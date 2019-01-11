Таинственная жена Ким Чен Ына - кто она?

14:32 13.01.2019

Ким Чен Ын вопреки традиции везде на публике появляется со своей супругой. Визит северокорейского лидера в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином не стал исключением - Ким прибыл на бронепоезде в сопровождении Ли Соль Чжу, передает Би-Би-Си.



Но кто она, супруга лидера КНДР?



Известно о ней ничтожно мало, а те крупицы информации, что удается найти, невозможно проверить.



В первый раз она появилась в телевизионных новостях в 2011 году - во время похорон Ким Чен Ира она стояла рядом с Ким Чен Ыном.



Тогда никто, в том числе и южнокорейские и американские разведки, не знали, кто она.



Еще по крайней мере год, вплоть до 2012 года считалось, что девушка может быть сестрой Ким Чен Ына или другой его родственницей.



Некоторые в разведке Южной Кореи считали, что это солистка ансамбля "Почхонбо" по имени Хен Сон Воль. Из Северной Кореи поступали неподтвержденные сообщения, что власти изымали у населения компакт-диски с записями ее выступлений.



По другим данным, Ли Соль Чжу посещала Южную Корею в 2005 году в составе команды северокорейских чирлидеров во время Чемпионата Азии по легкой атлетике.



Проверить эту информацию, правда, невозможно.



О ее свадьбе с Ким Чен Ыном северокорейские СМИ сообщили в июле 2012 года, хотя после этого разведка Южной Кореи пришла к выводу, что, скорее всего, свадьба состоялась тремя годами ранее.



Имя



Итак, что о ней известно? Удивительно мало. И это при том, что вокруг нее, судя по всему, создается культ личности. Летом 2018 года официальная пресса Северной Кореи перестала называть ее просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул: "Уважаемая первая леди".



При этом доподлинно неизвестно, действительно ли ее зовут Ли Соль Чжу. В северокорейской династии принято менять имена.



Ким Ир Сена, основателя династии Кимов и дедушку Ким Чен Ына, родители назвали Ким Сон Чжу, а позднее он сам выбрал себе революционный псевдоним, который переводится как "Восходящее Солнце".



Его сын Ким Чен Ир, по некоторым данным, родился в Сибири, и в метрике он был записан, согласно советским и китайским источникам, как Юрий Ирсенович Ким. Северокорейская историография, правда, утверждает, что родился он в лагере партизан на священной горе Пэктусан, в Северной Корее.



Сколько лет избраннице Кима, также неизвестно. Судя по всему, она родилась в промежутке между 1985 и 1989 годами. То есть сейчас ей может быть от 30 до 34 лет.



Семья



Про детство Ли Соль Чжу также известно мало, официальных данных нет.



Редактор издания North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден утверждает, что Ли Соль Чжу родилась в городе Чхонджин, на восточном побережье Северной Кореи.



Она предположительно училась в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Кем были ее родители, мало кто знает наверняка: согласно некоторым источникам, ее отец был врачом, согласно другим, офицером армии.



Южнокорейские источники утверждают, что она также училась пению в Китае.



Обстоятельства знакомства Ли Соль Чжу с Ким Чен Ыном также окутаны тайной.



Дети



У Ли Соль Чжу и Ким Чен Ына, по данным различных источников, трое детей. Но на все 100% в этом никто не уверен.



Единственная причина, заставившая наблюдателей сделать вывод о трех детях в семье Кима, - внезапные исчезновения и возвращения в публичную сферу его супруги. Никаких официальных объявлений о рождении детей в семье никогда не делалось.



В 2010 году, согласно некоторым данным, она родила сына. В 2012 году вновь появились слухи, что Ли Соль Чжу была беременна. В марте 2013 года бывший американский баскетболист Деннис Родман, подружившийся с Ким Чен Ыном, говорил, что был у них в гостях и держал на руках его дочь.



Родман также сказал, что дочку зовут Чжу Э. Имена других детей неизвестны.



Южнокорейская разведка сообщает, что Ли Соль Чжу родила третьего ребенка в феврале 2017 года. Пол ребенка пока неизвестен.



Публичная персона



Ли Соль Чжу почти все время сопровождает своего мужа Ким Чен Ына, она приезжала в Пекин во время первого визита северокорейского лидера в Пекин, присутствовала она и на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.



До сих пор жены северокорейских лидеров держались в тени и никогда не появлялись на публике.



"О жене Ким Ир Сена узнали только после ее смерти, и долгое время после никто не говорил о второй жене лидера", - сказал в интервью Си-эн-эн профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.



Роскошь



Если судить по фотографиям первой леди, она любит дорогие западные бренды.



Японский шеф-повар Кэндзи Фудзимото, который в течение нескольких лет лично готовил суши для Ким Чен Ира и в свободное время играл с Ким Чен Ыном, когда тот был еще ребенком, говорит, что встретился с Ли Соль Чжу в 2012 году.



По его словам, у нее нежный и приятный голос. Кроме того, по его словам, она подарила ему сумку Christian Dior.



Судя по фотографиям, Ли Соль Чжу любит сумочки от Dior и Chanel, наблюдатели заметили, что супруга северокорейского лидера отдает предпочтения брендам Red Valentino, Dior, Tiffany, и Movado.



Она любит украшения, и, судя по фотографиям, позволяет себе, в отличие от практически всех остальных граждан Северной Кореи, появляться на публике без значка с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.



Вместо этого она часто носит дорогую брошку.