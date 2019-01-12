Когда Путин выгонит Медведева? - "СП"

14:49 14.01.2019 Путин: А вас, Медведев, попрошу на выход

Когда глава кабмина будет принесен в жертву рейтингу президента



Андрей Полунин

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Александр Шатилов

Леонтий Бызов



53% россиян выступают за отставку правительства. Причем число недовольных значительно выросло за последние два года. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра".



Основные претензии к кабмину - неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите (43%).



Как отмечает социолог "Левада-центра" Марина Красильникова, за последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти. "Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже заметно просел. Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений", - говорит она. Эксперт отмечает, что у россиян все меньше надежны "на авось и на государство".



Красильникова считает, что рост недовольства - следствие повышения пенсионного возраста: "Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства".



Кроме того, по мнению аналитиков "Левада-центра", для россиян не принципиальна роль именно премьера Дмитрия Медведева. Если бы была вероятность, что при другом правительстве что-то поменяется, сторонников отставки было бы еще больше.



Заметим, опросы не только "Левада-центра", но и других социологических служб показывают одно: к концу 2018 года рейтинг государственных институтов в России существенно снизился, равно как и уровень социальных ожиданий. Модельным в такой ситуации стало падение рейтинга президента Владимира Путина.



В феврале, в разгар президентской кампании, у Путина было 86% - планка, которая была задана после присоединения Крыма в 2014 году. Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня, спустя два дня после открытия ЧМ-2018 по футболу. Однако рейтинг главы государства начал снижаться даже раньше - в конце мая, из-за роста цен на бензин. К концу июня, после старта пенсионной реформы, уровень одобрения работы президента упал до 60,6%, и продолжил плавно снижаться в последующие месяцы до конца года.



Как метко сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, "отлив опускает все лодки". Вслед за президентским, упал и рейтинг кабмина. Если работу Белого дома в конце февраля одобряли 64% респондентов, то в конце июня - 31,1%, в ноябре - 39,8%.



По мнению аналитиков Института социологии РАН, главная проблема для власти заключается в том, что критика правительства и Путина становятся общественно-одобряемым поведением. Это означает, что нейтральные конформистские избиратели - люди, которые всегда присоединяются к большинству, - начинают выступать уже против президента.



Пока падение рейтинга не критично для Путина, который находится во главе государства длительный срок, да еще после принятия им неоднозначных внутриполитических решений. Проблема только в том, что ситуация развивается как снежный ком. По прогнозам Института социологии РАН, всего через год от нынешней поддержки главы государства может мало что остаться. Рейтинг правительства в этом случае и вовсе упадет ниже плинтуса.



На деле, последствия пенсионной реформы развиваются по нарастающей. Власть надеялась в мае, что после принятия реформы люди пошумят и забудут, но послевкусие у народа осталось. Пока, убеждены социологи, взрыв недовольства в масштабе страны невозможен. Но первой же серьезной ошибкой власти общество воспользуется, и все власти припомнит.



- Администрация президента старается специально "потопить" правительство, с тем, чтобы за счет кабмина уменьшить темпы падения рейтинга Владимира Путина, - отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. - Для Кремля важно назначить главных виновных в том, что люди видят вокруг себя. И как раз в правительстве для этого есть удобные персонажи, в первую очередь непопулярный Дмитрий Медведев. Премьера, можно сказать, уже обложили со всех сторон: тут и дача в городе Плес, о которой писали в газетах, с 6-метровым забором и площадью 80 га, и фраза "денег нет, но вы держитесь", сказанная при поездке в Крым, в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии.



Медведев в таких ситуациях выступает в качестве мальчика для битья. И не он один - все министры нынешнего правительства, кроме главы Минобороны Сергея Шойгу - непопулярны. Добавлю, граждане были крайне разочарованы, когда увидели, что после избрания президента никакой радикальной смены кабмина не произошло. А потом началась пенсионная реформа, и рейтинг правительства просел еще сильнее.



На самом же деле, Кремлю очень удобно делать в глазах граждан власть на "хорошую" и "плохую". В какой-то степени этот финт работает все хуже, потому что люди видят: реально Путин - что бы он не говорил - поддерживает все действия правительства, а значит все они одним миром мазаны. Но какая-то часть населения до сих пор убеждена, что это Медведев "плохой", а Путин занят происходящим на Украине, и просто не знает, что правительство делает у него за спиной.



По сути, для Кремля правительство - балласт, который рассчитывают сбросить, когда совсем будет плохо. И за счет этого получить дополнительный временной ресурс.



"СП": - При каких условиях этот балласт будет сброшен, кем из членов кабмина пожертвуют в первую очередь?



- Напрашивается, что должны пожертвовать Медведевым, но здесь возникает политическая проблема. Как только вместо Медведева придет другой премьер, - учитывая, что Путин находится на последнем сроке правления, - в нем автоматически начнут видеть преемника. И рычаги власти естественным путем начнут переплывать к этому новому премьеру.



Медведев же - битая карта. И этим он Путину чрезвычайно удобен как политический партнер - к нему реальная власть никоим образом не утечет. Все остальные члены правительства - Антон Силуанов, Татьяна Голикова - воспринимаются скорее как технические персонажи, а не как реальные политики. Никто в них преемников и значимых политических персонажей не видит, и Путин их не опасается.



Поэтому, повторюсь, Кремль для громких отставок ждет момента, когда станет совсем сложно. Для Медведева, насколько известно, уже подготовлены удобные места, куда он мог бы перейти в случае почетной отставки. Но главная проблема не куда девать Медведева, а что делать со следующим правительством.



Здесь уже возникают такие персонажи, как Сергей Собянин - реальный кандидат №?1 на главу правительства. Собянин удобен еще и тем, что не находится под санкциями. Он удобный партнер, чтобы выправлять отношения с Западом - а это становится все более важным требованием элит, окружающих Путина.



"СП": - Какова вероятность, что смена правительства произойдет до президентских выборов-2024?



- Произойдет обязательно, я считаю. Я не специалист по инсайду, но мои друзья Валерий Соловей и Глеб Павловский уверенно говорят, что транзит власти уже обсуждается, и конец 2019 года станет решающим, чтобы контуры этого транзита оформились.



Это значит, будет принято решение, что станет предпринимать власть: подыскивать ли преемника Путину, либо менять Конституцию таким образом, чтобы фактически оставить Путина у власти.



Когда принципиальное решение будет принято, будут думать дальше - что делать с теми или иными ветвями власти. Так, если превращать Россию в парламентскую республику, это будет означать коренную реформу процесса формирования правительства - кабмин в этом случае формировать будет формально думское большинство.



Но пока решение не принято - я уверен - никаких серьезных отставок мы не увидим.



"СП": - Какую роль в принятии этого решения играет растущее социальное недовольство?



- Нынешнее недовольство значимое, но оно вполне ожидаемое. Когда власти шли на пенсионную реформу, они прекрасно знали, что играют с огнем. Но все же они на нее пошли - при том, что острой экономической необходимости в реформе не было. Думаю, в Кремле ждали недовольства даже более сильного, чем то, что в итоге имело место.



Тем не менее, рост недовольства вызвал у АП серьезную озабоченность. Я, например, знаю, что социологическими службами проводилась масса замеров и экспертиз по этому поводу. В итоге у властей сложилось мнение, что перебарщивать с недовольством опасно, но "красную черту" они не перешли.



Мы же, социологи, не очень с этим выводом согласны. Я не раз говорил, что протестный ответ в России может быть нелинейным - ситуация может рвануть в таком месте, где власти этого совершенно не ждут.



- В России традиционно первое лицо собирает бонусы, если в стране все замечательно, а правительство собирает шишки, если ситуация ухудшается, - считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Так что результаты опроса "Левада-центра" удивления не вызывают. В России продолжается пусть нетяжелый, но неприятный социально-экономический кризис. Плюс была топорно была проведена пенсионная реформа, плюс кабмин продолжает придерживаться жесткого либерального курса, который явно противоречит социальными ожиданиям граждан. Отсюда и рост непопулярности правительства.



Замечу, в то же время рейтинг Путина находится на достаточно высоком уровне, хотя социально-экономические проблемы рикошетом задевают и его. Как мы видим, рейтинг главы государства снизился до докрымских показателен. По сути, нужен позитивный драйв со стороны руководителей страны, чтобы рейтинги снова пошли вверх. Но пока и во внутренней, и во внешней политике продолжает действовать инерционный сценарий.



Я не исключаю, тем не менее, что в Кремле сейчас идет непростой выбор дальнейшей стратегии развития. Потому что всем понятно: на автопилоте можно лететь еще какое-то время, но в конце концов падение неизбежно. Просто потому, что у руководства возникнет риск свалиться в так называемую воронку морального износа власти, когда что бы не делали руководители государства - все им будет идти в минус. Источник - СвободнаяПресса

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