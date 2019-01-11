Эскалация войны в Сирии. Аш-Шамисты рвутся к Алеппо

14:25 13.01.2019

Уже больше недели "Хайат Тахрир аш-Шам", преемница "Джебхат ан-Нусры"*, ведет наступление на севере страны. Цель - прозрачна, как полагают аналитики: ликвидировать своих конкурентов и легитимировать себя в качестве единственного игрока, с которым можно вести переговоры. Активизация боевиков как нельзя кстати для Асада: в связи с угрозой возобновляется и российское наступление.



Nedaa (Сирия): аналитики объясняют причины нападения "Хайат Тахрир аш-Шам" на революционные фракции и позицию международного сообщества



Идет седьмой день атак группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, бывшая "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ред.) на сирийские революционные группы на севере страны. Ей удалось расширить подконтрольную территорию на западе Алеппо, отрезать Африн от Идлиба и проникнуть в Джабаль-Шахшабо и Сахель Аль-Габ в сельской местности Хамы.



Издание "Недаа" изучило мнения политологов и аналитиков относительно причин атаки организации, а также позиции международного сообщества и региональных игроков.



Причины атаки



Исследователь центра "Джусур" Абдель Вахаб Аси считает, что непосредственная цель действий группировки ХТШ - это контроль над источниками власти и богатства на севере Сирии. Тем самым она стремится сделать так, чтобы решение вопросов войны и мира в четвертой зоне деэскалации в Идлибе и его окрестностях зависела только от нее, без участия каких-либо других фракций. Аси полагает, что это согласуется с четвертым пунктом позиции ХТШ по сочинскому соглашению, поскольку решение этой задачи является для организации главным способом гарантировать собственное существование. Тем более что она может продемонстрировать это Турции как гаранту в вопросах, касающихся джихадистских организаций.



В своем интервью для "Недаа" Аси отметил, что хоть ХТШ и отвергает астанинский трек, она преодолела все препятствия для достижения необходимых ей целей благодаря использованию всех механизмов прекращения огня: обеспечила вход в турецкие контрольные пункты и согласилась с решениями конференции в Сочи относительно зоны деэскалации. Кроме того, группировка вывела тяжелое оружие, попыталась установить контроль над дорогами между Дамаском и Алеппо, Латакией и Алеппо, а также открыла внутренние контрольно-пропускные пункты между территориями сирийского режима и зоной деэскалации, которые контролирует в соответствии с итогами сочинской конференции.



По его мнению, поведение ХТШ относительно решений Астаны и их реализация на местах объясняет одно из самых важных заявлений, которые она сделала, когда отвергла этот трек в конце 2017 года: "Никто не обладает исключительным правом вести переговоры в Астане о судьбе страны и ее народа. Ни одна группа не имеет право играть эту роль без участия всех революционных сил и других акторов. Те, кто рискует судьбой страны, должны осознавать это в будущем". Имеется в виду, что ХТШ не столько отвергает трек, сколько выступает против того, чтобы ее игнорировали, не считая ее полноценным участником. Кроме того, позже оказалось, что организация хотела контролировать наиболее важные объекты, в отношении которых было принято соглашение, чтобы турецкий гарант перестал видеть в ней угрозу или препятствие для его интересов.



Сирийский журналист Ибрагим аль-Ульби, автор статей для турецкой газеты "Дэйли Сабах" (Daily Sabah), считает, что ХТШ намерена создать блок для ведения переговоров с международными игроками. Группировка хочет навязать себя как данность, чтобы переговоры с ней стали неизбежны. По его мнению, эта стратегия появилась, когда "Джебхат ан-Нусра" отделилась от "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ред.) и переименовала себя.



В интервью для "Недаа" аль-Ульби рассказал, что, судя по всему, теперь группировка пытается навязать себя России и участвовать в астанинском треке в качестве самой сильной фракции, способной взять под контроль Идлиб и его окрестности, и превратиться во влиятельную фигуру в процессе международного урегулирования в регионе.



Что касается причин наступления группировки, то Мухаммед Салем, исследователь из Сирийского центра диалога, отметил: "Мы не должны забывать, что аль-Джулани был членом "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ред.), прежде чем она взяла это название. Когда между ним и лидером ИГ аль-Багдади, который внес вклад и в создание "Джебхат ан-Нусры", возникли противоречия, он заявил, что их разногласия - это спор внутри семьи. Поэтому аль-Джулани придерживается того же подхода в отношениях с другими фракциями, которые являются "предателями", "отступниками" и так далее.



В интервью "Недаа" Салем заявил, что номинальные изменения в группировке аль-Джулани можно объяснить ее прагматизмом, стремлением к власти и попыткой избежать судьбы "Исламского государства". Недавнее наступление - это уже известный подход ХТШ к другим группам, то есть их ликвидация. Мы видели это уже десятки раз, начиная с фронта сирийских революционеров и заканчивая движением "Нур ад-Дин аз-Занки", возможность нападения на которое ХТШ так долго ждала. Аль-Джулани хотел использовать его неожиданную ликвидацию, чтобы уничтожить оставшиеся фракции Национального фронта освобождения, наиболее известного блока, равного по мощи группировке аль-Джулани. Тем самым он хотел представить себя в качестве силы, которую нельзя игнорировать, добиться легитимности и противостоять любым попыткам ликвидировать его организацию, которая по-прежнему квалифицируется большинством стран как террористическая.



Позиция международных и региональных игроков в отношении данных событий



Мухаммед Салем подтвердил, что атаки аль-Джулани отвечают интересам сирийского режима, начиная с первого дня мирных акций протеста. Именно на этом сфокусировано сегодня внимание российских СМИ. Таким образом они также служат россиянам и некоторым странам региона, которые явно поддерживают стремление России восстановить легитимность режима. Как только условия станут благоприятными для военных действий, а позиция Турции и оппозиции ослабеют, это может оправдать нарушение любого соглашения о деэскалации.



Ибрагим аль-Ульби подчеркнул, что нет никаких явных доказательств того, что какая-либо региональная держава поддерживает действия ХТШ в Идлибе. В то время как российское наступление, которое возобновилось в это же самое время, указывает на то, что действия группировки используются силами режима для расширения подконтрольных территорий.



Как полагает Абдель Вахаб Аси, внешние силы не продемонстрировали какого-либо неприятия ударов по революционным фракциям, хотя и нет никаких доказательств, что за этим стоит кто-то региональных игроков. Вероятно, причина заключается в том, что международное сообщество сосредоточено на реализации решений "Астаны" и "Сочи" и не хочет прямого вмешательства и готово ограничиться политическими шагами в сфере безопасности.



Аси считает, что движения "Нур ад-Дин аз-Занки" и "Ахрар аш-Шам" не проявили гибкости, несмотря на участие в делегации в Астане. Они отказались принять переход России от позиции союзника сирийского режима к позиции гаранта, который пытается преодолеть препятствия, и подчеркнуть, что механизмы прекращения огня должны гарантироваться ООН, включая ввод турецких войск на север Сирии, а также урегулировать разногласия между движениями "Фейлак аш-Шам" во время формирования "Национального фронта освобождения" из-за позиции по астанинскому треку. Однако это не помешало формированию фронта в надежде на выработку его политической позиции позднее. Для Турции это означает, что "Ахрар аш-Шам" и "Нур ад-Дин аз-Занки" работают, чтобы сорвать политический процесс в Астане, и их оговорки могут создать сложности.