Как Украина с сексом разбирается

14:28 13.01.2019

Новации "практического предметоведения"



Бог есть, и Он добр. Во всяком случае ко мне. Потому что позволил прожить свою активную сексуальную жизнь без влияния продажных обезьян и преступников, норовящих регламентировать самое большой удовольствие в жизни подавляющего числа человеков, что женского, что мужского пола. Сейчас, когда согласие женщины меня пугает порой больше чем ее отказ, это уже стало не столь актуально, но еще более унизительно.



Потому что я узнал, что часть меня, и не самая плохая часть меня ("Старый Друг", "Боец", "Не Подведи, Старина") оказалась в практике украинского законодательства не более, чем "предметом". Ведь новые изменения в Уголовный кодекс Украины (статья 152) регламентируют действия сексуального характера, связанные "с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета (!!! - М.С.)".



Эта и другие новации, под названием ЗАКОН УКРАИНЫ "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" вступили в силу 11 января сего года.



И теперь - берегитесь мужики нового поколения! Потому что каждое утро после весело проведенной ночи может стать для вас последним рассветом свободы.



Если вы "верный супруг и упоительный отец", то можете узнать, что ваши действия привели вашего сексуального партнера в состояние "физических или психологических страданий, расстройств здоровья, потери трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшение качества жизни" (по новой статье 1261 "Домашнее насилие", наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет).



Если вы просто "искатель свободного секса" и успели использовать свой "предмет" для "проникновения", то попали на статью 152 "Изнасилование", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.



Если не успели, то не спешите радоваться: усиленно вспоминайте, не погладили ли вы по попке красотку в баре, потому что статья 153-я "Сексуальное насилие" (действия "сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого человека, без добровольного согласия потерпевшего лица") - это те же "до пяти лет". Причем, что интересно, до 11 января 153-я статья УК Украины называлась "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом" (наказание то же). Очевидно с "естественностью" в мире что-то изменилось.



Менты (или сейчас уже правильнее говорить "понты", "полиция", все-таки?) в недоумении, и их можно понять: ведь эти статьи можно применить в том случае, если женщина "не давала согласия на секс". Теоретически это правильно, но как на практике бедняга-терпила сможет доказать, что партнерша "была согласна"? Ведь достаточно только ее заявления… А ведь любой опытный "понт" может рассказать миллион историй о случаях, когда несчастные самцы уходили на нары по меркантильным оговорам женщин. Профессиональные юристы в ужасе, потому что презумпцией невиновности в "секс-новациях" даже и не пахнет.



Ну, а соцсети от души веселятся над "половыми новациями" украинского Уголовного кодекса и предлагают самые разнообразные пути их обхода. От видеофиксации "согласия на секс" до семейных "бессрочных доверенностей на использование тела жены".



Я не хочу заниматься банальным троллингом, зато хочу объяснить, почему в начале статьи упомянул "продажных обезьян и преступников".



Потому что изменения в Уголовный кодекс - это до боли знакомое для Украины последних лет "быть, как в Европе". Создается ощущение, что украинская власть где-то услышала о Стамбульской конвенции 2011 года ("Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) и решила доказать, что она "впереди Европы всей"). Но она, очевидно, "недоуслышала", что до применения уголовного преследования в Стамбуле договорились проводить целый ряд действий, направленных в обеспечение прав и безопасности "слабого пола" - координация, финансирование, мониторинг, предупреждение, образование, профилактика, убежище и т.д. (статьи 7?28 Конвенции). "Зачем заморачиваться глупостями" - очевидно решили в Киеве и просто в уголовном порядке "почти запретили секс". Но ведь пользование орудиями без понимания их смысла - это и есть ОБЕЗЬЯННИЧАНЬЕ.



То есть, под влиянием либо денег, либо желания (ради сохранения своего политического значения) "лечь" под европейские требования и примеры, украинские "керманичи" протолкнули правовые изменения, затрагивающие всех граждан Украины. Хотя не особо хотели это делать: парламентская история принятия документа имеет 17 эпизодов и длилась два с половиной года. Но, все-таки, они это сделали. А это и есть политическая форма ПРОДАЖНОСТИ.



Ну и, наконец, почему ПРЕСТУПНИКИ? По трем причинам, как минимум:



Потому что сознательная депопуляция страны - это преступление.



Из Украины сейчас и так бежит всяк, кто может - кто в эмиграцию, кто на заработки. А основной источник воспроизводства населения в стране - это семья. Вступившие в силу изменения в Уголовном кодексе - это атака на семью. Не надо быть оракулом, чтобы предположить: мужчины отныне будут создавать "ячейку общества" с гораздо меньшим азартом, просто из инстинкта "сохранения свободы".



Потому что сознательная стимуляция коррупции в стране - это преступление.



Не секрет, что начать уголовное преследование просто, а вот прекратить его гораздо сложнее и чаще всего - "за деньги". Как будут прекращать расследования по "новосексуальным делам" - не знаю, но кто-нибудь сомневается, что следовательские или судебные решения по поводу "страданий, расстройств здоровья, потери трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни" будут "стоить денег"? И немалых…



Потому что действия, направленные на увеличение уличной преступности - это преступление.



Уголовное преследование - это, конечно, сила, но "половое влечение" - это еще круче. И ограниченные в семейном сексе (или в условиях отсутствия оного) мальчики пубертатного возраста и выше выйдут "искать приключений" на улицу. Тем более, что традиционно считается, что заявления об изнасиловании подают не более 10% потерпевших женщин, а процент их раскрытия очень невысок.



Так что 11 января - это беда для Украины и украинских мужчин. Но и женщинам не стоит радоваться. Как заядлый гетеросексуал я не буду рассуждать о возможных злоупотреблениях правовыми секс-новациями женщинами определенного склада (хотя и могу). Но вспомню чудесный древнегреческий миф:



В Фивах жил юноша Тиресий. Так случилось, что несколько лет он провел в теле женщины, но все-таки смог вернуться в мужской облик. Царь богов Зевс и его жена Гера, любопытные, как-то спросили его: кто получает больше удовольствия от любовного акта - мужчина или женщина? Тиресий, опытный, ответил, что из десяти частей удовольствия мужчина получает одну, женщина - остальные девять. Разъяренная правдой Гера лишила правдоруба зрения, а Зевс наградил долгой жизнью и даром прорицания.



Современная Украина, конечно, это не "Эллада эпохи героев и прорицателей", но секса в ней (не брутальных изнасилований, а того, что с любовью и безопасностью) после 11 января станет явно меньше.



Бедные женщины! В конечном итоге пострадали вы!!!



Киев



Марьян Сидорив