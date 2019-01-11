 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Македония переименовалась. Только бы пролезть в НАТО и получить халявную пайку
00:27 13.01.2019

Депутаты собрания Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны, чтобы изменить официальное название государства. В соответствии с поправками, перед названием "Македония" будет использоваться слово "Северная".

Принятый парламентом закон должен подписать президент. Ранее глава страны Георге Иванов сообщил, что отказывается это сделать.

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Лидер крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил, что его движение не примет поправки в конституцию страны и призвал граждан к массовым протестам.

Страна по принятому парламентским большинством решению ради вступления в ЕС будет переименована в Северную Македонию, но консервативные силы на это не согласны. Мицкоски назвал происходящее "манипуляцией".

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приветствуют выработку македонскими властями решения о переименовании страны, которая теперь называется Северной Македонией.

Это позволит стране занять место в рядах участников НАТО и ЕС, отметил Помпео.

США видят в происходящем "продвижение к стабильности и безопасности" в регионе, подчеркнул политик.

Источник - Московский комсомолец
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