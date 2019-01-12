Красивая жизнь со скромной зарплатой. Чем привлекательна госслужба в Таджикистане? - Х.Хуррамов

00:51 13.01.2019

Красивая жизнь со скромной зарплатой. Именно так многие в таджикском обществе воспринимают чиновничью жизнь, и, несмотря на то, что средняя зарплата госслужащего чуть более 150 долларов, многие молодые люди мечтают о работе на госслужбе.



Один среди многих желающих



Молодой мигрант из Таджикистана по имени Эрадж работает в Москве уже четвертый год и планирует поступить в какой-нибудь московский вуз и стать специалистом по таможенному делу. "Летом, когда я ездил домой, то заметил, что некоторые мои знакомые, которые смогли устроиться на работу в таможенную службу, министерство транспорта или налоговую службу стали жить намного лучше. У них уже есть машины, кто - то отремонтировал свой дом, а кто-то и вовсе собирается построить новый. Они довольны своей жизнью, а я как пахал таксистом столько лет, так и пашу. Слава богу, что могу заработать на свой хлеб, но перспектив особых тут не вижу", - рассказывает молодой мигрант.



О популярности работы на госслужбе можно услышать от многих молодых таджикистанцев, которые помимо карьерной лестницы видят в государственной должности и хороший способ подправить свое экономическое положение. Однако достичь желаемого удается не всем.



Согласно официальным данным правительства Таджикистана, государственная служба республики располагает 21102 местами, из которых 19382 мест уже заняты. Остальные места являются вакантными. Средняя заработная плата в сфере госуправления, по данным Агентства по госслужбе Таджикистана за 2018 год, составляет 1 тыс 35,7 сомони или 109 долларов по текущему курсу.



Госаппарат как способ разбогатеть



Если исходить из того, что количество населения Таджикистана составляет чуть более 9 млн человек, то получается, что на каждые 464 граждан приходится один чиновник. Однако, как полагают эксперты, ограниченное количество мест не останавливает стремление молодых людей.



Рустам Гулов

Рустам Гулов

"Я на своей практике во время работы с молодежью убедился в том, что очень многие из них стремятся стать чиновниками в разных государственных органах. Это какой-то нонсенс, когда профессия с очень низкой заработной платой и высокой степенью ответственности является столь привлекательной", - рассказывает таджикский блогер и активист Рустам Гулов.



Подобные стремления молодых людей Гулов объясняет тем, что этих ребят в основном, не столько интересует сама заработная плата и работа, сколько возможность использовать свои полномочия для личного обогащения.



Открытые вопросы и неясные ответы



Благополучная жизнь таджикских чиновников, особенно высшего и среднего звена, явление не новое и очень часто является объектом острой критики в СМИ и социальных сетях. В сентябре прошлого года пресс-служба Налогового комитета Таджикистана даже опубликовала зарплаты своих сотрудников после того, как у СМИ возникли вопросы к сотрудникам ведомства, имеющим маленькие зарплаты, но разъезжающим при этом на дорогих иномарках.



Нусратулло Давлатзода

Нусратулло Давлатзода

Тогда, согласно предоставленной информации ведомства, самый высокий оклад без учета стажа государственной службы насчитывался у главы центрального аппарата в размере 1983 сомони или 210 долларов по текущему курсу. Глава ведомства Нусратулло Давлатзода также отметил, что автомобили сотрудников ведомства в основном являются поддержанными и стоят недорого, а возле здания налогового управления, по его словам, часто припаркованы машины посетителей.



Тем не менее, вопросы к роскошной жизни чиновников у граждан остаются. Однако если одних интересует источник больших доходов госслужащих, другие мечтают занять такое же положение, если не сейчас, то хотя бы в далеком будущем.



Перспективы госслужбы



Таджикский эксперт Анвар Сафарзода согласен с мнением о том, что госслужба в Таджикистане является одним из самых привлекательных мест для молодежи и выделяет несколько причин подобного поведения.



- Первая - сама система. Как только ты попадаешь в систему у тебя появляется доступ к различного рода информации, а также персональным связям, которые в теории могут решить много вопросов. Вторая причина - стабильность. Попав на госслужбу, человек получает гарантии по работе и по небольшой, но все же стабильной зарплате. Третья причина - в Таджикистане достаточно большие семьи и если кто-то из семьи работает на госслужбе, то он автоматически начинает работать и на свою семью, обеспечивая необходимой информацией и доступом к центру принятия решений.



Рашид Гани Абдулло

Рашид Гани Абдулло

На перспективные стороны госслужбы также указывает таджикский политолог Рашид Гани Абдулло. "Стремление пройти через чиновничий аппарат - неплохой путь, чтобы встать на ноги. Там человек учится работать дисциплинированно, писать бумаги, начинает познавать систему принятия решений, и в дальнейшем на других местах работы он знает, каким образом решается проблема и как по ней принимаются решения. Поэтому человек, работавший в госаппарате, обычно является ценным кадром для любой иностранной компании", - поясняет политолог.



Лимит на госслужбу и разные оценки эффективности работы чиновников



Между тем, согласно постановлению правительства Таджикистана от 30 марта 2018 года, число государственных служащих в областных, районных и городских хукуматах не должно превышать 8 тысяч 143 человек. Их число определено для администрации каждой области, района и города. Так, число госслужащих в ГБАО не должно превышать 162 человека, а в таких крупных регионах как Согд и Хатлон – 407 и 511 госслужащих соответственно, в Душанбе и прилегающих районах "лимит" определен в количестве 175 человек. Это лишь число служащих местных органов государственной власти, сюда не входят работники министерств, ведомств и их управлений в регионах.



Эксперты признают, что количество чиновничьего аппарата в целом пропорционально численности населения, но по вопросу эффективности работы чиновников озвучивают неоднозначные оценки. "Если оценивать эффективность работы таджикских чиновников по уровням экономического развития страны и доверия граждан к органам государственной власти, то нельзя сказать, что их работа является налаженной и эффективной", - отмечает Рустам Гулов.



Совершенно иной оценки придерживается таджикский политолог Рашид Гани Абдулло, который считает, что страна находится в состоянии политической стабильности и смогла наладить нормальные взаимоотношения как с соседями по региону, так и с такими мировыми державами как США, Россия и Китай. "Это тоже зависит от работы чиновников, которые занимаются интеллектуальной деятельностью", - поясняет политолог.



Международные рейтинги



Если оценивать эффективность деятельности таджикского чиновничьего аппарата на основе отчетов международных организаций, то вряд ли придется согласиться с позитивными оценками. Согласно рейтингу Transparency International, по итогам 2017 года Таджикистан занял 161 место среди 180 стран мира и опустился на 10 позиций по сравнению с предыдущим годом.



В ноябре 2018 года республика попала в топ-30 самых коррумпированных стран мира наравне с Демократической Республикой Конго.



Благотворительность как спасение души и тела



На фоне падающих коррупционных рейтингов в республике превращается в тренд благотворительность со стороны чиновников, которым, к слову, законодательство запрещает заниматься бизнесом.



За 2018 год ряд высокопоставленных таджикских чиновников построили за свои средства десятки объектов на территории республики. В качестве примера можно привести построенный министром обороны Шерали Мирзо современный центр здоровья в кишлаке Дошманди Хатлонской области, новый парк в Душанбе имени Алишери Навои, который согласно источникам "Азия-плюс" построен на личные средства главы исполнительного аппарата президента Озоды Рахмон, парк "Молодежное озеро", реконструированный за счет средств премьер-министра Кохира Расулзода и другие объекты. Как отметил в одном из интервью Радио Озоди пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода, "таджикским чиновникам порекомендовали за свои средства отремонтировать дороги, школы и больницы на малой родине в силу своих возможностей".



С точки зрения морали, подобные акции безусловно вызывают симпатию среди существенной части населения. Тем не менее, у граждан нередко появляются вопросы об источниках такой щедрости. Как отмечает таджикский эксперт Анвар Сафарзода, подобная благотворительность вызывает много вопросов, но власти пошли на такое решение как на вынужденную меру. "Думаю, что президент смог создать такую инициативу, понимая, что очень сложно отслеживать все доходы чиновников и через такой вот общественный посыл он решил стимулировать их тратить свои деньги на благоустройство районов и городов. Однако и здесь не все так просто, потому что все это делается без открытой информации о том, откуда и каким образом чиновник заработал эти сотни тысяч и миллионы долларов, которые только частично вкладываются в инфраструктуру", - говорит эксперт.



Пока щедрость и благодушие таджикских чиновников привлекает умы молодежи, и заставляет их задумываться о работе на государство, эксперты предлагают всерьез заняться вопросом декларирования доходов чиновников на законодательном уровне. Чтобы если даже не полностью, то частично определить каким имуществом располагает госслужащий и его родственники и таким способом способствовать доверию между властью и обществом.



Хурсанд Хуррамов

12 янв. 19