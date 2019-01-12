"Иное" сознание степного человека определяет время и пространство, - Г.Инандж

11:55 14.01.2019

Гюльнара Инандж,

директор Международного онлайн аналитического центра "Этноглобус"



Статья написана на основе многолетних наблюдений, исследований и анализа автора.



История-судьба тюркских народов родилась в безгранной степи. Человек степи имеет иное сознание, нежели человек другой географии. И это "иное" определяет время и пространство. Все эти понятия имеют свое измерение, свои грани. Это не философствование, на что указывает президент Казахстана в своей статье "Семь граней великой степи", где Н.Назарбаев в лице казахов нарисовал портрет тюркских народов.



У тюркских народов государствообразующее сознание. Это определяющее качество как в строительстве собственного государства, также при проживании в составе другого государства. Здесь присутствует поразительный парадокс-кочующий, динамичный человек всегда желает умиротворения, покоя, стабильности. Соответственно ему крайне необходимо создать предметы, инструменты, развить навыки для экстремальных условий и обстоятельств.



"…Многое из того, без чего просто не мыслима жизнь современного общества – было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света."1



Степной человек должен устоять перед катаклизмами дикой природы, что формирует волю и сильный дух, ведь слабый в степи не выживет. У него очень сильная мотивация в жизни-выжить, что дает мощнейшую динамику для развития духовности, личности, веры, любви. Степняк не покоряется судьбе , а сам строит свою судьбу. "Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе, лишь бездарный покоряется судьбе", - пишет казахский философ Абай Кунанбаев.2.



Тюркские народы легко абсорбируются к новым культурам, одновременно сохраняя свою уникальную степную идентичность. Их культура и язык оставили свой след на соседствующих с ними народах. Одновременно, тюркские народы легко адаптируются к новым условиям жизни, где возрождаются и участвуют в жизни новой географии, где они оказались.



Строительство государства основывается на многограневую основу, одним из которых является национальное, историческое сознание человека. Степняки умеют воевать, одновременно стремятся жить в мире.



Если кочевник на коне, то его не догнать, если он в юрте, то его не выманить оттуда.



Это портрет степняка, который сам создает время и пространство и выбирает свое измерение, грани. Степной человек весьма динамичен, ум гибок - ему нужно быстро отреагировать на процессы, на новую географию, найти новые пути наступления и отхода. Он высоко ценит свой очаг и юрту, беспричинно не оседлает скакуна. Кочевник прост, лаконичен и мудр.



Эти качества формируют сознание казахской нации, его стремление укрепить государственность - ведь степной человек как быстро может выйти в дорогу, также быстро может создать свой очаг-юрту. Слияние этих двух качеств- стремительности и умение быстрой адаптации к оседлой жизни являются одними из основ государствообразования.



Приведем один пример этому – перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану-дерзкое решение степного человека покинуть оседлые места и быстрая адаптация новому очагу.



Очень важный элемент тюркского человека это терпимость к чужеродному, к иной культуре. Как считают эксперты, во все времена в тюркских странах комфортно жилось цыганам и евреям, которые подвергались гонениям в других сообществах.



Историческая память глубинна и проявляется в поведении общественного и личностного сознания.



Н.Назарбаев в статье делает акцент на необходимость модернизации исторического сознания.



"…Все эти вопросы требуют серьезного осмысления. Они касаются фундаментальных основ нашего мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего народа." 3.Современный лидер степного народа должен уметь принимать стремительные решения, делать стратегические шаги, иначе он не сможет сохранить свой образ "воина". Конечно же, для тюркских народов образ лидера в первую очередь это динамичность, воля, решительность. Он образец своего улуса, все равняются на него. Лидеру нужно вывести свой народ из "зоны комфорта", куда их вводит историческая память. Модернизировать, это значить ломать стереотипы, создать новое, внести порой незнакомое в сознание людей. Опираться на прошлое, строить настоящее для будущего. То есть сознание, находясь в настоящем, живя в современных реалиях, сохраняет прошлое (как основа строящегося дома), модернизируя его для будущего. При этом если есть необходимость, ломается прошлое, мешающее модернизации и строения будущего. Для построения будущего необходимо одновременно находится во всех временных измерениях.



Если говорить языком современной физики, в пятом измерении, в квантовом поле исчезает время и пространство, появляется одно Единое божественное поле- поле покоя, мира, благоденствия.



Находясь в степи можно легко ощутить эту связь времен, пространства или стирание времени и пространства.



Степной человек всегда жил в разных гранях, измерениях. Он несет в себе код стремительности, одновременно замедленности. Степной человек или кочевник во время кочевания стремителен, но когда он поставил юрту, то он в покое. Насколько бы это не казалось противоположным, он фактически стремителен в покое, и спокоен в стремительности.



Источники:



1. http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi

2. https://eksmo.ru/interview/abay-kunanbaev-10-aforizmov-kazakhskogo-poeta-i-filosofa--ID3109636/

3. http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi