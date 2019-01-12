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Спасибо, дядя Дональд! Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, - Э.Лимонов
12:04 14.01.2019

Эдуард Лимонов: Спасибо, дядя Дональд!
Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, совершенно не зная тысячелетней истории наших стран

Эдуард Лимонов

Когда Трамп еще был кандидатом в президенты, я предпочитал Трампа, и желал неудачи Хиллари Клинтон.

Я рассуждал примерно так: "Трамп экстремал, он человек решительный и несомненно делает реверансы в сторону России неспроста (а он их делал, как кандидат, вспомните), став президентом, он выберет своим союзником против Китая Россию".

Я догадываюсь, судя по той обиде, которую фактически вот уже все время правления Трампа высказывает к Америке Путин, ВВП рассуждал примерно так же, как и я.

Потому что все оказалось не так, как казалось.

Трамп или не читал, или не помнит политическое завещание гуру американских ястребов Збигнева Бжезинского, сделанное им незадолго до смерти в 2017 году .

"…Анализируя опасности американским интересам, - наиболее опасным сценарием будет большая коалиция Китая и России, не по идеологическим, но по комплиментарным обидам".

На только что состоявшейся 12 января в Центре "National Interest" дискуссии, эта тема вспыхнула. Примечательно, что участники откровенно сформулировали цели американской политики времен президента Трампа.

Для России цель США:

"Сломать Россию. Путин должен возвратиться к плану, который мы дали ему в конце холодной войны, где Россия должна стать демократией и занять ее место в Европе, такое, какое мы указали. До тех пор, пока это не сделано, США будут оказывать давление на Россию путем санкций и других мер".

Для Китая:

"Бейджинг (Пекин) должен принять наш рецепт стать такими как мы, и занять свое место в предводительствуемом США мировом порядке, место, на которое мы указали Китаю".

Как видите, США простенько хотят навязать великим державам свою волю.

Трамп, хотя он и проявлял время от времени реалистические импульсы и как кандидат, и как президент, на самом деле по-видимому не имеет интереса в стратегическом систематическом мышлении, и избегает серьезного стратегического анализа.

Во многом в сфере внешней политики он послушно идет старыми тропами, согласно старым американским традициям.

К примеру, его традиционная для США враждебность к Ирану и нерасчетливая и глупая приязнь к дряхлой Саудовской династии, озадачивает.

Во многих случаях чуткий и проницательный пророк будущего, Трамп не хочет замечать, что Саудовская Аравия находится на грани революции, которая вот-вот непременно произойдет. Революция в дряхлом ваххабитском королевстве не тревожит, видимо, легкомысленного Трампа.

Он ведет себя как провинциальный хапуга-бизнесмен, помните, он назаключал с саудовским королевством военных контрактов на сотни миллиардов долларов и довольный, сбежал с оплаченными чеками в родную Америку. По пути наговорив в Израиле тоже привычных общих произраильских, а значит антииранских клише. Дабы угодить Израилю и все уменьшающемуся в весе произраильскому лобби в США.

Даже борзый и дерзкий каким он был, наглый нацист Гитлер, не смог воевать против всего мира. Завоевав довольно быстро крошечную Европу, Адольф рванул завоевывать СССР и надорвался. Грубо говоря, пуп развязался, солдат не хватило.

Трампа подводят, видимо, и американские аналитики. Они, судя по их реакции (сюрприз, удивление, неожиданность) не ожидали соперничества Китая и России. Мое такое впечатление, что американские аналитики изучали только новейшую историю отношений коммунистического Китая и не столь уже коммунистической хрущевской России, ну там про остров Даманский, и претензиях Китая на руководство мировым коммунистическим движением.

А того, что Китай и Россия, между тем соседи, никогда не воевали между собой, за исключением редких коротких стычек на границах, американские аналитики не заметили. Один раз собирались было воевать Россия и Китай в 1880-1882 годах, но так и не собрались. Обе стороны решили, что им невыгодно воевать.

Между тем, обе империи уже были жертвами агрессии Запада в 1854 - 1860 годах, Крымская война против России европейских держав и три безжалостные опиумные войны против Китая, когда европейцы просто-таки бесчинствовали в Китае, этот исторический опыт двух народов отменить и забыть невозможно.

Есть даже фантастический по сути своей эпизод, когда в октябре 1855 года англичане пытались высадить десант на русско-китайском Амуре. И эпизод осады Великобританией Петропавловска-Камчатского.

Так что - русский с китайцем братья давно. А на век или нет, увидим, я лично не уверен, что навек.

В США вряд ли много знают про тысячелетние империи Китая и России. Профессора в университетах знают, но вот политики могут и не знать. Трамп мог об этом и не слыхать вообще. И об опиумных войнах не слыхал, и о Крымской войне мог не слыхать.

Спасибо, дядя Дональд за то, что ты бросил Китай и Россию друг к другу! Старый поляк Збигнев - "шкелет" в гробу переворачивается. Ты поступил ровно наоборот его завету.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547456640
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