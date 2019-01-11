 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выход США из ЮНЕСКО как признание поражения в войне "мягкой силы", - Д.Минин
14:42 12.01.2019

Выход США из ЮНЕСКО как признание поражения в войне "мягкой силы"

ДМИТРИЙ МИНИН

"Доверять заявлениям Соединенных Штатов люди больше не могут"

Администрация США решила отметить Новый год по-своему, объявив о выходе с 1 января 2019 г. из ЮНЕСКО. К США присоединился Израиль. Однако если для Израиля все упирается в вопрос о принятии в ЮНЕСКО Палестины, то Вашингтон расписался в собственной слабости. А еще США задолжали ЮНЕСКО 600 млн долл., что отразится на ее программах гуманитарной помощи другим странам. Точно так же США могут подойти к другим своим международным обязательствам. И кроме того, Белый дом добровольно покидает поле боя "мягкой силы" – боя, который велся Соединенными Штатами десятилетиями.

Созданная в 1945 году ЮНЕСКО изначально не ограничивала свою деятельность развитием образования, науки и культуры. Это была площадка обмена идеями, распространения информации, защиты свободы слова и человеческих прав. На первом этапе она служила, главным образом, целям денацификации Европы и продвижения "западных ценностей". Однако по мере увеличения числа членов этой организации расстановка сил в ней менялась, а разочарование западных отцов-основателей результатами ее деятельности нарастало. Новые государства-члены ЮНЕСКО стали требовать реального равноправия и защиты не только "общечеловеческих", но и национальных ценностей. Соединенные Штаты все чаще оказывались в ЮНЕСКО в меньшинстве.

В прошлом США не раз приостанавливали финансирование этой организации и даже свое членство в ней. Чаще всего это происходило из-за поддержки Израиля, но не только. В 1984 г. при Рональде Рейгане Америка временно вышла из ЮНЕСКО под тем предлогом, что эта организация якобы враждебна "свободной прессе" и "свободному рынку". Не помогли и некоторые попытки ЮНЕСКО стать более угодной Соединенным Штатам, например избрание новым генеральным директором организации бывшего министра культуры Франции еврейки Одри Азулай – в ответ на обвинения в антиизраильской позиции.

Стараниями Азулай многие антиизраильские резолюции, находившиеся на рассмотрении в ЮНЕСКО, были отложены или смягчены. Многие причины, которыми США обосновывали свой выход из этой организации, уже недействительны – все 12 текстов по Ближнему Востоку, принятые там в последнее время, согласованы с Израилем и арабскими государствами-членами ЮНЕСКО. Однако в Вашингтоне усилия Азулай остались незамеченными. Это говорит о том, что проблема выходит за рамки арабо-израильских противоречий.

Критически настроенная к Трампу The Wall Street Journal здесь на его стороне. Газета утверждает, что десятки лет ЮНЕСКО была политическим агентством, образовательными программами которого управлял Советский Союз, и антиамериканский уклон этого агентства "никуда не делся". Заявление о выходе США из главного агентства ООН по культуре газета считает правильным решением, игнорируя предостережения комментаторов, которые считают, что этим решением Вашингтон "пытается отстрелить собственную ногу". Белый дом уже не верит в способность этой ноги идти туда, куда ему нужно.

С "мягкой силой" в мире происходит примерно то же, что с мировой экономикой: в результате глобализации доминирование США не укрепляется, а ослабевает. В бизнесе, информационных технологиях, культуре появились новые силы, чью конкуренцию американцы часто не выдерживают. Отсюда обозначившееся с приходом администрации Трампа стремление к протекционизму, к ограждению США от влияния извне. Бездоказательное преследование российских медиаагентств RT и "Спутник" в США и союзных им странах – тому подтверждение; причем такие действия администрации Трампа находят поддержку и среди противостоящих ему демократов.

Провалы США в использовании "мягкой силы" фиксируются специальными исследованиями.

Проведенный лабораторией Portland Communications репрезентативный опрос 11.000 человек в 25 странах мира The Soft Power 30 Index of 2018 показал, что в использовании soft power CША откатились на четвертое место, уступив Великобритании, Франции и Германии.

Выход США из ЮНЕСКО – не единственный пример их ухода с поля боя "мягкой силы". В середине 2018 года США со скандалом покинули Совет по правам человека ООН. А представитель США при ООН Никки Хейли, не церемонясь с надоевшей ей "мягкостью", заявила: "Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политической предвзятости".

Еще одно учреждение, занимающееся правами человека, – Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, куда американцы так и не вошли, в минувшем году получило суровое предупреждение из Белого дома: до судей МУС доведено, что США могут ввести против них персональные санкции, если они будут продолжать рассмотрение дел о преступлениях против человечности, совершенных американцами в Афганистане и других странах.

Министр иностранных дел Ирана М. Зариф достаточно остроумно назвал поведение США в последнее время "доктриной выхода": администрация Трампа, по его словам, выходит из всего подряд: из NAFTA, из Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям, из Парижского соглашения по климату, из ЮНЕСКО – из всего. "Поэтому доверять заявлениям Соединенных Штатов люди больше не могут". Осталось ли что-нибудь, из чего администрация Трампа еще не вышла? Возможно, с Земли вообще? – спрашивает Зариф. С Земли США, конечно, не уйдут, но то, что их курс в международных делах в начавшемся году станет еще жестче, несомненно. К этому надо быть готовыми.

Не исключено, что в пропагандистской деятельности на международной арене США полностью откажутся от "белой зоны" корректных дискуссий и свободного обмена мнениями, погрузившись в "серую" и "черную" зоны манипулирования и фальсификаций.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
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