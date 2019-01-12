Как выяснили генетики - древний человек активно совокуплялся с неандертальцами и денисовцами

21:54 12.01.2019

Секс древних людей с приматами и почему Солнце никогда не станет сверхновой

12 января 2019



Самым эффективным способом сохранить что-то в памяти признан рисунок, который вы можете сделать, даже если совсем не умеете рисовать. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Ватерлоо.



Их исследования показали, что даже самые примитивные схемы и наброски сохраняют в памяти людей, особенно пожилых, куда больше информации, чем текст.



Забыть, чтобы вспомнить. Неизвестные особенности нашей памяти

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Особенно полезен этот совет тем, кто страдает от старческой деменции, когда у пожилых людей начинает отказывать краткосрочная память.



"Мы обнаружили, что рисунки помогают пожилым людям запоминать лучше, чем любые другие приемы и методы", - говорит участница проекта Мелисса Мид.



В эксперименте приняли участие 48 человек: половина из них в возрасте около 20 лет, вторая половина - в возрасте около 80-ти. Им зачитывали список предметов, которые они могли либо записать, либо нарисовать.



Через какое-то время их просили вспомнить как можно больше слов из списка. И оказалось, что в обеих группах люди лучше помнили слова, которые были представлены в виде рисунков.



"Например, нарисованный список покупок при походе в магазин или схема приготовления блюда запоминаются куда лучше, чем аналогичный текст", - говорит Мелисса Мид.



Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга, ответственные за визуальные, вербальные, пространственные и семантические процессы, а также моторная память - а значит, и запоминание происходит лучше.



Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Aging Research.



Древние люди часто занимались сексом с неандертальцами и другими приматами



Ученым давно известно, что неандертальцы смешивались с ранними представителями современного человека: от них мы унаследовали 4-7% нашего генома.



Однако недавно выснилось, что там присутствует и ДНК другого подвида - денисовского человека, или Home altaensis. Исследование, опубликованное в журнале Cell, свидетельствует, что в истории человечества было несколько эпизодов смешивания генов с денисовцами.



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Ранее уже было известно, что денисовцы и неандертальцы неоднократно обменивались генами друг с другом, и два эти подвида разошлись сравнительно недавно - около 100 тысяч лет назад.



Теперь группа ученых во главе с Шарон Браунинг из Университета Вашингтона исследовала более 5500 геномов современных людей из Европы, Азии и Океании в поисках следов архаичной ДНК.



Оказалось, что во всех группах современных геномов - от Европы до Перу и Коста-Рики - имеются совпадения с геномными структурами неандертальцев с Алтая.



Более того, некоторые современные популяции имеют кластер генов, совпадающих с ДНК алтайских денисовцев, останки которых были обнаружены в Денисовой пещере в Алтайских горах в 2008 году. Это совпадение особенно ярко представлено в геноме людей из восточной Азии.



Но подлинным сюрпризом стал третий кластер, которые совсем не похож на ДНК неандертальцев и лишь слегка напоминает ДНК алтайских денисовцев.



Видимо, считают ученые, наши предки, которые мигрировали из Африки в сторону юго-восточной Азии, смешались с двумя различными группами денисовцев, северной и южной. ДНК первой группы присутствует в геномах современных китайцев, японцев и вьетнамцев.



ДНК южной группы заметны в геномах полинезийцев, которые мигрировали через Папуа-Новую Гвинею. Но где именно могла обитать южная популяция денисовцев, пока неясно.