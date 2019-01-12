 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана. Сложнее сосчитать потомков Елбасы...
12:50 14.01.2019

Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана
Фонд Нурали Алиева профинансирует деятельность центра по сохранению и идентификации ирбисов, обитающих на территории Казахстана

АСТАНА, 13 янв - Sputnik

О начале паспортизации ирбисов в соцсетях объявил экс-директор и нынешний советник директора алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев.
"Мы ставим целью не только строительство реабилитационного центра для изъятых у браконьеров раненых барсов, строительство питомника для их разведения с дальнейшим выпуском в дикую природу, но и усиление методов учета и сохранения ирбиса в дикой природе", - написал в своем Instagram советник.
Реализовать инициативу по подсчету снежных барсов, специалисты планируют при помощи фото-ловушек. С их помощью зоозащитники не только отследят поголовье ирбисов, но и дадут каждой особи имя и присвоят свой ID паспорт.
Еркинбаев отметил, что сейчас на территории республики обитают порядка сотни снежных барсов, а количество фото-ловушек равно лишь 15 штукам.
Всю необходимую технику и методику по реализации программы будут вести совместно с институтом зоологии и национальным парком при финансовой поддержке фонда Нурали Алиева - Kingdom of Snow Leopard.
Презентация частного международного фонда по сохранению ирбисов в Казахстане состоялась летом прошлого года.

Снежные барсы обитают в горах Иле-Алатау, Заилиалатау, Тарбагатае, Сайрам-Угамске. В 1997 году по предложению президента ирбис стал национальным символом. За годы независимости создано 12 национальных парков, в шести из которых встречается это таинственное животное. Во всем мире насчитывается свыше четырех тысяч снежных барсов, на долю Казахстана приходится три процента мировой популяции.
24 августа 2017 года представители 12 стран, в которых обитают снежные барсы, подписали в Кыргызстане декларацию и обязались принять меры по сохранению популяции ирбиса.

Источник - Sputnik
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