шла ввиду растущего импорта продуктов птицеводства из Венгрии и Польши, свинины и яблок - из Польши, интерьерных, текстильных, кожевенно-обувных изделий повышенного спроса - из всех соцстран, включая КНР и Югославию.



Как следствие, в СССР почти весь парк авто- и вагонов-рефрижераторов уже в конце 1970-х был из Польши и ГДР, такая же картина - по парку пассажирских вагонов (из ГДР), междугородних и городских автобусов (из Венгрии), трамваев и смежной техники (из Чехословакии), техники для глубокозалегающего нефтегазового сырья (Румыния, Польша, Венгрия), мало- и среднегабаритной сельхозтехники (из Польши, Болгарии), по большинству видов продукции химпрома (ввоз из всех европейских стран СЭВ). В то же время, например, лесосырье "трансформировалось" в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии в целлюлозу и иные товары лесохимии.

По сути, это было экономическим вредительством. Более того: вскоре после кончины генсека К.У. Черненко советская сторона пересчитала поставки в СССР из других сэвовских стран в долларах США и по мировым ценам соответствующих лет!



Ранее, напомним, поставки между странами СЭВ осуществлялись по взаимосогласованным ценам и/или по бартеру (эквивалентный по объемам и ценовой стоимости товарообмен). И благодаря тому перерасчету получилось, что СССР оказался крупным должником "братских" стран и стал выплачивать этот выдуманный долг. Только власти Румынии и Албании отказались от таких платежей, назвав политику Москвы намеренным удушением экономики СССР и прологом к ликвидации СЭВ.



Кстати, Албания вышла из СЭВ еще в 1962-м из-за антисталинской истерии хрущевцев и их попыток экономической блокады этой страны. Характерный эпизод (1961 г.): албанская делегация попросила СЭВ направить дополнительно 30 тыс. тонн пшеницы и/или кукурузы из-за катастрофических засухи и наводнений с оплатой по бартеру, т.е. товарами, или в нацвалюте по официальному курсу к нацвалютам сэвовских стран. Хрущев провокационно ответил: "У нас крысы больше съедают зерна, чем нужно албанцам". И запретил странам-сателлитам выручать Албанию зерном. Не подчинилась лишь Румыния, продав албанцам около 10 тыс. тонн по символической цене. Но реально выручил Китай: Пекин направил Албании почти 30 тыс. тонн зерна бесплатно в соответствии с лозунгом Мао: "Китай будет без хлеба один день, Албания будет с хлебом целый год". В результате СССР и Варшавский договор лишились важнейшего форпоста на Балканах и в Средиземноморье.



При этом все страны СЭВ оказывали всевозможную экономическую помощь новым странам блока – Кубе, Монголии, Северному Вьетнаму (с 1976 г. СРВ). По данным их статистики начала 1980-х, создание там современной экономики, расширение ее экспортно-промышленных возможностей, активное развитие здравоохранения, науки, образования - результат, прежде всего, экономической интеграции в рамках СЭВ и безвозмездной помощи со стороны других стран-участниц этого блока.



Важно отметить и то, что организация была избавлена от долларовой зависимости. Если точнее, 22 октября 1963 г. во взаиморасчетах между этими странами был утвержден безналичный переводной рубль (с января 1964 г.).



Он не имел предметной формы (т.е. банкнот или казначейских билетов, разменных монет), использовался только в безналичной форме для взаиморасчетов между странами-участницами. Такой рубль существовал сугубо в виде соответствующих реестров-записей на счетах банков СЭВ - инвестиционного и экономического сотрудничества. Но по настоянию Румынии, ГДР и Венгрии такой рубль с самого начала имел официальное золотое содержание (ОЗС), в 1964 г., например, это 0,987412 грамма чистого золота. Что, кстати, был решено еще межправительственным совещанием стран СЭВ в июне 1952 г. в Москве в связи с привязкой советского рубля к мировым ценам на золото и с обязательным золотым содержанием рубля СССР с марта 1950 г.



Такой рубль конвертировался в нацвалюты стран СЭВ по официальному курсу, но в валюты капстран он не конвертировался, да и на золото не обменивался. Хотя упомянутое решение 1952-го предусматривало такой обмен, как и конвертацию в валюты стран, не участвующих в НАТО и других проамериканских блоках. Что расширило бы сферу тяготения развивающихся и нейтральных стран к СЭВ как применение золота в международных расчетах. Но после 1953-го этот проект был заморожен, а в 1963-м был повторен внутри СЭВ, как мы отметили, в ограниченном варианте.



Но уже со второй половины 1960-х ОЗС переводного рубля сокращалось, а его курс все в большей мере привязывался к курсу доллара США, против чего возражали ГДР с Румынией. Искусственное же превращение СССР в должника, как мы отметили выше, других стран СЭВ к концу 1980-х окончательно добило валютно-финансовую основу интеграции в рамках этого блока.



Но если рассматривать эту проблему в более широком контексте, то следует подчеркнуть особо, что процесс саморазрушения СЭВ стартовал с начала 1970-х гг., когда обозначилась и впоследствии усиливалась роль СССР в качестве сырьевого придатка Восточной Европы.



Этот фактор, естественно, усиливал не только технологическую и торговую, но и политическую зависимость Москвы от восточноевропейских стран.



Отметим также, что после ликвидации СЭВ бывшие его участники, вступив в ЕС, лишились свыше 60% промышленных и энергетических мощностей, созданных с помощью СССР в рамках СЭВ и уже к середине 1970-х выдвинувших эти страны на передовые позиции в общемировой индустриальной табели о рангах. Очень не хочется, чтобы ЕАЭС повторил те же просчеты, а то и преднамеренные ошибки, предопределившие разрушение Совета экономической взаимопомощи и как следствие - разрушение экономик многих стран-участниц столь уникального интеграционного блока.



Алексей Леонов

11.01.2019 Источник - stoletie.ru

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