Оказавшиеся в изоляции курды представляют свою "дорожную карту" России, - Жорж Мальбрюно

10:18 13.01.2019

Оказавшиеся в изоляции курды представляют свою "дорожную карту" России

"В страхе перед объявленным выводом американских войск курдские бойцы предложили Кремлю организовать посредничество, направленное на защиту границы с Турцией, в частности, на востоке от Евфрата", - пишет Le Figaro.



"У покинутых Соединенными Штатами курдов не было иного выбора кроме как обратиться к России и Дамаску, во избежание турецкого военного наступления на их бастионы на северо-востоке Сирии, - говорится в статье. - Во время поездки в Москву 14 декабря, сразу после неожиданного объявления об уходе американцев из курдских зон Сирии, курдские ответственные руководители, по словам одного из участников этих переговоров Бадрана Джия Курда, представили российским дипломатам дорожную карту, призванную установить "общую систему обороны против внешних угроз".



"В Москве курдская делегация обратилась с просьбой о российском посредничестве, - передает издание. - По мнению Джия Курда, "Россия отнеслась к такому посредничеству очень серьезно".



"Первый элемент дорожной карты: защитить границу с Турцией, на востоке от Евфрата. В этом состоит роль сирийской армии, которая направит пограничные войска на границу с Турцией, в те регионы, откуда силы Дамаска ушли в 2012 году - по согласованию с курдами - когда повстанцы против Башара Асада завоевали эти места", - сообщает газета.



"Второй элемент этого плана урегулирования наиболее чувствительный: роспуск "Сирийских демократических сил" (FDS) - этот альянс, включающий арабов, но где преобладающее влияние имеют курдские воины, сыграл важную роль, выступив на стороне Запада в войне против ИГИЛ. Таково требование Турции, для того, чтобы не было захвата северо-востока с ее стороны", - продолжает автор статьи Жорж Мальбрюно.



"По словам одного сирийского оппозиционера, "американцы готовы оставить все, что было ими предоставлено, арабскими курдским воинам для борьбы против ИГИЛ", - говорится в статье.



"В курдской дорожной карте, переданной русским, также упоминается раздел богатств. Но это не самый щекотливый пункт. Курды не противятся возвращению в сирийское правительственное лоно нефтяных скважин, которые они контролируют на северо-востоке страны. Наиболее деликатные переговоры предстоят по поводу сохранения их собственного управления - избранного минипарламента и сил безопасности", - комментирует Мальбрюно.



"В последние годы курды пробовали установить автономию в своем регионе. Их дорожная карта явно указывает на то, что они хотят жить в "единой Сирии", однако курды надеются сохранить часть своей автономии, которую гарантировала бы им новая конституция. По поводу требований сторонников автономии прошлым летом уже начинались переговоры с сирийским правительством, но они быстро были сорваны", - указывает автор статьи.



"Курды рассчитывают на Россию, которая способна смягчить позицию Дамаска по этому вопросу", - говорится в статье.



"В Манджибе, согласно ведущимся переговорам с Москвой, - пишет газета, - будет установлена "нейтральная зона", российская военная полиция займет место американских войск в городе, куда вернется сирийская правительственная администрация, но не солдаты Башара Асада. "Если нет террористов, у нас больше нет причин вступать в бой", - уже заявил турецкий президент Репджеп Тайип Эрдоган".



"Судя по всему, для куров настал час самокритики. "Многие верили в то, что каким бы ни был американский президент, глубинное государство (то есть ЦРУ, Пентагон или Госдеп) их не подведут", - констатирует сирийский оппозиционер Хайтам Манна. Между их бывшим американским союзником, готовым к отъезду, их новым российским защитником, в котором они разочаровались в прошлом, и победоносным Башаром Асадом, в котором курды видят "наименьшее зло", путь спасения окажется очень узким", - заключает Мальбрюно.



9 января 2019 г.

Жорж Мальбрюно | Le Figaro