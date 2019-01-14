Дружба по стамбульски. Турция продала Украине ударные БЛА Bayraktar TB2 (6 штук)

09:01 14.01.2019 Турция поддержала Украину с воздуха

Киев закупил у Анкары разведывательно-ударные беспилотники



Украинская армия в ближайшее время получит беспилотники, способные выполнять ударные функции. Это турецкие аппараты Bayraktar TB2, которые Анкара впервые применила в 2016 году. О подписании оружейного контракта, сумма которого не разглашается, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Комментируя сделку, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Ъ", что "поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса". Опрошенные "Ъ" эксперты и источники в оборонной промышленности РФ отмечают, что эта покупка не внесет радикального перелома в расклад сил в зоне конфликта в Донбассе, однако позволит Киеву проводить "точечные операции", грозящие новой дестабилизацией.



О подписании контракта на покупку Киевом нового для украинской армии типа вооружений, произведенного в одной из стран НАТО - Турции, президент Украины Петр Порошенко сообщил в минувшую субботу в Facebook. "Государственный концерн "Укроборонпром" закупил ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для нашей армии. Приводим вооруженные силы Украины (ВСУ) к стандартам НАТО",- написал господин Порошенко, не уточнив других подробностей сделки. В видеоролике, размещенном в Facebook, также сообщается, что "на базе госпредприятия "Ивченко-Прогресс" (завод авиационных двигателей в Запорожье.- "Ъ") прорабатывается проект создания совместного украино-турецкого предприятия по производству комплектующих для беспилотной техники, в частности, двигателей и другой авионики".



Более развернутый комментарий, из которого следует, что украинская армия получит новое грозное оружие, дал советник украинского президента Юрий Бирюков. "Ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат.- "Ъ") мы покупаем в полном комплекте, с вооружением,- пояснил он.- Это шесть планеров, это сотни ракет, это станции управления, это обучение персонала и это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины. Смертоносная птица, которая может висеть в воздухе сутки, на высоте восьми километров". В ноябре прошлого года, когда Петр Порошенко посетил с визитом Стамбул, Юрий Бирюков разместил в Facebook фотографию украинского президента, позирующего на фоне беспилотника Bayraktar TB2, и тем самым анонсировал будущую сделку - крупнейший оружейный контракт Анкары и Киева.



По данным турецкого государственного агентства Anadolu, шесть беспилотников будут поставлены Украине "в течение года". Кроме Украины беспилотники этой модели у Турции пока успел купить лишь ее близкий региональный союзник - Катар.



Собеседник "Ъ" в Минобороны Украины пояснил, что, несмотря на возможности нанесения ударов с воздуха, которыми обладает беспилотник Bayraktar TB2, применять новую покупку для наступления в Донбассе украинская армия не будет.



У нас идет оборонительная операция, а не наступательная. Мы не собираемся наступать на Донецк и вести массированные обстрелы домов украинских граждан. Мы укрепляем обороноспособность. Это наш намек России, что ей пора покинуть украинскую территорию, а на Киев соваться и вовсе не стоит",- говорит собеседник "Ъ".



В то время как президент Порошенко и представители его администрации упорно называют приобретенные Киевом беспилотники "ударными", опрошенные "Ъ" российские военные эксперты обращают внимание на то, что подобная оценка не соответствует действительности.



"Основная задача Bayraktar TB2 - проведение разведывательных операций, а вовсе не нанесение воздушных ударов. Поэтому уместно назвать его не "ударным", а разведывательно-ударным беспилотником, понимая, что оснащение этого летательного аппарата небольшой ракетой лазерного наведения весом менее 20 килограммов - это дополнительная опция",- пояснил "Ъ" директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.



По словам эксперта, оснащение украинской армии беспилотниками Bayraktar TB2 не способно привести к радикальному изменению баланса сил, тем не менее их появление может вызвать новую напряженность в зоне конфликта в Донбассе. В частности, они могут быть использованы в информационной войне с ДНР и ЛНР - подобно тому, как в свое время много шуму наделали сообщения об американских переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin.



"Кроме того, нельзя исключать, что Киев попытается провести точечную операцию, предполагающую нанесение удара по наземной цели, которая будет использована для пиара и морально-психологического давления на ополчение",- говорит Иван Коновалов.



Схожего мнение придерживается вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. "Называть эти беспилотники ударными несерьезно. Их главная цель - проведение разведывательных операций с воздуха, которые в нынешних условиях имеют для каждой из сторон конфликта важное значение",- уточняет господин Бужинский.



Bayraktar TB2 - достаточно новая разработка турецкого военно-промышленного комплекса. Его испытательные полеты проходили в 2014 году - аппарат продемонстрировал способность держаться в воздухе свыше 24 часов. Этот показатель стал мировым рекордом для данного класса беспилотников. В боевых условиях Bayraktar TB2 впервые был применен в 2016 году - во время операции против бойцов Рабочей партии Курдистана (признана Анкарой террористической) на границе с Ираком. При этом в феврале 2018 года Сирийские демократические силы (SDF), состоящие из курдов, сообщили, что им удалось сбить такой беспилотник неподалеку от Африна.



Сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. "Двустороннее военно-техническое сотрудничество - прерогатива суверенных государств,- заявила "Ъ" госпожа Захарова.- Проблема в том, что Украина переживает внутренний вооруженный кризис, по сути, гражданскую войну. Этот внутренний кризис имеет международное измерение, так как посредниками в урегулировании выступает целый ряд стран и международных организаций, которые однозначно выступили за исключительно мирный способ его разрешения. Соответственно, поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса".



В свою очередь, собеседник "Ъ" в российской оборонной промышленности отреагировал на новость о покупке Украиной турецких дронов достаточно сдержанно, отметив, "если они будут использованы в чисто разведывательных целях, то ждать какого-то обострения конфликта на юго-востоке Украины не стоит". "В целом закупка шести новых беспилотников носит скорее показной характер, нежели практический",- говорит собеседник "Ъ".



Кирилл Кривошеев, Елена Черненко, Сергей Строкань; Янина Соколовская, Киев

Газета "Коммерсантъ" №4 от 14.01.2019, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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