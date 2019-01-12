Спасибо, дядя Дональд! Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, - Э.Лимонов

12:04 14.01.2019

Эдуард Лимонов: Спасибо, дядя Дональд!

Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, совершенно не зная тысячелетней истории наших стран



Эдуард Лимонов



Когда Трамп еще был кандидатом в президенты, я предпочитал Трампа, и желал неудачи Хиллари Клинтон.



Я рассуждал примерно так: "Трамп экстремал, он человек решительный и несомненно делает реверансы в сторону России неспроста (а он их делал, как кандидат, вспомните), став президентом, он выберет своим союзником против Китая Россию".



Я догадываюсь, судя по той обиде, которую фактически вот уже все время правления Трампа высказывает к Америке Путин, ВВП рассуждал примерно так же, как и я.



Потому что все оказалось не так, как казалось.



Трамп или не читал, или не помнит политическое завещание гуру американских ястребов Збигнева Бжезинского, сделанное им незадолго до смерти в 2017 году .



"…Анализируя опасности американским интересам, - наиболее опасным сценарием будет большая коалиция Китая и России, не по идеологическим, но по комплиментарным обидам".



На только что состоявшейся 12 января в Центре "National Interest" дискуссии, эта тема вспыхнула. Примечательно, что участники откровенно сформулировали цели американской политики времен президента Трампа.



Для России цель США:



"Сломать Россию. Путин должен возвратиться к плану, который мы дали ему в конце холодной войны, где Россия должна стать демократией и занять ее место в Европе, такое, какое мы указали. До тех пор, пока это не сделано, США будут оказывать давление на Россию путем санкций и других мер".



Для Китая:



"Бейджинг (Пекин) должен принять наш рецепт стать такими как мы, и занять свое место в предводительствуемом США мировом порядке, место, на которое мы указали Китаю".



Как видите, США простенько хотят навязать великим державам свою волю.



Трамп, хотя он и проявлял время от времени реалистические импульсы и как кандидат, и как президент, на самом деле по-видимому не имеет интереса в стратегическом систематическом мышлении, и избегает серьезного стратегического анализа.



Во многом в сфере внешней политики он послушно идет старыми тропами, согласно старым американским традициям.



К примеру, его традиционная для США враждебность к Ирану и нерасчетливая и глупая приязнь к дряхлой Саудовской династии, озадачивает.



Во многих случаях чуткий и проницательный пророк будущего, Трамп не хочет замечать, что Саудовская Аравия находится на грани революции, которая вот-вот непременно произойдет. Революция в дряхлом ваххабитском королевстве не тревожит, видимо, легкомысленного Трампа.



Он ведет себя как провинциальный хапуга-бизнесмен, помните, он назаключал с саудовским королевством военных контрактов на сотни миллиардов долларов и довольный, сбежал с оплаченными чеками в родную Америку. По пути наговорив в Израиле тоже привычных общих произраильских, а значит антииранских клише. Дабы угодить Израилю и все уменьшающемуся в весе произраильскому лобби в США.



Даже борзый и дерзкий каким он был, наглый нацист Гитлер, не смог воевать против всего мира. Завоевав довольно быстро крошечную Европу, Адольф рванул завоевывать СССР и надорвался. Грубо говоря, пуп развязался, солдат не хватило.



Трампа подводят, видимо, и американские аналитики. Они, судя по их реакции (сюрприз, удивление, неожиданность) не ожидали соперничества Китая и России. Мое такое впечатление, что американские аналитики изучали только новейшую историю отношений коммунистического Китая и не столь уже коммунистической хрущевской России, ну там про остров Даманский, и претензиях Китая на руководство мировым коммунистическим движением.



А того, что Китай и Россия, между тем соседи, никогда не воевали между собой, за исключением редких коротких стычек на границах, американские аналитики не заметили. Один раз собирались было воевать Россия и Китай в 1880-1882 годах, но так и не собрались. Обе стороны решили, что им невыгодно воевать.



Между тем, обе империи уже были жертвами агрессии Запада в 1854 - 1860 годах, Крымская война против России европейских держав и три безжалостные опиумные войны против Китая, когда европейцы просто-таки бесчинствовали в Китае, этот исторический опыт двух народов отменить и забыть невозможно.



Есть даже фантастический по сути своей эпизод, когда в октябре 1855 года англичане пытались высадить десант на русско-китайском Амуре. И эпизод осады Великобританией Петропавловска-Камчатского.



Так что - русский с китайцем братья давно. А на век или нет, увидим, я лично не уверен, что навек.



В США вряд ли много знают про тысячелетние империи Китая и России. Профессора в университетах знают, но вот политики могут и не знать. Трамп мог об этом и не слыхать вообще. И об опиумных войнах не слыхал, и о Крымской войне мог не слыхать.



Спасибо, дядя Дональд за то, что ты бросил Китай и Россию друг к другу! Старый поляк Збигнев - "шкелет" в гробу переворачивается. Ты поступил ровно наоборот его завету.