Персидская империя: как могучее государство погибло из-за жадного мельника (уроки истории)

14:24 14.01.2019 Примерно в VI веке до н.э. на арене мировой истории возникли персы. С феноменальной скоростью они из никому не известного племени сумели превратиться в грозную империю, просуществовавшую несколько сотен лет



russian7.ru, 12 января 19



Портрет древних персов



О том, какими были древние иранцы, можно судить по представлению народов, которые жили рядом с ними. Например, Геродот писал, что изначально персы носили одежду из шкур, а также войлочные колпаки, которые называли тиарами. Вино не пили. Ели столько, сколько у них было. К золоту и серебру относились равнодушно. От соседних народов они отличались высоким ростом, силой, храбростью и невероятной сплоченностью.

Интересно, что персы, даже превратившись в великую державу, старались следовать заветам своим предков. Например, во время обряда коронации новоиспеченный царь должен был надеть простую одежду, съесть немного высушенных фиг и запить их кислым молоком.

При этом персы могли брать в жены столько женщин, сколько считали нужным. И это без учета наложниц и рабынь. Интересно и то, что законы не запрещали жениться даже на близких родственницах, будь то сестры или племянницы. К тому же, существовал обычай, по которому мужчина не показывал своих женщин посторонним. Об этом писал еще Плутарх, указывая на то, что персы прятали от чужих глаз не только жен, но даже наложниц и рабынь. А если их нужно было куда-то перевезти, то использовались закрытые повозки. Этот обычай нашел отражение в искусстве. Так, например, в руинах Персеполя археологам не удалось обнаружить ни одного рельефа с женским изображением.



Династия Ахеменидов



Эпоха всемогущества персов началась с царя Кира II, который принадлежал к роду Ахеменидов. Ему удалось быстро подчинить некогда могучую Мидию и несколько более мелких государств. После этого взор царя пал на Вавилон.

Война с Вавилоном оказалась такой же быстрой. В 539 году до н.э. Кир выступил со своим войском и сразился с армией неприятеля у города Описа. Бой завершился полным разгромом вавилонян. Затем был захвачен крупный Сиппар, а вскоре и сам Вавилон.



После этого триумфа Кир решил обуздать дикие племена на востоке, которые своими набегами могли потревожить границы его державы. С кочевниками царь воевал несколько лет, до тех пор, пока сам не погиб в 530 году до н.э.

Следующие цари – Камбис и Дарий – продолжили дело своего предшественника и еще больше расширили территорию государства. Так, Камбису удалось захватить Египет и сделать его одной из сатрапий.

К моменту смерти Дария (485 год до н.э.) Персидская империя занимала огромную территорию. На западе ее границы упирались в Эгейское море, на востоке – в Индию. На севере власть Ахеменидов простиралась до безлюдных пустынь Средней Азии, а на юге – до порогов Нила. Можно с уверенностью сказать, что Персия в то время подчинила себе практически весь цивилизованный мир.



Но как любую империю, обладавшую такой огромной территорией, ее постоянно терзали внутренние смуты и восстания покоренных народов. Династия Ахеменидов рухнула в IV веке до н.э., не выдержав испытания армией Александра Македонского.



Сасанидская держава



Персидская империя была уничтожена, а ее столица – Персеполь – разграблена и сожжена. Последний из царей Ахеменидской династии Дарий III со своей свитой отправился в Бактрию, надеясь собрать там новое войско. Но Александру удалось нагнать беглеца. Чтобы не оказаться в плену, Дарий приказал своим сатрапам убить его, а самим - бежать дальше.

После гибели царя в покоренной Персии наступила эпоха эллинизма. Для простых персов это было подобно смерти. Ведь произошла не просто смена владыки, их захватили ненавистные греки, которые быстро и жестко стали заменять исконно персидские обычаи своими, а значит, совершенно чуждыми.

Даже приход племени парфян, который произошел во II веке до н.э. ничего не изменил. Кочевое иранское племя сумело изгнать с территории древней Персии греков, однако и само попало под влияние их культуры. Поэтому даже при власти парфян на монетах и в официальных документах использовался исключительно греческий язык.

Но хуже всего было то, что храмы возводились по греческому образу и подобию. И большинство персов считало это кощунством и святотатством.

Ведь Заратуштра завещал их предкам, что поклоняться идолам нельзя. В качестве символа Бога нужно считать только неугасимое пламя, ему же следовало приносить жертвы. Но что-либо изменить персы были не в силах. Поэтому от бессильной злобы они все постройки эллинского периода называли "строениями Дракона".

Персы терпели греческую культуру вплоть до 226 года н.э. Но, в конце концов, чаша переполнилась. Восстание поднял правитель Парса Ардашир, и ему удалось свергнуть династию парфян. Этот момент принято считать рождением второй персидской державы, во главе которой встали представители династии Сасанидов.



В отличие от парфян, они всячески старались возродить ту самую, древнюю культуру Персии, начало которой положил еще Кир. Но сделать это оказалось непросто, поскольку греческое засилье практически полностью стерло в памяти наследие Ахеменидов. Поэтому в качестве "путеводной звезды" для воспрянувшего государства было выбрано общество, о котором рассказывали зароастрийские жрецы. И так получилось, что Сасаниды попытались возродить такую культуру, которой в реальности и никогда не существовало. А во главе угла встала религия.

Народ Персии с воодушевлением воспринял идеи новых правителей. Поэтому при Сасанидах вся эллинская культура начала быстро растворяться: храмы разрушили, а греческий язык перестал быть официальным. Вместо статуй Зевса персы стали возводить жертвенники огня.

При Сасанидах (3-й век н.э.) произошло еще одно столкновение с враждебным западным миром – Римской империей. Но на сей раз это противостояние завершилось победой персов. В честь знаменательного события царь Шапур I приказал высечь на скалах барельеф, где был изображен его триумф над римским императором Валерианом.

Столицей Персии стал город Ктесифон, возведенный некогда парфянами. Вот только персы его существенно "причесали" под стать своей новообретенной культуре.



Персия начала бурно развиваться благодаря грамотному использованию систему орошения земель. При Сасанидах территория древней Персии, а также Месопотамия становится буквально пронизанной подземными водопроводами из глиняных труб (каризы). Их очистка проводилась при помощи колодцев, вырытых с интервалом в десять километров. Такая модернизация позволила Персии успешно выращивать хлопок, сахарный тростник и развивать виноделие. В тоже время Персия стала едва ли не главным мировым поставщиком самых разнообразных тканей: от шерстяных до шелковых.



Гибель империи

История Сасанидской династии оборвалась после ожесточенной и кровопролитной войны с арабами, которая длилась без малого двадцать лет (633-651 годы). Последнего царя Йездегета III сложно в чем-либо упрекнуть. Он воевал с захватчиками до самого конца, и сдаваться не собирался. Но погиб Йездегет бесславно – близ Мерва его во сне зарезал мельник, покусившись на драгоценности царя.



Но даже после официальной победы, персы, то и дело поднимали восстания, правда, безуспешные. Даже внутренние смуты в халифате не позволили древнему народу обрести свободу. Дольше всех продержались лишь Гуган и Табаристан – последние осколки некогда великой державы. Но и они были захвачены арабами в 717 и в 760-х года соответственно.

И хоть исламизация Ирана прошла успешно, арабы так и не смогли ассимилировать персов, которые сумели сохранить самоидентичность. Ближе к 900-м, при новой династии Саманидов, они сумели обрести независимость. Правда, вновь стать великой державой Персия больше так не смогла. Источник - russian7.ru

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