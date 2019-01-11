Джихадисты обратно захватывают провинцию Идлиб, - Le Temps

10:10 13.01.2019

11 января 2019 г.

Луи Лема | Le Temps



"Это был лишь вопрос времени, - пишет швейцарская газета Le Temps. - Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе Сирии, в конце концов, целиком попала в руки джихадистов из группировки "Хайят Тахрираш-Шам"(HTS), бывшей "Джебхат ан-Нусры"*, связанной с террористической организацией "Аль-Каиды"* (эти организации запрещены в РФ - Прим. ред. ). Документ, подписанный в четверг, похож на "соглашение о прекращении огня" между исламистской группировкой и ее противниками из "Национального фронта освобождения", то есть альянса сирийских вооруженных группировок, находящегося под контролем соседней Турции. Но эти формальные меры предосторожности ничего не значат: речь идет просто о капитуляции со стороны повстанцев, не относящихся к джихадистам. Отныне данная дочерняя структура "Аль-Каиды" располагает полнотой власти в этой провинции. Беспрецедентная ситуация в сирийской войне".



"Эта новость застала врасплох всех, тем более в Женеве, где годами ведутся мирные переговоры по Сирии. Новый спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен недавно приступил к своим обязанностям, и сейчас не совсем подходящий момент для громких заявлений, - говорится в статье. - Однако один неназванный западный дипломат задается вопросом: "Я по-прежнему не понимаю, по какой причине Турция не сдвинулась с места. Она предала своих протеже, глазом не моргнув. Для нее это полный провал".



"Турция, а также Саудовская Аравия, действительно серьезно финансировали и вооружали неджихадистские группировки, служившие для них рычагом воздействия в сирийском конфликте. В сентябре прошлого года, чтобы избежать перспективы наступления сирийской армии с целью отвоевания мятежной провинции, Турция заключила соглашение с Россией, в котором предполагалось усмирить HTS, используя своих "ставленников" на местах. Поразительно то, что в последние дни Турция оставалась безучастной, хотя Россия совершила несколько бомбардировок, чтобы сдержать продвижение джихадистов", - пишет газета.



"Со стороны курдских провинций Сирии выражается явная озабоченность по поводу этого нового расклада. Быть может, турецкая сдержанность объясняется некоей более масштабной и неявной "сделкой" между Москвой и Анкарой? - предполагает обозреватель издания. - Сегодня продвижение HTS в Идлибе снова открывает путь для возможной атаки сирийской армии, во имя борьбы против джихадизма. Турция, конечно, крайне неблагосклонно смотрит на такую перспективу, которая, в частности, может означать для нее приток сотен тысяч беженцев. Но этот кошмар покажется намного меньшим, если одновременно с этим Анкара добьется решительной поддержки Москвы в том, чтобы раз и навсегда покончить с мечтой о независимом Курдистане на севере Сирии".



Источник: Le Temps