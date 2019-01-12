 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как выяснили генетики - древний человек активно совокуплялся с неандертальцами и денисовцами
21:54 12.01.2019

Секс древних людей с приматами и почему Солнце никогда не станет сверхновой
12 января 2019

Самым эффективным способом сохранить что-то в памяти признан рисунок, который вы можете сделать, даже если совсем не умеете рисовать. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Ватерлоо.

Их исследования показали, что даже самые примитивные схемы и наброски сохраняют в памяти людей, особенно пожилых, куда больше информации, чем текст.

Забыть, чтобы вспомнить. Неизвестные особенности нашей памяти
Плохо запоминаете имена новых знакомых? Нет, вам кажется
Особенно полезен этот совет тем, кто страдает от старческой деменции, когда у пожилых людей начинает отказывать краткосрочная память.

"Мы обнаружили, что рисунки помогают пожилым людям запоминать лучше, чем любые другие приемы и методы", - говорит участница проекта Мелисса Мид.

В эксперименте приняли участие 48 человек: половина из них в возрасте около 20 лет, вторая половина - в возрасте около 80-ти. Им зачитывали список предметов, которые они могли либо записать, либо нарисовать.

Через какое-то время их просили вспомнить как можно больше слов из списка. И оказалось, что в обеих группах люди лучше помнили слова, которые были представлены в виде рисунков.

"Например, нарисованный список покупок при походе в магазин или схема приготовления блюда запоминаются куда лучше, чем аналогичный текст", - говорит Мелисса Мид.

Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга, ответственные за визуальные, вербальные, пространственные и семантические процессы, а также моторная память - а значит, и запоминание происходит лучше.

Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Aging Research.

Древние люди часто занимались сексом с неандертальцами и другими приматами

Ученым давно известно, что неандертальцы смешивались с ранними представителями современного человека: от них мы унаследовали 4-7% нашего генома.

Однако недавно выснилось, что там присутствует и ДНК другого подвида - денисовского человека, или Home altaensis. Исследование, опубликованное в журнале Cell, свидетельствует, что в истории человечества было несколько эпизодов смешивания генов с денисовцами.

Неандерталки и денисовцы вступали в интимную связь. Девушка из алтайской пещеры - ее результат
Ранее уже было известно, что денисовцы и неандертальцы неоднократно обменивались генами друг с другом, и два эти подвида разошлись сравнительно недавно - около 100 тысяч лет назад.

Теперь группа ученых во главе с Шарон Браунинг из Университета Вашингтона исследовала более 5500 геномов современных людей из Европы, Азии и Океании в поисках следов архаичной ДНК.

Оказалось, что во всех группах современных геномов - от Европы до Перу и Коста-Рики - имеются совпадения с геномными структурами неандертальцев с Алтая.

Более того, некоторые современные популяции имеют кластер генов, совпадающих с ДНК алтайских денисовцев, останки которых были обнаружены в Денисовой пещере в Алтайских горах в 2008 году. Это совпадение особенно ярко представлено в геноме людей из восточной Азии.

Но подлинным сюрпризом стал третий кластер, которые совсем не похож на ДНК неандертальцев и лишь слегка напоминает ДНК алтайских денисовцев.

Видимо, считают ученые, наши предки, которые мигрировали из Африки в сторону юго-восточной Азии, смешались с двумя различными группами денисовцев, северной и южной. ДНК первой группы присутствует в геномах современных китайцев, японцев и вьетнамцев.

ДНК южной группы заметны в геномах полинезийцев, которые мигрировали через Папуа-Новую Гвинею. Но где именно могла обитать южная популяция денисовцев, пока неясно.

Источник - bbc.com
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