 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские наемники помогают подавлять протесты в Судане, - Джейн Флэнеген
10:14 13.01.2019

10 января 2019 г.
Джейн Флэнеген | The Times

"В суданской столице были замечены русскоговорящие наемники, и это вызвало обеспокоенность тем, что Кремль предпринимает усилия для укрепления автократического режима президента Башира. Соответствующие сообщения и фотографии из Хартума появились на фоне усиления антиправительственных протестов: президент столкнулся с самой серьезной угрозой для своей военной диктатуры с того момента, как он захватил власть 30 лет назад", - пишет The Times.

Согласно источникам в оппозиции, наемники из теневой российской частной компании "Вагнер" сейчас активны в Судане, проводя стратегические и практическое обучение сил разведки и безопасности, передает издание.

"Как предполагается, в Центральноафриканской республике (ЦАР), соседней с Суданом стране, размещены сотни сотрудников группы "Вагнер", и в прошлом году они помогали в обучении военных. Здесь в июле были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность наемников", - напоминает газета.

"В 2017 году министерство финансов США добавило группу "Вагнер" в длинный список российских граждан и структур, которые попадают под действие санкций в связи в вовлеченностью в конфликт на Украине. По оценке министерства, в Сирии находятся 2,5 тыс. бойцов организации", - сообщается в публикации.

Как передает The Times, "появились снимки десятков одетых в камуфляж белых мужчин, которых транспортируют в грузовиках и которые наблюдают за антиправительственными протестами в Хартуме".

"Россия дважды принимала Башира, который согласился помочь президенту Путину в реализации его амбиций, нацеленных на расширение влияния в Африке. Башир, осужденный Международным уголовным судом за военные преступления, нуждается во влиятельных союзниках, так как он попадает во все большую изоляцию. Встреча в прошлом месяце с президентом Сирии Башаром Асадом, которую критики назвали "саммитом геноцида", как предполагается, была шагом в сторону России, которая предоставляет военную помощь от Хартума до Дамаска", - отмечается в публикации.

"Существуют подозрения, - подчеркивает газета, - что суданский лидер, так же как Асад, скорее предпочтет, чтобы его страна скатилась в гражданскую войну, чем уступит власть и подвергнет себя опасности быть переданным Международному уголовному суду в Гааге".

"Любой, кто имел связи с Баширом, знает, что он никогда не сдастся без боя, - сообщил The Times аналитики, попросивший сохранить анонимность. - Если в процессе ему придется уничтожить страну, так тому и быть. Ему больше некуда ехать, нечего терять".

Источник: The Times

Источник - инопресса
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