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Куда повернет политическую судьбу Трампа "Большая четверка" инвесткомпаний США, - В.Прохватилов
14:47 12.01.2019

Куда повернет политическую судьбу президента Трампа "Большая четверка" инвестиционных компаний США

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Почему BlackRock атакует компанию Facebook?

8 ноября на сайте телеканала CNBC с аудиторией, охватывающей в США 96 миллионов домохозяйств, были опубликованы результаты опроса десяти бывших сотрудников Facebook, которые сравнили эту компанию с "сектой", где им "всегда приходилось притворяться, что они всем довольны".

Большинство бывших сотрудников Facebook предъявляло обвинения операционном директору компании Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg), обеспечившей экономическое чудо этой социальной сети, созданной в 2004 году.

Многие сотрудники Facebook, утверждал канал CNBC, были возмущены присутствием топ-менеджера компании Джоэла Каплана на слушаниях в Конгрессе США по делу судьи Бретта Кавано, которого в июле 2018 года президент Трамп представил к назначению в Верховный суд США, после чего сразу три женщины обвинили его в сексуальных домогательствах. Сенат США тем не менее утвердил кандидатуру Кавано.

Бретт Кавано и Джоэл Каплан в свое время работали с Джорджем Бушем-младшим. Кавано был партнером крупнейшей в мире юридической фирмы Kirkland & Ellis, дружественной клану Бушей, затем секретарем аппарата Белого дома при президенте Буше-младшем. А Джоэл Каплан работал в 2000 году политическим советником в президентской кампании Джорджа Буша-младшего, потом был его специальным помощником по политике.

Атака CNBC на руководство Facebook косвенно задевала и клан Бушей, заключивших альянс с Трампом после победы того на выборах, и самого Дональда Трампа.

Американский кабельный и спутниковый телеканал CNBC принадлежит компании NBC Universal; ее единоличным владельцем является глобальный телекоммуникационный конгломерат Comcast, в числе акционеров которого – крупнейшие в мире финансовые корпорации BlackRock Fund Advisors, The Vanguard Group, Inc., Fidelity F Management & Research Co., Wellington Management Co. LLP и Capital Group, чей совокупный капитал составляет многие триллионы долларов. Что касается инвестиционного фонда BlackRock, то это самая крупная корпорация в мире по объему активов, которые к концу 2018 года превысили $6 трлн. "Я не исключаю, – пишет известный российский экономист Валентин Катасонов, – что по влиянию эта "черная скала" не уступит JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, вместе взятым".

На сайте CNBC в связи с "делом Кавано" и ранее публиковались критические материалы в адрес Facebook, но статья, о которой идет речь, продолжила кампанию конкретно против Шерил Сэндберг, начатую публикацией 17 марта 2018 года расследования The New York Times и The Observer, посвященного тому, что Facebook предоставила компании Cambridge Analytica данные миллионов своих пользователей, послужившие во время президентской кампании 2016 года к выгоде Дональда Трампа. По следам этой публикации в Конгрессе США была даже создана специальная комиссия, перед которой свидетельствовали Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг.

В ноябре 2018 года The New York Times опубликовала новое расследование, в котором утверждалось, что к многочисленным скандалам вокруг данных пользователей Facebook привели действия именно госпожи Сэндберг, определявшей политику компании в вопросах защиты пользовательских данных. Как пишет The New York Times, Сэндберг распорядилась скрыть сведения о предоставлении пользовательских данных сторонним организациям и наняла политических консультантов из пиар-компании Definers Public Affairs, связанной с кланом Бушей, чтобы те занялись поисками компромата на Джорджа Сороса, который в своем выступлении на Давосском форуме в январе 2018 года объявил Facebook угрозой всему миру. Вдобавок Сэндберг обвинили в потворстве российским троллям.

Во главе расследования деятельности Сороса был поставлен бывший пиарщик Джеба Буша Тим Миллер, в свое время подготовивший доклад, в котором говорилось, что "Сорос является силой, стоящей за широким движением против Facebook".

Сэндберг сначала отрицала свою причастность к поискам компромата на Сороса, но 18 декабря 2018 года опубликовала в официальном блоге Facebook заявление, в котором признала свои ошибки и пообещала, что компания впредь будет "лучше слушать своих пользователей, внимательнее вглядываться в происходящие вокруг платформы процессы и активно действовать для защиты основных гражданских прав".

В ноябрьской публикации The New York Times, помимо прочего, рассказывалось, что на слушания в судебном комитете палаты представителей Конгресса США, где обсуждались жалобы на Facebook, явились представители организации Freedom from Facebook, подконтрольной Джорджу Соросу, которые "держали в воздухе таблички с изображением Сэндберг и Цукерберга, евреев по национальности, в виде двух голов осьминога, охватывающих щупальцами весь земной шар".

Как писала The New York Times, чиновник Facebook "быстро позвонил в Антидиффамационную лигу", чтобы пожаловаться на антисемитский характер изображения. В тот же день в официальном "Твиттере" Антидиффамационной лиги (АДЛ), созданной на базе одной из старейших еврейских организаций Бнай-Брит, появился ответ: "Изображать евреев как осьминогов, опутывающих земной шар, является классическим антисемитским приемом. Жалуйтесь на Facebook или на кого угодно все, что хотите, но выберите другое изображение".

Стал очевиден раскол между структурами Джорджа Сороса и Бнай-Брит – в свое время опорными группами поддержки Барака Обамы и его соратников-демократов. Дело в том, что Шерил Сэндберг в свое время возглавляла молодежную организацию Бнай-Брит и принимает активное участие в мероприятиях этой организации по сей день. Год назад АДЛ выразила ей полную поддержку.

Что касается позиции The New York Times, то это влиятельное издание в своей ноябрьской публикации, по сути, не сообщило ничего критически опасного для команды Facebook, но нанесло репутационный ущерб Джорджу Соросу, сработав по принципу "и нашим, и вашим".

Причину же информационных атак медиаструктур BlackRock на компанию Facebook, выступившую ситуативным союзником Дональда Трампа, раскрыли российские финансовые аналитики Олег Храбрый и Андрей Денисов. Опираясь на данные экспертов Кембриджского университета (США), они показали, что по степени концентрации активов "Большая четверка" инвестиционных компаний (Vanguard, BlackRock, State Street, Wellington) сравнялась своей силой с абсолютно господствовавшей в американских финансах конца XIX века олигополией банков Дж. П. Моргана и Джона Рокфеллера.

Эта невиданная концентрация финансового могущества приводит к тому, что параллельно курсу Трампа на поддержку американской промышленности "в национальной экономике США прорастает нечто новое", пишут российские аналитики: "В США на наших глазах завершается формирование нового финансового капитализма с жестким каркасом централизованного планирования".

Сейчас срок пребывания Дональда Трампа на посту президента переваливает на вторую половину, и ведущие представители "нового финансового капитализма" скоро скажут свое решающее слово в отношении дальнейшей политической судьбы этого американского президента.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
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