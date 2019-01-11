Три кыргызских экс-политика (Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев) повторно подали в суд на экс-президента Атамбаева

00:21 14.01.2019

Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров и бывший глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев во второй раз написали иск на Алмазбека Атамбаева и директора принадлежащего экс-президенту телеканала "Апрель" Дмитрия Ложникова. Об этом заявила официальный представитель истцов Динара Ашимова.



До этого Октябрьский районный суд Бишкека вернул обратно иск трех политиков по причине того, что он был написан не в соответствии с требованиями закона. Недостатки были восполнены, и сегодня истцы снова подали иск в суд.



Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев считают, что Атамбаев в интервью вышеуказанному телеканалу причинил ущерб их чести и достоинству и требуют моральную компенсацию в 18 млн сомов суммарно.



Напомним, Ахматбек Келдибеков, кроме того, судится с тремя изданиями: Kyrgyztoday, "Азия ньюс" и "Аргумент.kg".



Ну а директор телеканала "Апрель" Ложников заявляет, что готов судиться с тремя политиками, что в вышеуказанном интервью не было искажения фактов или сплетен.



Автор: Гульшайыр Бакирова

Марал радиосу

11 января 2019



Источник: maralfm.kg