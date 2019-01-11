 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.01.2019
14:53  Турция претендует на американские базы в Сирии
14:51  Ранее уволенный за кумовство и взяточничество Салимов трудоустроен замом министра экономики и промышленности Узбекистана. Исправился?
14:49  Рождение новой Европы. Какой она будет и за кем пойдет? - Э.Биров
14:48  Bloomberg: Иран пытается вернуть себе влияние Персидской империи
14:47  Куда повернет политическую судьбу Трампа "Большая четверка" инвесткомпаний США, - В.Прохватилов
14:45  Охотничьи страсти в Киргизии. Кто решил подставить президента Жээнбекова? - "ВБ"
14:42  Выход США из ЮНЕСКО как признание поражения в войне "мягкой силы", - Д.Минин
11:46  В Узбекистане из Министерства экономики образовано Министерство экономики и промышленности
11:38  Новообразованное Агентство урбанизации Узбекистана возглавил Жасур Арипов
11:36  Узб-вице-премьер Абдухакимов одновременно стал ректором Международного университета туризма "Шелковый путь"
11:34  Новая президентша Грузии отказалась от зарплаты. Небесная голубица
11:31  Назарбаева пустят на елбасу. Установлены связи Храпуновых с Трампом
11:22  СЭВ: уроки для ЕАЭС. Как Советский Союз был донором стран Восточной Европы, - А.Леонов
11:15  На Иссык-Куле вандалы разгромили православное кладбище
11:08  "Голод. Это чудовищная перспектива для населения Йемена", - спецпосланник ООН Гриффитс
11:05  Иванку Трамп сватают в президенты Всемирного банка
10:59  У стен Кремля бушуют военно-африканские страсти
10:58  Жестокая борьба за турецкие проливы. Дарданелльские операции Антанты и России в Первую мировую войну, - А.Олейников
10:55  Талибы открыли "новогодний фронт" на севере Афганистана, - А.Серенко
10:40  Эркин Турдимов утвержден хокимом Самаркандской области Узбекистана
00:23  Когда Путину придется уйти, - Михаил Хазин
00:22  Мое государство. Что мы сами тут построим, в том нам и жить, - Д.Тукмаков
Пятница, 11.01.2019
22:21  Кто ближе Эрдогану – Путин или Трамп?
21:14  Спад Китая. Глобальную экономику ждут новые испытания? - Джим О’Нил
21:06  Концерт заказывали? Казпевец Тореали плюнул в рот и пнул ребенка на сцене
21:03  После долгих препирательств. Москва выдает в Астану банкира-афериста Ертаева
20:16  Коняшка прыг, копытце - дрыг... Аркадаг посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году
19:32  Уходя от доллара, Россия скупила четверть мировых резервов юаня, - Bloomberg
13:39  Скандал в Доме-1. Вкурили итурупа. Просрав авторитет Кремль резко передумал продавать Курилы, - М.Ростовский
13:37  Скандал в Доме-2. Какой моветон. Новенькие заражают старожилов ВИЧ, - "МК"
13:36  О гнусности фильма "Султан моего сердца", - П.Густерин
13:29  Вышедшая замуж за британского лорда гражданка Узбекистана опровергла, что работала официанткой
13:24  Безвременное правительство: в Латвии не могут выбрать премьер-министра, - И.Кармазин
13:21  Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне, - И.Пшеничников
13:20  Судьба Курил и кремлевские торгаши, - С.Удальцов
13:19  Asia Times: Вторжение КНР на Тайвань может потерпеть крах
12:46  Дмитрий Ли возглавил УзбНАПУ - Нацагентство проектного управления при президенте Мирзиееве
12:42  УзбКадры. Незадачливого новатора экс-министра ИТ Ахмедхаджаева бросили в замхокимы Джизака
12:19  В Ташкенте стартовал Военно-патриотический фестиваль. В программе - "показательные выступления..."
12:16  Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с КНР
11:14  Казахстанские акции на IPO. Дорожает только Казатомпром
10:28  Год до выборов президента: испытания и интриги политического выбора в Таджикистане, - Х.Хуррамов
10:13  Монголия предреволюционная. Что может вызвать народные волнения в стране Вечного Синего Неба? - Бато Очиров
09:53  В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры = ($12)
09:44  Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США
09:21  Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина, - Т.Едовина
09:17  Йеменские хуситы поразили беспилотником вражеских генералов на военном параде
09:12  Арабы и Моссад сговорились реабилитировать Асада, - "НГ"
09:10  Водил его Серега на выставку... Бывший премьер Киргизии Исаков "наследил" в Историческом музее, - В.Панфилова
09:05  В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами
08:16  К мятежу! Сказка про маленького французика, который смог
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Назарбаева пустят на елбасу. Установлены связи Храпуновых с Трампом
11:31 12.01.2019

В Нью-Йорке продолжаются судебные слушания по делу против Ильяса Храпунова.

Сын бывшего казахстанского политика обвиняется в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США, в частности, и покупку кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", передает Zakon.kz со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ильяс Храпунов, который сейчас проживает в Швейцарии, уклоняясь от казахстанского правосудия, проигнорировал и судебные предписания США, требующие сохранности улик. Храпунов уничтожил аккаунты и не предоставил документы по сделкам о недвижимости.

Об этом стало известно в федеральном суде Манхэттена от заявления представителей АО БТА Банк Казахстана. Кроме того, банк утверждает, что сын экс-акима Алматы скрыл важного свидетеля, которого в последний раз видели в Калифорнии.

Это очередной виток в длящемся годами деле против отца Ильяса, Виктора Храпунова, который обвиняется в том, что, находясь на должности акима Алматы, присвоил 300 млн долларов. К этому же относится и дело против беглого банкира Мухтара Аблязова: представители БТА Банка установили, что Аблязов и Храпуновы использовали проекты по недвижимости в Европе и США, в том числе в "Трамп Сохо", чтобы отмыть 440 млн долларов.

Представитель БТА Банка в федеральном суде Манхэттена заявил:

- Ильяс жил под постоянной угрозой судебных тяжб сразу по нескольким делам в период с 2010 по 2014 годы. Тем не менее, даже находясь под казахстанским следствием, он игнорировал свои обязательства по сохранению улик и уничтожил многие записи, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.
Одна из афер по отмыванию денег криминального трио заключалась в покупке трех кондоминиумов в роскошном комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа. Это произошло в 2013 году. Строительством здания занимался Феликс Сейтер, бывший советник Трампа и его деловой партнер, который признался в уголовном преступлении в 1990-х.

В 2013 году Феликс Сейтер сообщил Ильясу, что власти Алматы готовятся подать иск на Храпуновых. В 2014 году в Лос-Анджелесе иск действительно поступил.

Вначале Ильяс Храпунов утверждал, что не нарушал закон, управляя финансовыми активами своей семьи.

При этом компании, принадлежащие Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Адвокат Храпуновых Эндрю Соломон утверждает, что его клиенты невиновны. Он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. По словам адвоката, многие обвинения банка отклонены. Теперь виновным представляют уже сам БТА Банк: он, мол, сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, которые ранее заключали договоры с фирмой
Храпуновых.

В свою очередь, юридический представитель финансовой организации Мэттью Шварц сообщил, что банк не участвовал в нелегальных платежах, а на выпады оппонента ответил, что чистка электронной почты – доказательство того, что всем троим ответчикам по делу доверять нельзя.

По-прежнему остается открытым вопрос о местонахождении ключевого свидетеля по этому делу, Геннадия Петелина. Защита долго настаивала на том, что деньги, из-за которых ведется спор, инвестированные в США, принадлежали именно Петелину. Сын Геннадия женат на сестре Ильяса Храпунова. Банк уверен, что оппонент сделал его критическим свидетелем по делу, но защита утверждает, что местонахождение Петелина неизвестно.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547281860
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №811
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №812
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №816
- К. Токаев: Работа депутатов по разъяснению Стратегии Президента не должна носить формального характера
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на упрощение процедур реабилитации и банкротства
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска
- Традиционная ориентация
- Итоги государственного контроля и надзора в сфере торгового мореплавания за 2018 год
- WWF – инструмент построения земного рая для "золотого миллиона"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  