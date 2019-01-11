Уволена глава Миграционной полиции России генеральша Кириллова

00:23 13.01.2019 Почему ушла в отставку генерал Ольга Кириллова

"Дальше так терзать необходимых стране мигрантов нельзя"



В первый рабочий день после новогодних каникул, в зале заседаний Главного управления по вопросам миграции МВД России происходило необычное для этих строгих стен эмоциональное событие: сотрудники ГУВМ торжественно (цветами и благодарственными речами, порой - со слезами в голосе) провожали своего бывшего начальника, генерала полиции Ольгу Евгеньевну Кириллову.



"Отставка Кирилловой стала самой громкой среди отставок в силовом блоке…" С каким-то злорадством эта "сенсация" замелькала в интернет-пространстве именно 1 января – новогодний "подарок" МВД. Особенно отличилась одна популярная газета, известная, впрочем, прежде всего своей скандальностью. Ссылаясь на неизвестные "источники", корреспондент выдает свою фейковую версию о причинах "громкой" отставки и заканчивает статью так: "Ольгу Кириллову освободили от должности, а нас, в Новом году, ждет долгожданное изменение миграционной политики".



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Ведомство, занимающееся гремучей проблемой миграции, во все периоды своего существования (Федеральная миграционная служба была создана в России в 1992 г.) заслуживало немало справедливых упреков. Миграционную службу трясло от череды реформаций, как никакое другое ведомство: то ее объединяли с Миннацем, то вливали ФМС в МВД (первый раз - как самостоятельную структуру). Нынешняя попытка навести порядок в стихии миграции с помощью милиции уже была в 2001-м, но оказалась безуспешной: через четыре года службу вывели из структуры МВД, руководству ФМС, снова ставшей гражданским ведомством, было предложено снять погоны.



Кириллова – седьмой по счету руководитель службы. До 2011 г. она жила и работала на Сахалине. Начинала паспортисткой Невельского района, но вскоре ее назначили начальником миграционной службы всей Сахалинской области. Мягкая с виду, даже когда возражает кому-то, с лица не сходит доброжелательная улыбка, она обладает сильным характером и не умеет делать то, что не соответствует ее нравственным принципам.



Скептики недоумевают: "Но как это могла улыбчивая провинциалка вдруг стать начальником миграционной службы Москвы, а потом получить министерскую должность, да еще генеральский чин? За красивые глаза, что ли?"



Да, Кириллова красивая, статная женщина и, несмотря на то, что год назад дожила до пенсионного возраста, выглядит очень молодо. Выслуживаться она не умеет. Стремительность ее карьеры, судя по всему, объясняется просто тем, что уже на Сахалине она зарекомендовала себя как редкий трудоголик. Покидать любимый Дальний Восток она не собиралась. Работать в столицу ее привела сама судьба: миграционной службе Москвы требовалось укрепить руководство, и пригласили надежного человека – Кириллову.



Я была свидетелем того, с какими неистовыми усилиями пыталась Ольга Евгеньевна бороться с засильем коррупции в миграционной сфере Москвы. Но сама признает, что особой победы одержать на этом фронте ей не удалось. Однако ее самоотверженность, видимо, оценили наверху, что и стало, скорее всего, главной причиной того, почему именно ей доверили столь ответственный пост в МВД. Продержалась она начальником ГУВМ два с половиной года. Ну, а звание генерала ей дали в соответствии с должностью чуть больше года назад.



***



Проводить Ольгу Евгеньевну приехал на Чистопрудный бульвар первый замминистра МВД России Александр Горовой и вместе с ним начальники трех других министерских управлений. В их выступлениях прозвучало много добрых, неформальных слов о работе Главка и, конечно, его руководителя. Замминистра сказал: "После того, как весной 2016 года ФМС утратила свое юридическое лицо, и вопросы миграции были переданы в ведение МВД, Вам пришлось строить все заново, а реформирование всегда связано с большими трудностями. Вы смогли сохранить уровень и сделать много полезного для страны. Благодарю вас за самоотверженный труд."



Кириллова уже 26 лет работает в органах милиции, о чем не без гордости за свою профессию сообщил замминистра МВД.



А вот у Кирилловой любимая профессия – учитель. После Пединститута она получила еще два высших образования по специальности правоведения. Однако я не раз слышала от нее, какое это блаженство – общение с детьми. Выступая с ответным словом, Ольга Евгеньевна наивно призналась, что попала в органы милиции почти случайно: "Пригласили в отдел по работе с несовершеннолетними, и пришлось бросить школу. Дело в том, что у нас на Сахалине тогда платили зарплату только в милиции, а мне нечем было кормить маленькую дочь".



Горовой вручил Кирилловой почетную грамоту Президента РФ "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества" и – от Министерства - нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД России".



Ей подарили неподъемный букет нежно-кремовых роз и еще много букетов. Самым трогательным подарком был показ фильма, сделанного самими сотрудниками на основе фотографий, где были запечатлены самые важные моменты рабочей жизни ГУВМ. Многие из зрителей, чинно сидящие в зале в своей парадной форме со звездами на погонах, думаю, втихомолку всплакнули, глядя на этот фильм. А вот бывший первый заместитель Кирилловой Валентина Казакова (теперь она ВРИО начальника ГУВМ), когда вручала Кирилловой цветы и подарок от имени всех сотрудников, не смогла сдержать слез.



Сама Ольга Евгеньевна тоже не раз сбивалась в своей ответной речи, но меня поразило, каким светлым было ее выступление. Ни слова упрека ни в чей адрес, только благодарила коллег и просила их не забывать, что в работе с мигрантами совершенно необходим так называемый "человеческий фактор". Закончила так: "Знаете, я горжусь тем, что мы с достоинством прошли вместе этот сложный путь "перестройки", и вообще я – счастливый человек".



Александр Владимирович Горовой, уже пересевший из президиума в первый ряд, встал после ее выступления и необычным для него взволнованным голосом сказал, обращаясь к залу: "Чтобы прекратить домыслы, гуляющие в разных СМИ, хочу определенно заявить: она подала рапорт именно по собственному желанию".



Раздались горячие аплодисменты.



***



О том, почему же при такой взаимной любви всех присутствующих, Кириллова подала рапорт об отставке, все знали, но вслух посмела сказать я одна. Да, представьте, меня пригласили на это закрытое действо и даже предложили выступить, наверное потому, что наш "Форум переселенческих организаций" все время весьма плодотворно сотрудничал с ГУВМ, и недавно Валентина Казакова пообещала, что это сотрудничество будет продолжено.



Не помню в точности, что я успела сказать из того, о чем постоянно пишу в своих статьях (один из моих героев, молодой беженец из Донецка, умер из-за бюрократической волокиты в ожидании гражданства). Не хочу сейчас грузить читателя мигрантскими трагедиями. Лучше приведу мнение самого переселенческого народа.



"…На конференции "Собирание народа: переселение соотечественников в Россию", которую проводил "Форум переселенческих организаций" в Общественной палате России 7 ноября с.г., обсуждалась новая Концепция миграционной политики.



Лидеры переселенческих НКО высказывали тревогу о том, что миграционная ситуация в регионах удручающая, идет прямо наоборот принципам, провозглашенным в Концепции.



Создается впечатление, что МВД, в ведение которого в 2016 г. была скоропостижно и ошибочно, как мы считаем, была передана миграция, не информирует президента о неразберихе, творящейся на местах. При передаче в МВД кадровый состав службы был почему-то сокращен на 30%. Ушли самые опытные гражданские специалисты, резко снизился уровень компетентности новых сотрудников в погонах. Образовались многомесячные очереди, нарушаются сроки регламентов, законопослушные мигранты становятся "нелегалами поневоле".



Это цитирую фрагмент из сопроводительного письма к Резолюции, принятой на конференции "Форума…", текст которой был разослан во все заинтересованные органы власти.



7 ноября, в день, когда проходила наша конференция, была опубликована моя статья о той самой новой Концепции. Называлась она "Прорыв?" Теперь, по прошествии двух месяцев, я тот оптимистический вопросительный знак снимаю. Жизнь показала, что никакого "прорыва" нет. Да о каком прорыве речь, если с прежней жестокостью кует "нелегалов поневоле" закон о так называемых "резиновых квартирах".



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Чтобы наглядно доказать бессмысленность этого закона о фиктивной регистрации, известная правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр ставит жестокий эксперимент на самой себе. Она была депутатом Калужского законодательного собрания трех созывов, и потом дважды депутатом городского Обнинского совета, возглавляет сейчас региональное движение "За права человека", а теперь превратилась в "хозяйку резиновой квартиры".



Много лет Татьяна регистрирует в квартире, доставшейся ей по наследству от матери, тех отчаявшихся приезжих, которым регистрироваться просто негде, а денег на покупку фиктивного адреса у них нет. Сотням соотечественников Котляр помогла легализоваться и быстро получить гражданство РФ.



За эту бескорыстную помощь Татьяну дважды судили, штрафовали, сейчас против нее возбуждено аж три идентичных уголовных дела. Есть опасение, что на этот раз посадят, но она полна решимости "идти до конца", то есть готова и тюрьму претерпеть ради того, чтоб добиться отмены вредоносного закона.



Завершая уже опостылевшую правозащитникам "резиновую" проблему, хочу обратить внимание читателя, что речь-то идет о пресловутой прописке, которую вроде бы давно отменили, лицемерно называем "регистрацией", а крепостническая ее суть осталась прежней.



***



На V1 Всемирном конгрессе соотечественников Владимир Путин объявил, что сегодня, 31 октября, он подписал новую Концепцию миграционной политики России. Помню, как долго аплодировали (стоя!) все 600 делегатов - те самые представители "русского мира", съехавшиеся в Москву из разных концов земли. Президент обещал облегчить путь возвращения дорогих нам соотечественников на Родину.



После этого показалось, что многие СМИ, в особенности ТВ, будто проснулись и впервые увидели, какой кошмар творится в соответствии с Законом о гражданстве РФ, принятому 2002 г. Его авторы гордились: наш закон соответствует мировым стандартам, забыв при этом, что ситуация распавшейся Советской империи совершенно уникальна. Закон походя превратил каждого возвращающегося соотечественника в де-юре "иностранца".



Стыдно сказать: многие из нас об этом предательстве России давно забыли. Завсегдатаи передач Владимира Соловьева, обычно пылающие ненавистью к "понаехавшим", стали возмущаться: да как это может быть, что даже русский репатриант должен семь лет ходить в миграционную службу, выпрашивая у чиновников российское гражданство как милостыню!



Дума стала суетливо принимать поправки в закон о гражданстве. Законопроекты, предложенные ГУВМом, проходили долгое согласование с разными ведомствами и принимались урезанными до неузнаваемости, (только для беженцев из Донбасса), а законопроекты депутата Затулина, много лет живущего проблемами переселенцев, даже не допускались к первому чтению (например, законопроект об отъеме якобы не правильно оформленных паспортов у давно живущих в России переселенцев).



Боюсь, что далекому от миграции человеку уже надоело читать о безобразиях в этой сфере – сегодня у самих россиян своих проблем хватает.



Но, думаете, генералу Кирилловой не надоело осознавать свое бессилие? Руководимый ею Главк стремился принципиально исправить ситуацию в стране, но был лишен той "вертикали власти", которую имела бывшая миграционная служба.



Раньше распоряжения центрального аппарата воспринимались "на земле" как приказ, и региональные управления ФМС спешили все исполнить, а теперь судьбы мигрантов доверено решать начальникам УВД, ГУВД и т.д. Это невозможно понять, но министерскому Главку, заваленному жалобами с мест, оставлены почему-то только организационно-методические функции. Кириллова и ее зам Казакова могли лишь рекомендовать (просить) исправить досадную ошибку, допущенную мало что понимающими в миграции новичками в погонах.



О своих тяжких проблемах сотрудники ГУВМ при прощании с Кирилловой не вспоминали, но, поскольку мне довелось быть свидетелем того, как неохотно исполняют рекомендации ГУВМ провинившиеся в регионах, попробую сформулировать смысл ее удивившего всех рапорта об отставке: это был своего рода акт редкого чиновничьего протеста: "дальше так терзать необходимых стране мигрантов нельзя".



Многим, наверное, будет трудно понять, что человек по собственному желанию отказывается от своего кресла - из тех, за которые так держится большинство высоких чиновников. И все-таки это так здорово, что в нашем обществе, быстро превращающемся в потребительское, еще встречаются на высоких постах идеалисты, которым спокойная совесть ("я сделала все, что могла") дороже всех материальных благ.



В интернете Кириллову называют "инородным телом в МВД", да и сама миграция, пора уж это понять, инородное тело для МВД. У полиции совсем другие, чрезвычайно важные функции: сохранять порядок в стране и беречь безопасность в обществе.



Благодаря Кирилловой я стала по-новому, с сочувствием относиться к полицейским миграционщикам, о которых опубликовала так много критических статей. Они тоже – своего рода жертвы, их обязанность исполнять закон и нормативные акты, какими бы они ни были.



Пишу эту статью не для того, чтобы защитить Кириллову, она в этом не нуждается. В защите и в простом человеческом сочувствии крайне нуждаются "понаехавшие соотечественники". Особенно те, у которых нигде, кроме России, Родины нет. С тревогой думаю: пока своей вины перед брошенными "детьми России" не осознают принимающие решения чиновники и все совестливые россияне, не можем мы надеться на Божью милость, которая не раз спасала нашу страну в трагические моменты истории.



Спасибо, уважаемая Ольга Евгеньевна, за надежду и ваш… "протестный оптимизм"



Лидия Графова, Председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - МК

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