 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизский "Боинг" вез в Тегеран груз.. мяса
11:41 14.01.2019

Разбившийся близ Тегерана иранский Boeing перевозил партию мяса из Кыргызстана; число и гражданство жертв уточняется. Об этом КирТАГ сообщил эксперт по культурным вопросам и связям с общественностью посольства Ирана в Кыргызстане Хамил Чупони в понедельник.

"По имеющийся у нас информации, разбившийся Boeing 707 сегодня вылетел из Бишкека в Тегеран. Самолет принадлежал армии Ирана и был грузовым, он перевозил партию мяса. Самолет должен был сесть в одном из аэропортов Тегерана, но был вынужден сделать экстренную посадку в другом аэропорту", - сообщил Чупони.

"Экипаж самолета потерял контроль над судном, и Boeing разбился. У нас есть информация, что экипаж состоял из 16 человек, но нет информации о том, сколько жертв и какой национальности. Но мы не думаем, что там могли быть граждане Кыргызстана. О числе погибших и их гражданстве у нас нет информации", - уточнил Х.Чупани.

В посольстве пообещали дать полную информацию позже.

Как уже сообщалось, следовавший рейсом Бишкек-Кередж Boeing 707 разбился близ Тегерана в районе города Сафадашт в пригороде иранской столицы. На месте падения наблюдается густой дым, на место крушения выдвинуты экстренные службы - вертолет и более десяти машин скорой помощи.

"Мы уверены, что самолет не был пассажирским", - заявил Миджитаба Халиди, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана.

По информации издания, самолет был грузовым и направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана. По данным телеканала Press TV, погибли 10 человек. Причиной крушения могли стать действия пилота при посадке.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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