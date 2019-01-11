В Узбекистане из Министерства экономики образовано Министерство экономики и промышленности

11:46 12.01.2019

Узбекистане создано Министерство экономики и промышленности, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.



Новая структура организована на базе Министерства экономики.



Министерство экономики и промышленности назначено уполномоченным государственным органом по выработке и реализации государственной политики в области социально-экономического и индустриального развития страны, а также стратегии инвестиционной политики.



Решения нового министерства являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.



Задачи



В число задач новой структуры включены:



анализ и прогнозирование макроэкономических индикаторов, разработка на этой основе предложений по внедрению рыночных механизмов управления экономикой и формированию стратегий развития ее основных отраслей;



стимулирование развития частного предпринимательства, создание благоприятных условий для улучшения деловой среды и сокращения доли "теневой" экономики;



разработка стратегий (моделей) развития промышленности страны на основе эффективного размещения производственных сил, рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов регионов;



реализация системных мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков;



выработка стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности с целью повышения экспортного потенциала национальной экономики;



активизация государственной политики в сфере урбанизации, обеспечение эффективного государственного регулирования процессов урбанизации;



участие в выработке и реализации активной инвестиционной политики страны;



проведение комплексного анализа и выработку мер по повышению уровня и качества человеческого капитала;



обеспечение внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность экономических органов;



обеспечение содействия в качественной и своевременной реализации проектов, финансируемых за счет средств Государственного бюджета и государственных целевых фондов



Что может новое министерство?



Президент ввел новый порядок, в рамках которого согласование всех проектов нормативно-правовых актов, в том числе государственных программ развития и инвестиционных программ, на завершающем этапе согласования осуществляется с Министерством экономики и промышленности до их внесения в Министерство юстиции для правовой экспертизы.



Государственный комитет по инвестициям, Фонд финансирования государственных программ развития, дирекции малых промышленных зон на ежеквартальной основе представляют в Министерство экономики и промышленности информацию о ходе реализации проектов, включенных в государственные программы развития и инвестиционные программы, а также осуществляемых на территории малых промышленных зон.



Новое министерство также получило право вносить в органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах обязательные для рассмотрения представления об отмене или пересмотре принятых ими нормативно-правовых актов в рамках выполнения возложенных на него задач.



Еще один важный момент – решения административных советов по реализации инвестиционных проектов на территории малых промышленных зон стоимостью в эквиваленте свыше 7 миллионов долларов подлежат согласованию с Министерством экономики и промышленности.



Мирзиеев также поручил Министерству экономики и промышленности до 1 июня 2019 года на основе разработанного проекта Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года внести окончательный вариант Концепции, включающей в себя, в том числе, стратегию инвестиционной политики.



Темир Исаев