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Турция претендует на американские базы в Сирии
14:53 12.01.2019

Споры о судьбе севера Арабской Республики рассорили союзников по НАТО

Игорь Субботин

Непоследовательные сигналы США о своих дальнейших шагах на северо-востоке Сирии вызывают гнев со стороны их союзников по НАТО. Визит американских делегатов в Анкару не успокоил турецкое руководство, которое, очевидно, осознало, что Соединенные Штаты поторопились с объявлением о выводе своего контингента из Арабской Республики. Как следует из заявлений турецких официальных лиц, Анкара рассчитывала на передачу своим силам баз США на северо-востоке Сирии.

Визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда в Анкару не погасил тревогу турецкого руководства по поводу того, в чьих руках окажется северо-восток Сирии. Анонсированные ранее президентом США Дональдом Трампом планы по выводу американского контингента из Арабской Республики, по-видимому, будут серьезно пересмотрены. В Вашингтоне задумались не только по поводу сроков "исхода" из Сирии, но и по поводу того, нужно ли оставлять территории, на которых находятся американские советники, абсолютно не защищенными. По словам Болтона, США не покинут Сирию, пока не получат гарантий безопасности своих верных союзников по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ) – сирийских курдов.

Обвинения в преследовании курдов вызвали волну возмущения в турецком руководстве. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, являются подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона. Те, кто распространяет клевету, пытаются играть на настроениях мирового сообщества". Турок можно понять: заявления Болтона свидетельствуют о том, что в Белом доме крепко задумались, оставлять ли северо-восток Сирии на произвол судьбы. После заочной перепалки с представителем американской администрации Эрдоган попросту отказался от запланированной с ним встречи в Анкаре. Болтону пришлось вести переговоры с пресс-секретарем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Ситуацию не поправили даже уверения Данфорда в желании США защитить Турцию, которые он дал на встрече с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

В Анкаре, как кажется, рассчитывали на то, что США оставят свои базы в Сирии ей. "Ожидания Турции заключаются в том, чтобы все вооружение (переданное США курдским формированиям. – "НГ") было возвращено, мы продолжаем работу в этом направлении. Мы также рассчитываем, что военные базы США в Сирии будут закрыты или переданы под контроль местных сил", – заявил Калын по итогам встречи с Болтоном. Под "местными силами", очевидно, подразумевалась близкая к Анкаре сирийская оппозиция. "В ходе наших переговоров с американцами не обсуждались вопросы создания каких-либо буферных зон", – добавил пресс-секретарь Эрдогана. Судьба сирийского Манбиджа, который рискует стать мишенью новой операции Турции, пока также остается туманной.

"Сложно судить о мотивах нашумевшего заявления Трампа – то ли это был популизм, который теперь натыкается на суровую реальность и позицию американского военно-политического истеблишмента, то ли это был трюк – для активизации контактов среди заинтересованных игроков и зондажа их реакции, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Также сложно судить о тайминге и условиях выхода, о которых говорили Болтон и Джеффри (спецпредставитель США по Сирии. – "НГ") до нашумевшего твита Трампа (о выводе американских войск. – "НГ") и продолжают говорить сейчас. Ясно, что Эрдоган повысил ставки, анонсировав новую операцию. Трамп вроде бы снизил накал при активизации американо-турецких контактов, однако складывается впечатление, что пока никто не знает, что делать с востоком Сирии".

Эксперт отмечает, что вариант с передачей территорий под турецкий протекторат наталкивается на желание Дамаска взять под контроль нефтяные месторождения в этих районах, а также на желание курдов остаться. "Против такого сценария (с делегированием Турции ответственности за северо-восточные районы. – "НГ") возражают региональные силы – Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, – заявил Мардасов. – Они против усиления в Сирии не только Ирана, но Турции, а главное – к такому сценарию не готовы и сами турки, от которых потребуется достаточно много ресурсов для контроля территории, а также готовность окончательно сдать Идлиб и вывести на восток умеренные фракции сирийской оппозиции. Сейчас идет много различных переговоров с комбинированными предложениями типа контроля сирийско-иракской границы за счет пешмерга Рожавы (название Сирийского Курдистана. – "НГ") и "Элитных сил Сирии" под руководством представителя племени шаммар и политической организации "Завтра Сирии" Ахмеда аль-Джарбы. Племя находится в тесных контактах с Саудовской Аравией и ОАЭ и хороших – с кланом Барзани и при их поддержке и в комбинации с реагированием ВС Ирака на вызовы "халифата" может взять на себя задачу контроля сирийско-иракской границы. Однако это всего лишь варианты при том, что у США есть возможность сохранить роль арбитра и реагировать при необходимости с помощью силовых инструментов из Ирака и Иордании".

Источник - НГ
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