Новообразованное Агентство урбанизации Узбекистана возглавил Жасур Арипов

11:38 12.01.2019

Директором Агентства урбанизации назначен Жасур Арипов



Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Директором недавно созданного Агентства урбанизации назначен Жасур Арипов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Арипов также получил пост первого заместителя министра экономики и промышленности.



Напомним, что с февраля 2018 года он занимал пост первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета. Ранее Арипов также работал в должности первого заместителя директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.



В Узбекистане накануне было создано Агентство урбанизации, вошедшее в состав Министерства экономики и промышленности Узбекистана.



Оно займется реализацией единой государственной политики в сфере регулирования урбанизации, а также долгосрочным планированием темпов, этапов и результатов политики индустриализации.