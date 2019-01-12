Тлек Ербулеков назначен ректором КазАкадемии гражданской авиации

15:26 14.01.2019

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев представил коллективу нового руководителя.



По решению Совета директоров Ербулеков Тлек Сансызбаевич утвержден председателем правления - ректором АО "Академия гражданской авиации", передает Zakon.kz.



Коллективу учебного заведения нового руководителя представил Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев.



Тлек Ербулеков 1981 году окончил Актюбинской высшее летное училище гражданской авиации по специальности инженер-пилот (летная эксплуатация воздушного транспорта).



Получил дополнительное образование в Дассо Авиасьон (Франция), Jet Tech International (США), Межведомственном авиационном комитете (МАК), Flight Safety Boeing (США), Turkish Airlines Training Center (Турция), British Airways Training Center (Великобритания).



Тлек Ербулеков трудовую деятельность начал в 1981 году вторым пилотом воздушного судна ЯК-40 в Петропавловском объединенном авиаотряде. С 1983 по 1990 годы работал командиром воздушного судна L-410 в Уральском объединенном авиаотряде. С 1990 по 1995 годы работал вторым пилотом самолета ТУ-134. 1995-1996 годы был пилотом-инструктором, КВС Фалькон-900, 1997-1999 годы в ЗАО "Эйр Казахстан" занимал должности заместителя командира летного отряда, командира летного отряда по ВС ТУ-134, Боинг 737-200. На воздушном судне Боинг был как Designated Examiner – назначенный преподаватель-экзаменатор. С 1999 по 2001 годы занимал должность заместителя начальника, затем начальника инспекции по безопасности полетов ЗАО "Эйр Казахстан". С 2001 по 2006 годы трудился директором по производству ЗАО "Эйр Астана", являлся членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 2006-2007 годы занимал должность заместителя директора РГП "Беркут". 2007-2013 годы пилот-инструктор воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана". В 2013 году занимал должность начальника управления по производству полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникации РК. С августа 2013 года до сегодняшнего назначения работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана".