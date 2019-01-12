Ирак – в эпицентре соперничества США и Ирана, - С.Шакарянц

12:34 14.01.2019 Запад пытается как бы "оторвать" иракских шиитов и значительную часть курдов Ирака из-под влияния Ирана. Иран – самый серьезный фактор, когда кто-либо пытается разобраться в перипетиях внутрииракских событий и фактов, хотя влияние США и Англии по-прежнему сильно в Багдаде



Оценивая события в Ираке, приблизительно - со второй половины декабря и по нынешние дни, надо констатировать повышенную активность дипломатий США и Великобритании. Причем это касается не только контактов Вашингтона и Лондона, в том числе по военной линии, с иракским правительством, но и воздействия американцев и англичан на курдские племена Ирака. Во всяком случае, именно после контактов представителей США и Великобритании с курдами Эрбиля (Арбелы), внезапно ночью 8 января члены партии "Патриотический союз Курдистана" (YNK) подняли над своим офисом в спорной иракской провинции Киркук флаг "независимого Курдистана", но в ту же ночь флаг был снят иракскими антитеррористическими силами. Читаем: бойцами шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби". Водружение флага "Курдистана" на общественных зданиях было запрещено в Киркуке после того, как 16 октября 2017 г. иракская армия и проиранские силы ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" вытеснили курдские силы пешмерга клана Масуда Барзани из спорных территорий Ирака в ответ на референдум о "независимости Курдистана". Однако вначале днем 8 января представители YNK заявили, что якобы "Аль-Хашд аш-Шааби" выдали разрешение на водружение флага Курдистана на офисе YNK в Киркуке. Но… произошло то, что произошло. То есть курдская сторона преднамеренно врала.



После этого представитель YNK сказал, что, в конце концов, армия Ирака и "Аль-Хашд аш-Шааби" (мы напомним - тогда не обошлось и без "пассивной" помощи КСИР Ирана) при посредничестве нескольких руководящих членов YNK смогли без боев войти в Киркук, и что "флаг был снят из-за кончины покойного Генерального секретаря партии YNK Джаляля ат-Талабани". Это заявление вызвало недоумение общественности, причем во всем Ираке, поскольку экс-президент страны ат-Талабани скончался более 15 месяцев назад 3 октября 2017 г. Как бы там ни было, но мы видим взаимосвязь между, в сущности, мелкой провокацией сторонников клана ат-Талабани в Киркуке и активизацией дипломатического воздействия США и Великобритании на иракское правительство в Багдаде и на курдов Арбелы (Эрбиля). Видимо, в планы англо-саксов входит сохранение и постоянная подпитка внутренней напряженности в Ираке, в том числе - в плане создания предпосылок столкновений или острых дискуссий уже курдов с шиитами. И за этим видится также далеко идущая цель - ввергнуть курдов Северного Ирака в схемы США-Великобритании, направленные на создание препятствий на пути расширения иранского влияния в регионе.



В прошлом году мы не раз и не два сообщали, что Запад пытается как бы "оторвать" иракских шиитов и значительную часть курдов страны из-под влияния Ирана. Иран - самый серьезный фактор, когда кто-либо пытается разобраться в перипетиях внутрииракских событий и фактов, хотя влияние США и Англии по-прежнему сильно в Багдаде. В сущности, мы уже упоминали, что даже события в, процентов на 90?95, шиитской Басре, связанные с требованием местных шиитов предоставить провинции столько же автономии, сколько по Конституции Ирака заполучили курдские племена Севера, также были связаны с опосредованным противостоянием англосаксов с Ираном, а не с тем, что сами иракцы заинтересованы в углублении дезинтеграции своей страны. Кстати, с 25 декабря выступления шиитов Басры против властей возобновились. И это не случайно. С чем это связано - затрудняемся сказать, потому что после летних протестов вроде бы иракское правительство какие-то меры, в соответствии с требованиями протестующих, все-таки предпринимало. Но тут трудно исключить иное - что, видя, как активизировались англосаксы, лидеры шиитов, а сегодня это - признанные авторитеты, аятоллы Али ас-Систани и Муктада ас-Садр, плюс полевой командир Хади аль-Амери из "Аль-Хашд аш-Шааби", приняли решение и сами способствовать углублению нестабильности в обществе, чтобы премьер-министр Адель Абдул-Махди был бы "со связанными руками" во время своих контактов с США и Англией. Мы связываем возможность подобных намерений у лидеров иракских шиитов с тем, что президент США Дональд Трамп… верно, объявил о намерении вывести американских военных из Сирии.



Сейчас уже и сами американцы не скрывают, что выводиться эти войска будут в Ирак - во всяком случае, на первом этапе. Уже к Новому году об этом открыто писали и почти все курдские источники в Ираке. Более того, как оказалось, еще 24 декабря (!) США обратились к правительству Ирака с просьбой разместить солдат на северо-востоке Сирии, чтобы восполнить пробел, оставленный американскими войсками после их ожидающегося ухода из Сирии. Агентство Sky News позже, ссылаясь на некий "политический источник", сообщило, что госсекретарь США Майкл Помпео обсуждал этот вопрос "в своем недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди". Согласно источнику, Вашингтон попросил Багдад направить его армию на 70 км вглубь сирийской границы и защитить этот район от нападений группировки "Исламское государство"* (ИГ*). После объявления о выводе США из Сирии, Ирак, как сообщается, разместил дополнительные силы на своей западной границе с этой страной, надеясь укрепить свою пограничную полосу. Но обратим внимание - об ответе иракского премьера на предложение США нигде ничего не упоминалось и не упоминается. Ни в конце декабря, ни в первые одиннадцать дней января 2019 г.



А вот "визит оккупанта-хозяина", предпринятый Трампом 26 декабря в Ирак, стал серьезной причиной небольшой региональной "дипломатической бури" в регионе. Вначале о приезде американского президента в Ирак - как сообщало британское агентство Reuters, Трамп вместе со своей супругой Меланией, небольшой группой помощников и агентов секретной службы, а также журналистов, неожиданно высадился на авиабазе Аль-Асад к западу от Багдада. "Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером в рождественскую ночь, чтобы посетить наши войска и высшее военное руководство, чтобы поблагодарить их за службу, успехи и жертвы, и пожелать им счастливого Рождества", - заявила тогда представитель Белого дома Сара Сандерс. Это первый визит Трампа на место дислокации войск США в зонах конфликта с момента его вступления в должность в январе прошлого года. По сообщениям Reuters, после Ирака американский лидер также нанес визит войскам своей страны на авиабазе Рамштайн в Германии. Между тем, напомним, что в Ираке находятся около 5300 американских военных, которые обучают и консультируют иракские вооруженные силы и пешмерга клана Барзани. И американское агентство AP, вдобавок к этим информациям, приводило слова Трампа о том, что он "не планирует" выводить войска США из Ирака.



Уже 30 декабря турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на некий "источник", сообщило, что военнослужащие США эвакуировали свою первую базу из сирийской курдской провинции Хассеке - согласно "источнику", база площадью 4?306 кв. футов была освобождена 28 декабря. Конечно, интересен и вопрос, кто же занял эту базу в Хассеке после эвакуации оттуда американцев, но мы пока все же не будем так отдаляться от Ирака. По данным Anadolu, 50 американских военнослужащих этой базы были переведены именно в Ирак. А 2 января курдский ресурс Kurdistan24 сообщил, что Соединенные Штаты перебросят свои войска из Сирии в провинцию Арбела (Эрбиль), откуда позже они уйдут согласно плану вывода войск. Цитата: "Силы США, которые будут выведены из Сирии, первоначально отправятся в столицу Курдистана, Эрбиль. Позже они вернутся на родину или в другое место", - сказал Яхья Расул, представитель Объединенного оперативного командования иракской армии. Он подчеркнул, что войска не нарушают планы правительства Ирака, поскольку Эрбиль будет только переходным пунктом в выводе войск из Сирии, отметив: "Ирак не нуждается в этих силах". Он пояснил, что другие силы, выводимые из Сирии на военную базу "Аль-Асад" в западной провинции Анбар, также не останутся. "Есть достаточно советников, и нет необходимости увеличивать их количество", - добавил иракский военный чиновник". Именно процитированное сообщение дало понять, что в текущей ситуации наличествует разночтение между Багдадом и Вашингтоном: иракцы все же надеются и даже видят уход войск США из Ирака, а американцы "не планируют" вывода своих военных из этой страны. Тем не менее, во второй раз после скандального "прыжка" супругов Трам в Ирак, упоминается американская авиабаза Аль-Асад. Итак, в регионе появляется новый, пусть и будущий, эпицентр чего хотите - внутрииракской напряженности, нового всплеска терроризма (разве зря в Ираке, несмотря на недавние торжества по случаю "годовщины победы над ИГ*", внезапно заговорили вслух, что "опасаются возвращения побежденного ИГ*", о чем сообщил даже американский телеканал NBC News?..), усиления сепаратизма иракских курдов, провоцирования даже и шиитско-суннитских противоречий и т.д.



Если же ориентироваться на сообщения турецкого агентства Anadolu, то будущие опорные пункты армии США на Ближнем Востоке не ограничатся лишь иракской авиабазой Аль-Асад. Вашингтон создал две новые военные базы в западной части Ирака, в провинции Анбар. Уточнение буквально не оставляет сомнений, для чего - "Армия США установила два новых военных объекта в необитаемых частях провинции Анбар", - сказал корреспонденту Anadolu член временного совета Анбара Фархан аль-Дулейми. Первая база расположена в северном подрайоне Румана (район Аль-Каим провинции Анбар) недалеко от сирийской границы, примерно в 360 км к западу от столицы провинции - Эр-Рамади. Вторая база расположена на востоке города Аль-Рутба, примерно в 310 км к западу от Эр-Рамади и менее чем в 100 км от сирийской границы. По словам чиновника, базы созданы якобы с целью помочь иракским силам защитить пограничную полосу с Сирией и предотвратить любое проникновение террористов ИГ*. "На двух базах в настоящее время размещены десятки американских солдат, а также беспилотники и другое оборудование", - отметил аль-Дулейми. Суммируем сведения этого иракского чиновника с известными сведениями об авиабазе Адь-Асад - и получаем, что у США в Ираке, помимо уже имевшейся военно-ресурсной базы, появились дополнительные резервы и возможности. И как ими воспользуются американцы - одному Аллаху, как говорится, известно. Кстати, за дни мир получил - правда, из Сирии, сведения из источников сирийских курдов о том, что формирования курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), которые активно "переформатируются" сейчас в союзников президента Сирии Башара аль-Асада и российских военных, внезапно и очень оперативно и результативно стали брать в плен… террористов ИГ* из самых разных стран, но - что интересно, и американских граждан из числа террористов. Так, в течение 6?7 января сирийские курды арестовали 8 террористов из США, Украины, Германии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Потом курды сообщили о пленении еще 5 террористов - из США, Ирландии и Пакистана, причем имена американских граждан были названы. Это некто - Уоррен Кристофер Кларк по прозвищу "Абу Мохаммад аль-Амрики", из Техаса, и Заид Абд аль-Хамид, по прозвищу "Абу Заид аль-Амрики". Уверены, что эти акты пленения террористов из ИГ, да еще с озвучиванием имен и фамилий, - не случайные, не исключено - даже совместно спланированные операции сирийскими курдами, командованием Сирийской армии и командованием группировкой российских войск в Сирии.



Но дойдем до конца в вопросе с американским военным базированием в Ираке. 7 января американские военные в Ираке неожиданно уведомили иракские войска и так называемые "проиранские шиитские силы", т. е. ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", о необходимости покинуть военную базу "К1" в Киркуке, "где размещаются американские войска". Честно говоря, эта информация представляется более чем странной. Стратегическая военная база "К1" использовалась армией США в период с 2003 по 2014 год. Позже она находилась под контролем курдских войск пешмерга клана Барзани до октября 2017 г., когда иракская армия и ополченцы "Аль-Хашд аш-Шааби" вытеснили пешмерга из Киркука в ответ на референдум о независимости Курдистана. Курдский источник Rudaw со ссылкой на командира пешмерга Нури Хама Али сообщил, что на базу "К1" прибыли части американских войск, а иракская армия и шиитские ополченцы были уведомлены о необходимости освободить базу. Часть прибывших войск была переброшена из Сирии, а остальные - из провинции Анбар на западе Ирака. По словам Али, цель нового развертывания американцев пока не ясна, но ожидается, что "это может быть связано с возвращением курдских сил в Киркук". Спорить с курдским полевым командиром не станем - однако вернем читателей к начало материала, когда мы сообщили о провокации с флагом со стороны курдской партии YNK клана ат-Талабани и о реакции "иракских антитеррористических сил". Как мы видели, прибывшие на базу "К1" американцы никак не вмешались и не помогли курдам ат-Талабани дать отпор ополченцам из "Аль-Хашд аш-Шааби". Таким образом, цель нового американского развертывания на базе "К1" - совершенно не поддержка "возвращения курдских сил в Киркук". Ведь торги с центральным иракским правительством Багдада продолжаются. И США хотят сохранить "двух зайцев" в своих руках, под своим контролем - 1) считающегося "согласованным" с Вашингтоном премьер-министра Ирака Аделя Абдул-Махди (шиита) с его блоком; 2) все курдские группировки и партии Северного Ирака. И в таких условиях пособничество курдам в вопросе Киркука - означало бы для Вашингтона конец "игр" с иракскими шиитами.



Но ситуация явно не та - не та именно для США, а не других "игроков", как вне-, так и внутрииракских. Ведь неожиданный, не оговаривавшийся на межгосуровне приезд Трампа в Ирак взорвал шиитов и вызвал настоящее цунами шиитского негодования. Бывший премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади осудил это поведение Трампа, заявив, что это может повредить отношениям между Багдадом и Вашингтоном. Как было сказано в заявлении аль-Абади, визит Трампа, в ходе которого президент США не встретился с иракскими официальными лицами, противоречит дипломатическим принципам, которые определяют отношения между двумя государствами. По мнению аль-Абади, успех, достигнутый в связях США и Ирака, может быть нивелирован визитом Трампа. Он также заявил, что мир должен уважать суверенитет Ирака и понимать, что сильный Ирак приносит пользу региону и миру. Аль-Абади был не единственным иракским официальным лицом, осудившим визит Трампа. Как сообщается, Трамп не встретился ни с одним иракским чиновником, и визит продлился всего три часа. Многие законодатели сочли это "нарушением суверенитета Ирака". Так, член парламента, Гайиб Омейри из блока "Саирун" (резко антиамерикански настроенного аятоллы Муктады ас-Садра - прим.) сказал, что Трампа не приветствуют в Ираке. Бывший депутат Сирва Абдулвахид, однако, раскритиковал также президента и премьера Ирака, заявив, что они не могут надеяться на уважение иракцев, в то время как другие страны не уважают иракских лидеров. Проиранские страницы в Facebook и Twitter также отреагировали на визит Трампа в Ирак, назвав американские войска "оккупантами", которым придется покинуть Ирак. Депутат Сабах аль-Саиди заявил, что он будет призывать парламент провести внеочередную сессию для обсуждения визита Трампа в Ирак. "Американская оккупация Ирака окончена", - цитировало иракского депутата агентство Associated Press. По словам Каиса Хазали, еще одного лидера поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, то, как Трамп посетил Ирак, "раскрыло правду об американском проекте в Ираке". Он сказал, что шиитские ополченцы "Аль-Хашд аш-Шааби" намерены добиться изгнания американских войск из Ирака через парламент или силой.



Итог был предрешен. Вскоре после подтверждения Белым домом поездки Трампа действующий премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди обнародовал официальное заявление, в котором говорится, что после того, как стало известно о визите Трампа, у двух лидеров был план встречи, который пришлось отменить "из-за разногласий по поводу организации встречи". Согласно заявлению, Трамп и Абдул-Махди поговорили по телефону и обсудили ряд вопросов, в том числе вывод американских войск из Сирии. Не беремся сказать, в чем иракский премьер Абдул-Махди был искренен, а в чем - лукавил. Но ведь понятно - на фоне резкого негатива практически со стороны всех шиитов Ирака, он просто не мог принять Трампа. Вот и не принял. А если б, невзирая на грубое нарушение дипломатических норм и протоколов, Абдул-Махди все-таки принял бы президента США, то это был бы его последний рабочий день в резиденции главы правительства Ирака. Ведь, напомним, на летних парламентских выборах в Ираке победил именно блок "Саирун" того самого, наиболее активно антимерикански настроенного аятоллы ас-Садра, и кандидатура Абдул-Махди, проталкиваемого как раз Великобританией и США, не могла пройти, если бы блок ас-Садра "Саирун" не приостановил своих контрдействий и контрпропаганды. И вот в связи с этим трудно не упомянуть, что и соседний Иран резко отозвался об "оккупационном" приезде Трампа в Ирак. Выступая через сутки после приезда Трампа на авиабазу Аль-Асад, на церемонии в Тебризе, генерал-майор Ехия Рахим Сэфэви, главный военный помощник Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, заявил, что США допустили ошибки, начав военные кампании в Западной Азии, сообщал иранский ресурс Tasnim News. Повторяя комментарии аятоллы Хаменеи о необходимости выхода США из региона, генерал жестко сказал: "США должны покинуть Западную Азию. Этот регион принадлежит нам".



Можно было бы на этом и завершить цитирование иранских источников. Но у генералов - свое место в политике. А Тегеран и после заявлений Сэфэви продолжал негодовать. 28 декабря официальный представитель парламента Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян сравнил публичную поездку посланника Лидера Исламской революции, секретаря Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирала Али Шамхани в Афганистан и засекреченную поездку президента США Трампа в Ирак. "Одно время посланник лидера и секретарь ВСНБ контр-адмирал Али Шамхани отправились в "очень опасный" Афганистан с предварительным уведомлением, однако президент США Дональд Трамп тайно посетил "менее опасный" Багдад под прикрытием совершения неожиданного рождественского визита к американским войскам в Ираке. Это правда об Иране и США!", - написал Амир-Абдоллахиян в своем посте на Twitter. В тот же день Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми подверг резкой критике недипломатическую поездку Трампа в Багдад, назвав ее неуважением к национальному суверенитету Ирака. "Региональные нации никогда не позволят агрессивным пришельцам сеять раздор между ними", - сказал он, сообщало агентство IRNA. Трамп прибыл в одну из стран региона, где чиновники и народ этой страны к нему холодны, продолжил он. По его словам, именно "бдительные региональные государства" уничтожили террористов, "финансируемых США и сионистским режимом", отметив, что США всегда поддерживали терроризм. "Нет сомнений в том, что все региональные страны скоро поймут, что регион никогда не увидит безопасности и стабильности, пока он не будет полагаться на местные ресурсы и возможности, и силы иноземцев должны покинуть регион во всей его полноте", - сказал также Кассеми. Иранский дипломат посоветовал Трампу лучше изучить регион Западной Азии, чтобы узнать необходимые для его политики вещи.



Следует понимать, - все эти оценки Тегеран в той или иной форме озвучил и действующему премьер-министру Ирака Абдул-Махди, и иным высокопоставленным, влиятельным и авторитетным шиитским деятелям Ирака уже сразу же в день приезда Трампа на авиабазу Аль-Асад. А заявления генерал-майора Сэфэви, Амир-Абдоллахияна и Кассеми, преданные огласке в последующие дни, имели целью главным образом озвучить в самой прозрачной форме одну-единственную мысль: США, американцы - вы лишние не только в Ираке, но по всему Ближнему Востоку, по всей Западной Азии. И эта команда была отлично услышана в Ираке, повсеместно. А сведения из сирийско-курдских YPG от 6?7 января о пленении террористов ИГ* с паспортами граждан США - увы для Вашингтона, показывают также, что, по сути, приказы из Тегерана о неугодности присутствия в регионе американцев начали "слышать" и сирийские курды, а не только правительства Башара аль-Асада в Сирии и шииты Ирака. Развитие было интересным и показательным. Вскоре глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким поддержал идею возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) и даже потребовал, чтобы никто из арабских стран не препятствовал этому. Он же позже заявил, что санкции США против Ирана являются "односторонними", а не международными, и поэтому Багдад не обязан их соблюдать. "Эти санкции, осада или то, что называется эмбарго, являются односторонними, а не международными. Мы не обязаны следовать им", - цитировалт аль-Хакима иранский англоязычный телеканал Press-TV. Иракский министр также отметил, что его страна ищет возможные варианты обхода санкций и поддержания торговых связей с Ираном, и торговля в иракских динарах может быть вариантом, заявил он.



В этом промежутке, кстати, были и шаги шиитского руководства Ирака и Сирии, направленные против наиболее ярых (помимо самого Масуда Барзани) адептов "независимости Курдистана". Так, суд Киркука выдал ордер на арест и заочно приговорил бывшего главу провинциального совета Киркука Ребвар ат-Талабани к шести месяцам лишения свободы. "Пас" киркукцев был принят в Дамаске - сирийское правительство включило главу Совбеза Регионального правительства Курдистана (KRG), Масрура Барзани, в список лиц и группировок, поддерживающих терроризм. Подчеркнем - пока власти Сирии официально не подтвердили, что ближайший родственник и соратник Масуда Барзани, многократно обвинявшегося очень многими кругами и в предательстве, и в содействии террористам ИГ в осуществлении геноцида иракских езидов, и в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и т.д., и т.п., в действительно внесен в черный список. Сама информация появилась благодаря поддерживающей шиитскую партию "Хезболлах" ливанской газете "Аль-Ахбар", которая еще 29 декабря 2018 г. сообщила, что располагает списком "финансовых сторонников терроризма", составленный Сирийской комиссией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. И там, помимо Масрура Барзани, указаны также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Ливана Саад Харири, видный египетский суннитский проповедник из Катара Юсуф аль-Кардави и другие, чье участие в финансировании и иной поддержке террористов в Сирии ни у кого в мире сомнений не вызывает. Конечно, нет никаких фактграфических доказательств того, что резкие высказывания из Тегерана, помноженные на - 1) курдские шаги навстречу Дамаску, Москве и Тегерану в Сирии; 2) резко негативную реакцию шиитов Ирака на "оккупационный" заезд Трампа в Багдад и др., в совокупности и привели к "атакам" на тех иракских курдов, которые были одними из самых активных в продвижении референдума о "независимости Курдистана".



Но если помнить обвинение именно Ирана в адрес США и Израиля в том, что любой план дезинтеграции и уничтожения Сирии и Ирака, основанный на обыгрывании "курдской карты" - это общий антимусульманский план "мирового сионизма" и "глобального высокомерия", как выражались и выражаются иранские госдеятели, то ведь тогда, как говорится, "все фишки домино падают в одном направлении одна за другой". И акции репрессивного значения, предпрнимаемые в отношении Ребвара ат-Талабани и Масрура Барзани - это как раз одни из таких "фишек домино". Добавим, что начавшееся в иракском парламенте 7 январе особое расследование сообщений о том, что группа бывших и нынешних законодателей Ирака посетила Израиль в прошлом году, как бы подтверждает нашу версию о том, что вышеперечисленные события и факторы из Ирака не просто взаимосвязаны, а крайне плотно связаны друг с другом, а также с резкими заявлениями Ирана по пребыванию Трампа в Багдаде "без приглашения". Как сказал депутат иракского парламента Амер Файиз, член парламентского комитета по иностранным делам, парламент не будет игнорировать этот вопрос. По словам депутата, если эти сообщения соответствуют действительности, это будет "оскорблением народа Ирака и нарушением правительственных протоколов". Депутат Музир Хазаал из шиитского блока "Саирун" заявил иракским СМИ, что любой визит иракских официальных лиц в Израиль считается "госизменой": "Мы привлечем этих людей к ответственности, они должны быть наказаны".



По самым последним данным, вопросы о заезде Трампа, о виновности Ребвара ат-Талабани и Масрура Барзани, о визитах и переговорах парламентариев в Израиль и т.д. - не будут единственно актуальными политическими скандалами Ирака. Нури аль-Малики и Хейдар аль-Абади, два шиитских бывших премьер-министра, вступили в словесную войну, обвиняя друг друга в том, что они позволили американским войскам разместиться на территории Ирака. Поскольку дебаты по поводу военного присутствия США в Ираке разгораются среди проиранских шиитских группировок, различные политические блоки обвиняют друг друга, причем публично, без обиняков, в то время как сторонники жесткой линии угрожают войной силам США, если они в ближайшее время откажутся уйти. Альянс "Наср" ("Победа"), возглавляемый аль-Абади, выступил с заявлением, в котором утверждает, что призыв пригласить американские войска в Ирак прозвучал во время правления аль-Малики, когда крупные иракские города попали в руки террористической группировки ИГ*. Из заявления ясно, что развертывание военных из США, имевшее место во время правления кабинета аль-Абади, было только частью международных коалиционных сил. Но коалиция "Государство закона" во главе с аль-Малики, напротив, обвиняет аль-Абади в том, что тот позволил силам США создать постоянные военные базы в Ираке. Самое главное - это обоснованные обвинения, а не голословная болтовня. И не первый год известно, что после решения Вашингтона ввести санкции против Ирана, даже еще и до "ядерной сделки" 2015 г., из которой США вышли в мае прошлого года, в иракских политических дебатах вопрос "кто виноват?" почти всегда присутствовал. Шиитское военизированное формирование "Асаиб Ахль аль-Хак" из состава "Аль-Хашд аш-Шааби", как и группа "Аль-Бадр", периодически настолько остро требуют безоговорочного ухода США из Ирака, что волей-неволей вспоминаются бои "аль-бадровцев" начала двухтысячных годов. Вот и сейчас пресс-секретарь "Асаиб Ахль аль-Хак" Джавад Талибави на днях заявил, что законодательные и исполнительные органы власти Ирака должны подготовить почву для выдворения американских войск из Ирака. Но если правительство и парламент не решат эту проблему с помощью дипломатических и юридических процедур, то шииты атакуют войска США.



Итак, подводя промежуточный итог исследования, следует отметить, что "дискуссия" в связи с решением Трампа вывести войска из Сирии, да еще в Ирак, резко "броунизировала" ситуацию в самом Ираке. Естественно, что не оставил без внимания угрожающую серьезными изменением новую ситуацию, да еще вблизи своих границ, находящийся в состоянии, в сущности, повышенной боеготовности соседний Иран. Но понятно ведь, что одновременный уход и из Сирии, и из Ирака, вряд ли устроит США, и поэтому будущие обострения в регионе неизбежны. Надо ожидать, что США и их союзники, в первую очередь Израиль, будут вновь и вновь пытаться разыграть "курдскую карту" - причем как против Сирии и Ирака, так и против Ирана, возможно - на последнем этапе, и Турции. Без ответа вопрос о том, что предпримет в ответ Иран, или в более широком смысле - четырехсторонний Военно-информационный центр в Багдаде с участием России, ведь возможные ожидающиеся виражи в регионе затронут и Москву, раз уж курды той же Сирии уже возобновили контакты и договоренности с военными из РФ.



* - организация, деятельность которой запрещена в РФ



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

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