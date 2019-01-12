Воевать нельзя мириться. Экономическая война США и Китая только начинается, - А.Габуев

14:18 14.01.2019

Воевать нельзя мириться

Александр Габуев о том, что экономическая война США и Китая только начинается



Главным событием уходящей недели для глобальных рынков стало завершение первого раунда переговоров между США и Китаем, в ходе которых две крупнейшие экономики мира попытались договориться об окончании торговой войны. Провести такие переговоры президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин условились еще в ноябре, отведя на заключение сделки 90 дней. Учитывая сжатые сроки, а также календарь праздников в обеих странах, сам факт проведения первого раунда переговоров столь поздно вызывал беспокойство. Но по итогам рынки могут выдохнуть: пока все выглядит так, что сделка может состояться.



Начавшиеся 7 января в Пекине переговоры шли три дня вместо запланированных двух, американские чиновники были скупы на комментарии, делегация покинула Китай "с осторожным оптимизмом". Зато Дональд Трамп сразу написал в Twitter, что "переговоры идут очень хорошо", приободрив рынки: и нью-йоркская, и шанхайская биржа ответили небольшим ростом.



Пожалуй, самая главная новость - это видимые усилия, которые Пекин прилагает к скорейшему разрешению кризиса. Пообщаться с американской делегацией пришел вице-премьер Лю Хэ, самый близкий к Си Цзиньпину экономист, курирующий сейчас переговоры с США. Китайские СМИ сообщали о возобновлении закупок сельхозпродукции в Америке и одностороннем снижении пошлин на ряд товаров из США, включая автомобили.



Но поддаваться очарованию этой благолепной картины рано. Как поясняют мои источники в американском правительстве, благодушие Дональда Трампа объясняется в первую очередь его одержимостью фондовым рынком. Президент уже понял, что рынку не нравится торговая война с Китаем, а потому пытается как можно скорее заключить сделку, которую сможет объявить своей победой. Пекин же надеется, что Дональда Трампа можно умиротворить крупными закупками, которые снизят дисбаланс в торговле, и обещаниями реформ. Это позволит КНР не менять основы своей экономической политики, нацеленной на выращивание глобальных чемпионов за протекционистским забором, с накачкой дешевыми деньгами и добытыми за рубежом технологическими секретами.



Но сделка, которая удовлетворит президента Трампа, вряд ли удовлетворит американский бизнес и бюрократию. В их руках остается масса инструментов давления на КНР помимо тарифов - например, господин Трамп узнал об аресте вице-президента Huawei задним числом, решение об этом принимали спецслужбы США. На будущей неделе в Европу впервые за два года отправится высокопоставленная американская делегация во главе со старшим директором Совбеза США Мэттью Поттинджером, которая будет пытаться договориться с ЕС о совместных действиях в отношении Китая. Так что даже если соглашение удастся подписать к марту, это не будет означать прекращения торговой войны.