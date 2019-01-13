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В списке только лузеры: Украина не получит своего президента, - А.Цуканова
15:12 14.01.2019

Сокрушительный провал западного эксперимента на Украине

О том, что на Украине разворачивается кампания по выборам президента, пишут все, но посмотрим, что именно является предметом обсуждения в тех же западных СМИ.

Примем за аксиому, что Запад несет полную ответственность за государственный переворот 2014 года и его политические последствия: на соглашении "лидеров революции достоинства" с президентом Виктором Януковичем стоят подписи высших государственных чиновников Франции, Германии и Польши, но ни одна из этих стран, ни ЕС в целом не применили никаких санкций к путчистам за грубейшее нарушение этого соглашения. Европа закрыла глаза на переворот, поддерживая путчистский режим и словом, и деньгами. То же самое проделали американцы, попутно напоминая европейцам, что поддержка украинского "достоинства" финансами – дело ЕС. Так что провал режима Порошенко, которому в 2014 году нарисовали победу в первом туре выборов (фальсификации давались так тяжело, что сайт Центральной избирательной комиссии завис практически на неделю!), полностью на совести Европы и США.

Кондитер, вскочивший на бульдозер на заре Евромайдана под крики "Геть!" (Порошенко в качестве лидера участники протестов никогда не воспринимали), за четыре с половиной года растерял доверие практически полностью – с 54,7% до 7,7%. То же самое было с Ющенко: в 2004 году усилиями американцев и европейцев был придуман третий тур выборов президента, не предусмотренный никаким законодательством, и кандидат Запада победил Януковича с результатом 51,99%. А через пять лет рейтинг Ющенко был на уровне 5-7%, и президентские выборы 2010 года он проиграл с треском – 5,75%.

Забавно выходит: второй раз демократия, которую навязывает Украине Запад, терпит крах. "Лидеры", которых американцы и европейцы усаживают в президентское кресло через беспорядки, быстро теряют потом искусственно надутую общественную поддержку. Итог – продвижение Западом демократии на Украине оборачивается антидемократией, когда выясняется, что обласканный Соединенными Штатами и Евросоюзом президент ненавидим народом и имеет к следующим выборам позорно высокий антирейтинг.

С каждым разом за эксперименты Запада Украина платит все более высокую цену: если "оранжевая революция" не привела к массовым жертвам и Ющенко исчерпал терпение жителей страны разве что неудачными экономическими реформами, то "революция достоинства" привела к власти группу людей, которые начали с убийств во время протестов, продолжили сожжением одесситов и закончили войной с Донбассом. Могил на Украине прибавилось, а с демократией стало совсем плохо. Потому-то пресса на Западе и предпочитает обсуждать рейтинги кандидатов в будущие президенты Украины, не вникая в главную тему – кризис легитимности власти вне зависимости от того, кто победит на выборах 31 марта 2019 года.

Посмотрим на рейтинги* тех украинских деятелей, чьи фамилии на слуху:

Нацист Билецкий – 0,2-0,4%

Нацист Ярош – 0,5%

Певец Вакарчук – 2,7-3,1%

Оппозиционер Бойко – 6,2%

Бывший министр обороны Гриценко – 5-5,4%

Оппозиционер Вилкул – 1%

Оппозиционер Рабинович – 1,7%

Комик Зеленский – 9-10,6%

Радикал Ляшко – 4,3-7%

Переобувшийся Мураев – 2,3-2,9%

Президент Порошенко – 6,8-7,1%

Львовский градоначальник Садовой – 1,7-1,8%

Коммунист Симоненко – 0,2%

Бывший глава СБУ Наливайченко – 0,5-0,6%

Сбитая летчица Савченко – 0,1%

Бывший донецкий губернатор Тарута – 0,5-0,7%

Лидер рейтингов Тимошенко – 11,5-13%

Директор горнолыжного курорта Шевченко – 2,7-3,2%

Бывший премьер Яценюк – 0,4%

Унылый список. Сплошные лузеры. А если учесть, что сегодня украинская социология отчаянно хромает на все четыре ноги из-за того, что люди боятся отвечать на вопросы, то и эти мизерные цифры сомнительны. Однако пресса полнится "аналитикой" по поводу того, кто кого победит – двенадцатипроцентная Тимошенко семипроцентного Порошенко или одного из них во втором туре "сделает" десятипроцентный Зеленский, обскакав шестипроцентного Бойко и трехпроцентного Вакарчука.

А чем ныне заняты украинские социологи? Во-первых, они скрупулезно высчитывают, какими будут проценты, если на выборы придет как можно меньше народу: ведь если половина избирателей не станет голосовать, проценты увеличатся вдвое! Во-вторых, они придумывают всевозможные союзы менее известных аутсайдеров, чтобы получить еще какие-то доли процента для Тимошенко, Порошенко и Зеленского, которые выглядят лучшими в списке худших.

Сегодня на Украине "лидер" – это тот, за кого не проголосуют 80-90% избирателей: одни не пойдут голосовать сами, другим проголосовать не позволят (в РФ избирательные участки ликвидированы, украинским избирателям предложено ехать для голосования в Финляндию, Грузию или Казахстан), третьи проголосуют за приглянувшегося кандидата-лузера. Пока ни одна "спайка" кандидатов (по данным опроса Киевского международного института социологии) не набирает и 15% сторонников, то есть объединение низкорейтинговых кандидатов ничего не дает. Прямо басня Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Есть у социологов ответ и на вопрос, почему ни один из кандидатов не имеет поддержки. Опросив 10000 респондентов по всей Украине, Центр Разумкова, КМИС и группа "Рейтинг" обнародовали результаты исследования общественного мнения, из которых явствует:

– только 12% населения считают, что страна идет правильным путем;

– больше всего Украине недостает мира – 64%;

– главными угрозами украинские избиратели считают экономический упадок (59%), массовый выезд за границу (59%), обнищание населения (51%);

– главная проблема государственного уровня – конфликт в Донбассе (66%);

– основные личные проблемы граждан – повышение тарифов на коммунальные услуги (59%), низкий уровень зарплат и пенсий (52%), рост цен (42%).

Что касается урегулирования конфликта в Донбассе, лишь 17% опрошенных считают, что нужно продолжать военные действия. 31% выступает за прекращение огня и признание территорий ДНР и ЛНР оккупированными (крымский вариант), 27% за предоставление федеративного статуса непризнанным республикам, а 8% вообще считают, что Донбасс надо исключить из состава Украины и спокойно жить дальше. Иначе говоря, воевать "с Россией" жители Украины предпочитают в большинстве своем на словах или не воевать вовсе – 66% признались социологам, что войну нужно остановить (причем украинской стороне), а затем политически решать вопрос о Донбассе: или формально признать "оккупацию" и оставить ДНР и ЛНР в покое, или отпустить республики на волю, или изменить устройство Украины с унитарного на федеративное.

Наилучшим кандидатом в президенты Украины стал бы человек, имеющий настоящий, а не мнимый план прекращения войны в Донбассе и программу внятных социально-экономических реформ (этого хотят 67% опрошенных), снижающих финансовую нагрузку на людей, которая невыносима для большинства населения.

Однако такого кандидата в списке нет. А у людей нет доверия к обещаниям тех, кого они знают. Ни с Тимошенко, ни с Зеленским, ни (тем более) с Порошенко надежд на прекращение военного конфликта в Донбассе и улучшение жизни жители Украины не связывают. Об этом говорит еще одно исследование, проведенное социологической группой "Рейтинг" в ноябре-декабре 2018 года – "Портреты регионов". Были опрошены 40000 человек (по 1600 в каждой области). Антирейтинг кандидатов в президенты возглавил Петр Порошенко – за него в целом по стране не собираются голосовать более 50% избирателей, но, например, в Черниговской области этот показатель достигает 66%, в Николаевской – 64%, в Харьковской и Черкасской – 61%, в Запорожской и Кировоградской – 60%, в Днепропетровской – 59%, в Закарпатской – 57%, в Одесской – 74%. Одна Львовская область вывела на первое место антирейтинга Юрия Бойко, в остальных регионах "лидирует" действующий президент. Однако он собирается участвовать в выборах и победить, а западная пресса рассматривает его в числе лидеров гонки!

Украина стала классическим образцом полного перерождения демократии. Смысл перерождения состоит в том, что в результате прямого вмешательства Запада во внутренние дела государства и при существовании формальной демократической процедуры избиратели заведомо лишаются власти, способной выражать их интересы!

Исследование по областям показало, что война в Донбассе является главной государственной проблемой даже не для 66%, а для 72% респондентов. А если дойти до каждого райцентра и села, получились бы все 90%: чем ближе к народу, тем точнее результат.

Только треть избирателей (31%) в регионах считают, что после выборов ситуация в стране улучшится. Этот показатель прямо связан с кризисом законноcти власти – ведь даже во втором туре выборов Тимошенко, которая побеждает, по данным социологов, почти во всех областях, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой, не набирает и 30%. При любом раскладе народ Украины своего президента не получит – победитель не будет легитимным руководителем государства, за которым избиратели признают право принимать решения.

* Исследования КМИС и группы "Рейтинг".

АРИНА ЦУКАНОВА | 13.01.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547467920
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