 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему действующий президент такой... до..дон, - экс-кыр-президентша Отунбаева
23:25 13.01.2019

Роза Отунбаева: Почему действующий президент обременяет себя несправедливыми решениями прежнего режима

25 декабря экс-президент Роза Отунбаева обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с ходатайством дать свободу политзаключенному Омурбеку Текебаеву. Ее обращение поддержали лидеры парламентских фракций.

Вчера был обнародован ответ на ходатайство комиссии по вопросам помилования при президенте. Сообщалось, что комиссия приняла решение отказать в рассмотрении ходатайства экс-президента. Ответсекретарь комиссии Кырккелди Кыдырбаев заявил, что требуется подача прошения о помиловании от самого Омурбека Текебаева.

По его словам, когда Текебаева ознакомили с материалами обращения Отунбаевой, он отказался писать прошение о помиловании. Политик заявил, что не признает предъявленного его обвинения, посему помилования просить не будет.

"Поэтому мы приняли решение об отсутствии предмета для рассмотрения заявления экс-президента", - пояснил он.

Роза Отунбаева назвала "отпиской" такое заключение комиссии. Ее мнение так передает "Азаттык":

"Это называется бюрократической отпиской. Я как экс-президент, весь парламент, руководители шести фракций, главы политических институтов подписались. Они поддержали мое ходатайство, но один бюрократ отвечает, что не хватает одной бумаги, и он так видит закон. Наш вопрос надо рассматривать в политическом контексте.

Все считающиеся политическими узниками, кого посадили, были неправильно осуждены при прежнем режиме. Были вынесены несправедливые решения. Почему президент должен обременять себя этим? Почему уже полтора года он следует им, как своим решениям? В других государствах, уходит диктаторский режим или демократический, выпускают на свободу узников. В странах СНГ, в России, Узбекистане, Азербайджане, в том же Туркменистане президенты выносят решения о помиловании, даже без прошений осужденных. Текебаев уже давно решительно сказал, что не подаст прошение. Мы, зная это, подали ходатайство, считая, что режим сменился и пришел новый президент. Его поддержали лидеры шести фракций, парламент. Все депутаты Жогорку Кенеша знают, они писали закон, они контролируют исполнение", - сказала Отунбаева.

Источник: sayasat.kg

Источник - gezitter.org
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