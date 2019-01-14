В Алматы схвачена банда "центральноазиатских" террористов из ДАИШ. Готовили теракты

11:30 14.01.2019

В Алма-Ате задержали готовившую теракты группу иностранцев



Группа иностранцев, готовивших в Алма-Ате теракты по заданию ДАИШ ("Исламское государство", запрещено в РФ. - Прим. "Известий"), задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ). Все задержанные - выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник 14 января.



Задержание провели 10 января, отмечается в сообщении. "Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним", - отметили в Комитете нацбезопасности республики Казахстан.



Лица, руководившие деятельностью задержанных, находятся вне Казахстана. Взрывы и последующую вооруженную атаку планировалось провести в Алма-Ате в местах большого скопления людей.



24 декабря британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что боевики "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты.



14 января 2019,