Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий

14:17 14.01.2019

Рекорды 2018 года уходят в прошлое



Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Впрочем, в Китае прогнозируют в этом году из-за торговых войн с США замедление темпов роста товарооборота. В декабре 2018 года экспорт и импорт Китая уже показали заметное сокращение.



Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 года показал рекордные результаты и достиг $4,623 трлн, что на 12,6% выше, чем в 2017 году, заявил в понедельник официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.



Китайский экспорт вырос за год на 9,9% (до $2,487 трлн), в то время как рост импорта составил 15,8% (до $2,136 трлн). Положительное сальдо во внешней торговле составило $351,8 млрд, что на 31% ниже показателя за 2017 год ($509,7 млрд).



Продолжился рост положительного сальдо КНР в китайско-американской торговле, увеличившись по итогам 2018 года до рекордных $323,32 млрд. В 2017 году этот показатель равнялся $275,81 млрд.



Несмотря на тарифную войну между двумя странами, экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%. По словам Ли Куйвэня, Китай эффективно справился с изменениями во внешней среде в прошлом году и внешняя торговля сохранила стабильный и позитивный рост, достигнув нового рекордного уровня по объемам импорта и экспорта. Китайский чиновник, прогнозируя перспективы внешней торговли КНР в 2019 году, не исключил, однако, замедление темпов роста товарооборота. Он отметил, что наибольшее беспокойство в Пекине вызывают факторы нестабильности на мировом рынке и торговый протекционизм.



Отметим, что последствия торговых споров стали уже заметны по итогам третьего квартала: экспорт резко упал в Германии, в США компании начали отчитываться о более скромных, чем ожидалось, доходах, а МВФ и другие международные эксперты указали на то, что негативный эффект для глобальной экономики проявится уже в начале 2019-го. В итоге за четвертый квартал индекс S&P 500 снизился почти на 20%, нивелировав рост более чем за год до начала спада. Китайский экспорт в декабре снизился на 4,4% в годовом выражении - максимально за два года. При этом объем импорта рухнул на 7,6% - это самое существенное снижение с июля 2016 года.



Китай при этом делает ставку на свою инициативу "Один пояс и один путь". Как констатировал китайский чиновник, торговое сотрудничество со странами вдоль этого проекта стало новой движущей силой развития внешней торговли Китая. Объем товарооборота со странами этого проекта составил про итогам 2018 года 8,37 трлн юаней. Это на 13,3% больше, чем годом ранее.



Отметим, что товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году впервые преодолел показатель в $100 млрд: вырос на 27,1% - до более $107 млрд. По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке своих ключевых партнеров. Главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы.



Дарья Николаева