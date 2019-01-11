Узб-вице-премьер Абдухакимов одновременно стал ректором Международного университета туризма "Шелковый путь"

11:36 12.01.2019

Азиз Абдухакимов стал ректором Международного университета туризма "Шелковый путь"



Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов стал ректором Международного университета туризма "Шелковый путь", передает источник Kun.uz.



Азиз Абдукахарович Абдухакимов родился 1974 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. По специальности экономист, магистратуру окончил в японском университете Хитоцубаши.



В 2014-2017 годах возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения. В 2017-2018 годах был председателем Государственного комитета по развитию туризма.



С 28 мая 2018 года работает заместителем премьер-министра, руководителем Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.



Возглавив новый университет, он сохранил свою должность в качестве заместителя премьер-министра.



Напомним, Международный университет туризма "Шелковый путь" был создан постановлением президента от 28 июня 2018 года в городе Самарканде.