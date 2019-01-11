Урок французского: Макрона подвели пенсионная реформа и цены на бензин

14:30 13.01.2019

Беспорядки в Париже набирают новую силу под звуки взрывов



София Сачивко

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Юрий Рубинский



Во французской столице ситуация накалена настолько, что даже взрывам уже никто не удивляется. Такое впечатление, что спокойная жизнь в Париж не вернется уже никогда. С одной стороны - в результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, более 30 граждан получили ранения. Выясняется, есть ли среди них россияне. С другой - "желтые жилеты" в очередной раз, уже в девятый, заполонили улицы Парижа и других французских городов. В числе требований - отставка президента страны Эммануэля Макрона.



Очередная акция протеста проходит в преддверии общенациональных дебатов, которые должны начаться 15 января. Ожидается, что каждый желающий сможет во время дебатов внести свои предложения по наболевшим вопросам. А накануне их проведения Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации с открытым письмом и рассказать, какие меры намерен предпринять по их завершении. Правда, вместо этого на людей вышли полицейские со слезоточивым газом. Более ста человек арестованы.



"В своем письме французам я объясню, что считаю необходимым сделать. Это очень важный момент для нашей страны. Это прекрасная возможность (высказаться - ред.), необходимо, чтобы каждый воспользовался ей со всей ответственностью", - заявил он журналистам.



Впрочем, протестующие недовольные налоговыми и социальными реформами, уже выразили недовольство и самими дебатами, так как, по их мнению, власти согласовывают вопросы без учета их мнения, сообщает RT.



Власти ожидают, что нынешний протест будет еще более массовым, а потому уже мобилизовали на обеспечения безопасности около 80 тысяч полицейских, а Макрон, по информации Le Figaro, отчасти из-за ситуации с "желтыми жилетами" отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. А накануне Макрон еще и весьма нелицеприятно высказался о "ленивых" французах.



"Те беспорядки, которые в настоящее время происходят в нашем обществе, подчас связаны с тем, что слишком много наших граждан считают, что можно всего добиться, не прикладывая должны усилий в труде", - цитируют СМИ французского президента.



На подобное высказывание тут же отреагировала оппозиция, назвав это "высокомерной королевской глупостью" и обвинив главу государства в оскорблении французского народа. А ранее лидер партии "Национальное объединении" Марин Ле Пен возложила на французское правительство ответственность за беспорядки в стране.



Поддержку "желтым жилетам" выразили официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво и представители правительства Италии.



"Я поддерживаю граждан, которые протестуют против президента, который действует вопреки желанию своего народа", - заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.



Акции протеста начались в середине ноября с требования не повышать цены на бензин и налог на топливо. Недовольство вызывает и пенсионная реформа, в результате которой к 2023 году минимальный пенсионный возраст достигнет 67 лет. Кроме того, французские власти надеются решить проблему растущего дефицита средств на выплату пенсий.



Нынешняя акция во Франции, которая уже традиционно проходит в субботу, девятая по счету. Жесткое подавление предыдущих акций, а также обещание Макрона принять ряд социальных и экономических мер для снижения напряженности на некоторое время снизила активность протестующих. Однако первая же акция 2019 года собрала около 50 тысяч участников.



Кстати, ситуации во Франции может стать уроком для российской власти, где непопулярные реформы также вызывают протест в обществе, особенно если принимаются в спешке, без обсуждения с народом.



Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев неслучайно российскую пенсионную реформу назвал конфискацией, подсчитав, сколько конкретно у каждого россиянина отнимут денег.



Согласно проведенному во Франции опросу, опубликованному Le Figaro, уровень недоверия к органам власти и политикам как никогда низок.



"Доверие к Эммануэлю Макрону упало на 16 пунктов, достигнув лишь 20%. И наоборот, Марин Ле Пен набирает 8 баллов доверия", - сообщает издание.



Однако, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский уверен, несмотря ни на что, в отставку Макрон не уйдет и дело не только в его психологии.



- В рамках Конституции у него нет альтернативы. Кто и как может его заменить?



Марин Ле Пен выступила с требованием распустить парламент, провести очередные выборы. Кто их проведет? Для этого нужно решение президента или 34 двух палат. Этого не будет.



Да, на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае этого года, "Национальное объединение" имеет шанс быть первым, обогнав президентскую партию. Но это не смертельно, права этого парламента очень ограничены. Для президента (Макрона - ред.) это, конечно, в европейском масштабе, его претензий на лидерство в Евросоюзе будет неудачей. Ну и что?



До парламентских выборов 2022 года смены режима, революций не будет. Для этого нет никаких оснований. Опросы действительно показывают, что общественное мнение к президенту имеет большие претензии по ряду вопросов, но и альтернативной фигуры ему нет.



Не будет никаких президентских выборов не в срок. Это 100-процентно. Для этого нужно всеобщее вооруженное восстание, а к нему, как и к гражданской войне страна явно не готова.



"СП": - Движение "желтых жилетов" может привести к созданию новой партии, которая станет серьезным конкурентом существующим?



- Думаю, что само движение не закончилось, но оно не имело и в обозримом будущем не будет иметь оформление самостоятельного политического. У него нет ни четкой программы, которая не была бы противоречива, ни признанных лидеров.



Так что в этом противостоянии власти, с точки зрения контроля над улицей, имеют шансы справиться с ситуацией. А вот что будет дальше - это главный вопрос, потому что президент обещал в свете происходящего общенациональную дискуссию. На местах (в префектурах, мэриях) будут обсуждаться все назревшие вопросы: как локальные (местные), так и общенациональные. Сводки пусть даже противоречивых высказанных мнений будут доводиться до парламента, правительства и обсуждаться.



Это будет продолжаться три месяца, а через несколько дней каждый француз получит письмо от президента с изложением его позиции, его видения, что он собирается делать в остающиеся ему три года мандата.



Он вовсе не собирается отказываться от намеченных реформ, а они будут очень конкретные. Прежде всего, пенсионная реформа, очень болезненная реформа страхования безработицы, реформа государственной службы. Последняя будет уступкой "жилетам" - это сокращение окладов высшим чиновникам, экономия на госслужбе. Кроме того, небольшая, но показательная ревизия Конституции - сокращение на треть депутатов и сенаторов, ограничение их законотворческих функций. С этим Макрон пришел и считает, что у него есть три года легитимного управления, и он твердо намерен провести это в жизнь.



Процесс национальной дискуссии, как он выразился, "для выработки нового национального договора", нужен, чтобы французы договорились что, как и когда делать и главное - за чей счет. Это касается и налоговой реформы, и охраны окружающей среды, которая послужила толчком к повышению цен на автомобильное топливо, и других вопросов.



Эта повестка сейчас будет обсуждаться по всей стране с участием, в том числе, "желтых жилетов". Как это будет организовано, какие даст результаты - это вопрос открытый.



Но сочетание жесткости в наведении порядка, с одной стороны, и открытости в виде дискуссии, с другой, это то, чем будет жить страна в ближайшие три месяца, как минимум.



"СП": - Насколько жестко готовы действовать власти?



- "Желтые жилеты" учли решимость властей пресечь противоправные действия, в том числе, в центре Парижа, поэтому назначили центром своих действий небольшой старинный город Бурж в центре Франции. Ясно, что там масштабное мероприятие сомнительно.



Премьер-министр и глава МВД предупредили, что меры по пресечению эксцессов будут очень жесткие. Кроме того, должны быть соблюдены правила проведения акция, а те, кто не будет их соблюдать, будут преследоваться по закону. Более того, на зачинщиков хулиганских эксцессов будут составляться списки и к ним будут применяться меры по ограничению прав и свобод близких к чрезвычайному положению, например, перехват разговоров, домашние аресты и так далее.



Судя по всему, французов это не сильно остановило. Они не привыкли, чтобы власть так откровенно не считалась с их мнением, об этом говорит и позиция многих политиков. Как и сам факт того, что беспорядки во Франции продолжаются так долго и нет никаких предпосылок, что они закончатся совсем скоро…