Разбившийся бишкекский "Боинг" принадлежал армии Ирана. Спасся бортинженер

12:08 14.01.2019

Разбившийся вблизи Тегерана грузовой самолет принадлежал армии Ирана



Разбившийся в окрестностях Тегерана грузовой самолет принадлежал армии Ирана. Об этом говорится в заявлении иранских военных.



"Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту в провинции Альборз выехал за пределы посадочной полосы, а после того как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", - отмечается в сообщении на сайте армии Ирана.



Самолет вылетел из Бишкека. Известно, что борт был грузовым и летал из столицы регулярно. Он осуществлял постоянные перевозки охлажденного мяса из Кыргызстана в Иран. На борту загруженного сегодня ночью Boeing 707 было 30 тонн мяса.



Boeing 707, летевший из Бишкека, разбился сегодня вблизи Тегерана. Авиапроисшествие произошло в районе Сафадашта. Телеканал Press TV сообщает, что погибли десять человек.



При крушении грузового самолета Boeing 707, вылетевшего сегодня из столицы, выжил только один человек - инженер борта. Об этом сообщают российские СМИ.



Отмечается, что на борту было 16 человек (ранее сообщалось, что на борту находились десять членов экипажа).



Агентство Fars со ссылкой на информацию управления по чрезвычайным ситуациям Ирана заявило, что только один человек с лайнера остался в живых: "Среди 16 находившихся на борту самолета людей выжил только его инженер".