 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курбон Хакимзода назначен главой Хатлонской области Таджикистана
14:09 14.01.2019

Курбон Хакимзода назначен главой Хатлонской области. Указ об этом 14 января подписал президента Таджикистана Эмомали Рахмон. Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали освобожден от должности председателя Хатлонской области в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба главы Таджикистана. Как стало известно, бывший глава Хатлона назначен председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

Ранее Курбон Хакимзода работал в должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Его кресло занял Ходжазода Орифа Ашури.

Давлатшо Гулмахмадзода занимал должность председателя Хатлонской области - самого крупного региона Таджикистана с февраля 2014 года. Ранее он работал главой города Турсунзаде. Давлатшо Гулмахмадзода с 2015 года – член Маджлиси Милли, верхней палаты парламента РТ,

Напомним, в апреле прошлого года сетевое сообщество "Диссернет" обвинило Гулмахмадзода в плагиате. Глава самой крупной в Таджикистане области 12 декабря 2009 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Управление земельными ресурсами трудоизбыточного региона в условиях аграрной реформы (на материалах сельского хозяйства Таджикистана)". Давлатшо Гулахмадзода присвоена ученая степень "кандидат экономических наук".

"В библиографическом списке указаны 4 работы Давлатова Х.М. (научного руководителя соискателя), как единоличные, так и в соавторстве в третьими лицами: №51-53 на стр. 169-170 и №90 на стр. 173. В тексте диссертации имя Давлатова Х.М. упоминается на стр. 4 введения, однако в основной части и заключении диссертации ссылок на его труды, а также на труды Ашурова И.С., Мещерякова Г.П. и Оспанова Б.С. найти не удалось. Согласно автореферату, совместных публикаций с названными авторами у соискателя не было", - говорилось в комментарии "Диссернета".

Кадровые изменения в дипкорпусе
14 января глава Таджикистана также освободил Джонона Шерали Сайдамира от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка в связи с переходом на другую работу.

Назирмад Ализода покинул пост посла Таджикистана в Республике Казахстан и по совместительству посла страны в Монголии. Руководителем дипмиссии Таджикистана в Казахстане назначен Хайрулло Ибодзода.

Глава Таджикистана также назначил посла РТ в Республике Беларусь Махмадшарифа Хакдода послом в Литовской Республике по совместительству.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547464140
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