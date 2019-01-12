Следствие завершено. Начинается суд над экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым

12:06 14.01.2019

14 января 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова поступило в суд. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.



По его словам, материалы переданы в Октябрьский районный суд. Первое заседание назначено на 15 января.



"Совершенно непонятно, почему нарушен принцип территориальности. По подсудности дело должен рассматривать Первомайский районный суд", - сказал Сергей Слесарев.



Он также добавил, что обвинение, предъявленное Албеку Ибраимову, совершенно необоснованно, в деле фактически нет никакой доказательной базы. Следствие велось с нарушениями.



Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК "Дастан" путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.



Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы. Албек Ибраимов обвиняется также в коррупции, выявленной следствием, и при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке. Другим фигурантом по этой же статье и этому же факту проходит другой экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов.



Завтра суд приступит к рассмотрению дела, в котором объединены эпизоды о растрате в ТНК "Дастан" и факты коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.