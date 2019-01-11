Сорос проплатил очередную "уличную революцию" в Сербии

14:37 13.01.2019

На кону судьба региона: зачем Путин летит в Сербию?



Уже месяц в Сербии проходят массовые протесты, сравнимые по масштабам с акциями "Желтых жилетов" во Франции. Демонстранты выступают, как они говорят, против диктатуры президента Александра Вучича. Как и в Париже, в протестах участвуют самые разные политические силы - и левые, и либералы, и даже представители ЛГБТ.



Поводом к началу демонстраций стало нападение на представителей одной из оппозиционных партий. За этими событиями можно разглядеть тень известного финансиста Джорджа Сороса, который вкладывает огромные суммы в сербские молодежные организации, противостоящие Вучичу.



Несмотря на то, что президент Сербии пытается держаться уверенно, он находится в трудном положении. В этой обстановке Белград ищет помощи Москвы и предпринимает шаги ей навстречу. Например, в газовом вопросе. Вучич заявляет, что Сербия не собирается переплачивать за сжиженный газ, чтобы это понравилось Западу, а будет покупать дешевое "голубое топливо" у России. А министр обороны Сербии Александр Вулин назвал настоящим другом Белграда своего российского коллегу Сергея Шойгу.



На 17 января в Сербию приглашен президент РФ Владимир Путин. Власти страны намерены обсудить с ним ряд вопросов, в том числе, газовый. Но есть и еще одна важная для Балкан проблема - договор Белграда с албанскими сепаратистами в Косово.



Он предполагает, что северная часть этого края, где проживают преимущественно сербы, отойдет под контроль сербского правительства в обмен на южные территории страны, где живут албанцы. Этот план поддерживает президент США Трамп, для которого он является частью процесса переформатирования Балкан. Но против этого выступают сербские патриоты - в том числе, присоединяясь к акциям протеста. В судьбе региона наступает очередной перелом.

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