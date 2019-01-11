 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто портит Кыргызо-китайские отношения? - Ачык саясат
00:22 14.01.2019

Кто должен быть осторожней – власть или народ?

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил: "К пытающимся испортить отношения с Китаем будут приняты меры". Из этого можно заметить, что в нашей стране проводится непонятная политика. Соседний Казахстан соответствующим образом озаботился, успел вызволить казахских сородичей из лагерей перевоспитания в Китае. Тем самым казахская власть сделала невероятно большое дело, остающееся в истории.

На наших простых граждан, проявивших патриотический дух, власть никак не отреагировала. А то, что сегодняшняя власть проводит следственные работы по взятому у Китая кредиту на модернизацию ТЭЦ, и что по данному делу сидит не один, а два бывших премьер-министра, это не допускает ухудшения отношений с Китаем? Ведь суд еще не вынес решения, устанавливающего виновность Сапара Исакова?

Если на то пошло, то видно, что и следователи не смогли провести расследование, тычущее в глаза конкретными фактами. В случае начала судебного разбирательства может вскрыться еще много сведений, возникнуть много недовольства. Появляется мысль, что власть не должна пугать простой народ, и если не хочет портить отношения с Китаем, то должна быть осторожной в первую очередь сама. Возможно, народ успокоился бы при проявлении властью каких-то мероприятий, остужающих пыл вышедшего на улицу простого народа. К сожалению, от власти не последовало никакого убедительного ответа.

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №1 от 11.01.2019/стр.1

Источник - gezitter.org
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