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Ранее уволенный за кумовство и взяточничество Салимов трудоустроен замом министра экономики и промышленности Узбекистана. Исправился?
14:51 12.01.2019

Бывший глава "Узавтосаноат" Умиджан Салимов назначен заместителем министра экономики и промышленности.

Напомним, что с июня прошлого года он занимал пост заместителя председателя правления по развитию и маркетингу компании "Узавтосаноат", а с августа 2017 года по июнь 2018 года – возглавлял эту компанию.

Умиджан Салимов окончил Ташкентский государственный технический университет и аспирантуру Ташкентского автомобильно-дорожного института. В 1998 году начал карьеру в газете "Автодайжест", с 2005 по 2007 годы был главным специалистом управления маркетинга, стратегии продаж и развития экспортного потенциала "Узавтосаноат".

С 2007 по 2009 годы занимал должность генерального менеджера отдела управления новыми проектами "Дженерал Моторс Узбекистан". В 2009-2011 годах работал заместителем генерального директора "Дженерал Моторс Пауэр-Трейн Узбекистан".

С 2011 по 2013 годы Салимов занимал должность заместителя председателя правления "Узавтосаноат". Также работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана и директором Центра среднего специального профессионального образования в 2013–2017 годах.

Напомним, что сегодня, 11 января, указом главы государства было создано Министерство экономики и промышленности.

Темир Исаев

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Источник - Podrobno.uz
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