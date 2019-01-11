В Узбекистане ширится геноцид летучих мышей. Дурдом...

00:35 13.01.2019

В Узбекистане в погоне за "миллионами" люди уничтожают гнезда летучих мышей



В Узбекистане защитники природы обеспокоены тем, что люди поддавшись на уловки мошенников в социальных сетях, заявляющих, что купят "гнездо летучих мышей за несколько тысяч долларов", уничтожают места обитания этих млекопитающих.



В узбекском сегменте социальных сетей в эти дни идет бурное обсуждение о том, что можно хорошо заработать на гнездах летучих мышей и о том, что некоторые предлагают за них от $5до $10 тысяч.



Поверив этим историям, некоторые отправились искать среди камней и ущелий гнезда летучих мышей. Нашедшие их, засняв свои действия на видео, размещают их в социальных сетях, сообщает centralasian.org.



Активистка Ташкентского общества защиты животных "Живая планета" Анастасия Ташилова выразила обеспокоенность по поводу разрушения гнезд млекопитающих. Она призвала людей не верить в эту ложь и не уничтожать природу. "Поверив в такую бессмыслицу люди разрушают гнезда летучих мышей. Не верьте им, это придумали аферисты и мошенники. А страдают от этого млекопитающие", - сказала Ташилова.



Некоторые пользователи пишут о том, что из гнезд летучих мышей производят лекарства.



Летучие мыши - единственные млекопитающие, способные свободно летать. Нет никакой достоверной информации о том, что их гнезда используют для производства медицинских препаратов против рака.



Известно, что в Гонконге из гнезд летучих мышей готовят суп. В Латинской Америке пометом летучих мышей пользуются в качестве удобрения. Согласно Википедии, помет летучих мышей вида "Guano", стоит от 1,5 до 3 долларов США за килограмм.