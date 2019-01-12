В пригород Тегерана рухнул грузовой Боинг из Бишкека. Жертвы уточняются

10:26 14.01.2019

В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет

Грузовой самолет разбился под Тегераном, сообщается в агентство ILNA. На его борту было, по разным данным, от 10 до 16 человек. На месте крушения обнаружены семь тел, один человек найден живым.



Самолет Boeing 707, летевший из Бишкека, упал в аэропорту города Караджа. Он принадлежит компании Kyrgyzstan airlines, но был зафрахтован иранскими вооруженными силами для перевозки мяса.



По предварительной информации, причиной крушения стали сложные погодные условия. Пилот летел аэропорт "Пайам", но по ошибке начал приземляться в аэропорту "Фатх", не справился с управлением и вылетел за предел ВПП.