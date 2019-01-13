Смотрины Свараджа. Индия укрепляется в Центральной Азии, - В.Панфилова

08:39 14.01.2019

Нью-Дели укрепляется в Центральной Азии



Индийскому министру иностранных дел в Самарканде устроили смотрины



В Самарканде 13 января состоялась первая встреча министров иностранных дел диалога Индия – Центральная Азия с участием Афганистана, в ходе которой было презентовано центральноазиатское направление внешней политики премьер-министра Нарендры Моди. Индия намерена активизировать свое участие в мирном процессе в Афганистане. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели выделил Кабулу на стабилизацию экономики 3 млрд долл. Планы Индии поддерживают США.



Встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с Сушмой Сварадж – равно как и состоявшаяся в Самарканде первая министерская встреча диалога Индия – Центральная Азия с участием Афганистана – укладывается в новую и принципиально важную для Нью-Дели внешнеполитическую стратегию, цель которой – расширение присутствия в Центральной Азии.



В диалоге также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. На сайте МИД Узбекистана сообщается, что в ходе мероприятия министры обсудили "широкий круг вопросов, направленных на расширение дружественных и взаимовыгодных отношений между Индией и странами Центральной Азии в двух- и многосторонних форматах". По итогам учредительного саммита было принято Совместное заявление, в котором отмечается "важность разработки и реализации проектов, обеспечивающих согласованное решение проблем и задач экономического роста стран Центральной Азии на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения их интересов".



Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств стран Центрально-Азиатского региона приветствовали участие Афганистана в качестве важного звена регионального сотрудничества, транзита товаров и энергоресурсов. Они также выразили поддержку и приверженность стран миру, безопасности и стабильности в Афганистане, содействию в установлении мирного процесса экономического восстановления Афганистана путем реализации совместных инфраструктурных, транзитно-транспортных, энергетических и других проектов, включая региональное сотрудничество и инвестиционные проекты. Следующая встреча министров иностранных дел в том же составе состоится в Нью-Дели в 2020 году.



Накануне спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад посетил Нью-Дели, где с индийскими властями обсудил афганский мирный процесс и поддержал намерения Индии оказать помощь Кабулу. Впрочем, Индии уже принадлежат немалые заслуги в мирном восстановлении афганской экономики и энергетики. Нью-Дели обязался участвовать в реконструкции транспортной инфраструктуры и водоснабжения, строительстве жилья и медицинских учреждений, взяв под опеку 116 проектов в 31 провинции Афганистана. Кроме этого, Индия планирует построить в этой стране несколько новых ГЭС и солнечных электростанций.



По мнению заместителя генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игоря Панкратенко, Индия, расширяя свое присутствие в Центральной Азии и Афганистане, создает еще одно направление конкуренции для Пекина. "Правда, с теми позициями, которые уже застолбила здесь китайская сторона, Нью-Дели соперничать крайне сложно. Индия серьезно опоздала. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Лучше сейчас, когда узловые точки центральноазиатского маршрута "Пояса и пути" еще не сомкнулись в непрерывную линию. Сегодня Индия работает на будущее с тем, чтобы использовать международный транспортный коридор Юг–Север в Европу, отказавшись при этом от китайского "Пояса и Пути", – сказал "НГ" Панкратенко.



Как отметил эксперт, на карте этого коридора есть одно препятствие – Афганистан. "Заклятое место, вызывающее нервный тик у политиков и авторов целого ряда масштабных трансграничных экономических проектов. Более того, Афганистан для Нью-Дели – не просто пространство, через которое должны пройти какие-то экономические маршруты. Партнерские отношения с Кабулом – это еще и стратегическая глубина, покорение которой позволит Индии серьезно усилить свои позиции в любом сценарии диалога с Пакистаном", – считает Игорь Панкратенко.



По его словам, Центральная Азия – новые рынки для индийских товаров и источник ресурсов, а Афганистан – дорога на эти рынки и доступ к этим ресурсам. С официальным Кабулом отношения у Нью-Дели складываются благополучно. "Но нужен мир, а его может дать только партнерство с Ташкентом, который ведет сейчас головокружительную партию по реанимации проекта "Мирное урегулирование в Афганистане", выступая одновременно и посредником в переговорах между официальным Кабулом и "Талибаном" (запрещено в РФ), и инициатором стратегий примирения, и стороной, которая пытается выработать ту общую платформу, которая устроит всех завязанных на Афганистане внешних игроков – от Тегерана до Вашингтона и от Нью-Дели до Пекина. Индии сейчас просто необходимо стать активным участником этой партии, договорившись с Узбекистаном", – отметил эксперт.



Ташкент совершено не возражает против того, чтобы Нью-Дели вложился в процесс, который уже не только военно-политический, но и финансово-экономический. Выгоды от партнерства для двух сторон очевидны. Включая и те, которые касаются развития двусторонних узбекско-индийских торгово-экономических отношений. С учетом всего этого логично было устроить в Самарканде для всех участников процесса своеобразные смотрины главы индийской дипломатии. В свою очередь, для Сушмы Сварадж сложилась удобная ситуация для презентации центральноазиатского направления внешней политики премьер-министра Индии Нарендры Моди и его "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия). Заодно она в ходе двусторонних переговоров рассказала каждому из глав дипломатических ведомств региона о том, в чем конкретно заключается выгода участия в индийском проекте для каждой из стран региона.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.01.19