Рижский мэр Ушаковас: судьбинушка "русского" коллаборанта, - В.Ермаков

17:23 14.01.2019 Соглашательство не помогло русскому мэру латвийской столицы



Своим стать не сумел

В последние месяцы ощутимо закачалось кресло под "русским мэром" Риги Нилом Ушаковым, самоустранившимся от защиты русскоязычных школ и прав русского электората. Однако политика соглашательства рижскому градоначальнику не помогла. Его коллег поймали на крупных взятках – и теперь самому Ушакову угрожает отставка, а может даже, и суд.



Одним из главных штампов антироссийской пропаганды на постсоветском пространстве является постулат о всесильной "руке Москвы", якобы с легкостью, словно марионетками, манипулирующей многими политиками, покорно выполняющими волю Кремля. Но это утверждение мало отвечает реальности – зачастую даже те партии, которые считаются "пророссийскими", на деле таковыми не являются. Данную ситуацию особенно ярко можно проиллюстрировать на примере латвийской оппозиционной партии "Согласие". Возглавляющий эту партию мэр Риги Ушаков представляет интересы достаточно узкой группы русских бюрократов муниципального уровня, желающих подняться ступенью выше и дорваться до постов в правительстве.



В 2018 году правящие в Латвии партии в ускоренном порядке приняли и утвердили законопроект об окончательном изгнании русского языка из учебного процесса в школах нацменьшинств. Когда представители этих самых нацменьшинств стали выходить на митинги и марши протеста, против их лидеров стали заводить уголовные дела с последующим арестом. Этого мало: был принят закон, запрещающий обучение на русском даже в частных вузах. В столь трагичной ситуации русские жители Латвии обратили свои взоры на партию "Согласие", которой они своими голосами обеспечили мэрство в Риге для Нила Ушакова, крупнейшую фракцию в Сейме, места в Европарламенте и в ПАСЕ. Будучи оппозиционной, эта партия обладает серьезным политическим ресурсом. Однако от кампании в защиту школ, от участия в акциях протеста партия дистанцировалась. "Согласисты" лишь проголосовали "против" в Сейме, а потом подали обращение в Конституционный суд.



Отказалось "Согласие" и вступиться за преследуемых властью в прошлом году защитников русских школ Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, оппозиционного журналиста Юрия Алексеева, промолчало относительно уголовного дела, заведенного против главы "Русского союза Латвии" Татьяны Жданок.



Зато позапрошлой осенью "согласисты" вышли из договора о сотрудничестве с "Единой Россией". Ушаков, чтобы осуществить давнюю мечту и попасть в правительство, пытался заручиться самой веской поддержкой: получить "ярлык на княжение" от всесильных в Латвии США. Отсюда и разрыв связей с "Единой Россией", и подчеркнутое дистанцирование от официальной Москвы, и нежелание защищать русские школы, и стремление обзавестись связями среди влиятельных американских политиков и политтехнологов, и навязчивое желание заполучить как можно больше латышей в свои ряды. Отсюда и корни различных возмутительных казусов. Так, когда "Согласие" в преддверии прошлогодних парламентских выборов представило список своих кандидатур на министерские посты, там обнаружилась, в частности, бывшая чиновница министерства образования и науки Эвия Папуле, которая еще в 2004-м отстаивала необходимость ликвидации русских школ.



Политолог Дмитрий Ермолаев откровенно пишет, что "согласисты" давно уже перестали "ловить мышей". "А зачем? Первый Балтийский канал под контролем, и большая часть русскоязычной медийной "поляны" тоже, а значит, по мнению политтехнологов "Согласия", русскоязычный электорат никуда не денется. Поэтому можно играть в "сависааризацию" (намек на некогда влиятельного эстонского политика Эдгара Сависаара, опиравшегося, в значительной мере, на русский электорат и провозглашавшего необходимость "многовекторной политики"), постить котиков (намек на показное увлечение Ушакова этими животными), заниматься велодорожками и иногда что-то говорить о необходимости сохранения билингвального образования".



Но все эти шаги так и не привели к тому, что партия Ушакова стала для латышей "своей" – она по-прежнему поддерживается, главным образом, только русскоязычными избирателями.



Националистическая оппозиция в думе Риги постоянно обвиняет команду Нила Ушакова в чрезмерной коррумпированности и постоянном содействии "своим людям". Его все время с ожесточением критикуют за небезупречную экономическую политику и постоянное содействие камарилье "друзей", подмявших под себя многие доходные сферы муниципального хозяйства. И критика, надо сказать, небезосновательная… Так, осенью 2012 года в злоупотреблениях, нанесших столице Латвии ущерб в размере 1 млн евро, обвинили руководство муниципального предприятия Rigas nami ("Рижские дома"), управляющего принадлежащей городу недвижимостью. В связи с обнаружившимся ущербом был начат уголовный процесс, в ходе которого были проведены обыски и задержания чиновников рижской думы.



Одновременно правый политик Янис-Мартиньш Скуя подверг Ушакова критике в связи с неправомерными, по его словам, действиями руководства муниципального предприятия Rigas satiksme ("Рижское сообщение"), занимающегося пассажирскими перевозками. Как доказывал Скуя, данный сегмент рынка давно и прочно поделен Ушаковым между "своими людьми" – при прямом использовании административного ресурса. "Я предлагал мэру взяться за Rīgas satiksme, но ощущение такое, что товарищ просто присосался к кормушке. Мы буквально каждый квартал выделяем предприятию дотации на пару миллионов латов (около 4 млн евро; события имели место еще до присоединения Латвии к еврозоне в начале 2014 года). Я просто не понимаю, куда эти деньги уходят. У меня были конкретные решения, как можно сэкономить на топливе, чтобы не надо было все время дотировать, дотировать и еще раз дотировать. Я удивляюсь как это проходит", – жаловался Скуя.



Также много критики выливалось и на многолетнего заместителя Ушакова Андриса Америкса, возглавляющего союзную "Согласию" партию "Честь служить Риге". Америкс получил неофициальную, но оттого не менее красноречивую, кличку Mr. Twenty ("Мистер двадцать").



Сам Америкс, естественно, всегда утверждал, что никогда взяток не брал и откатами не пользовался.



В 2013 году оппозиционный публицист Илья Козырев выступил с серией разоблачительных статей, в которых доказывал, что Rīgas satiksme покупало у польской фирмы Solaris такие же автобусы, что и самоуправление Белграда – но намного дороже. Козырев подсчитал: "Наш автобус дороже белградского на 39 000 евро, но по комплектации превосходит его лишь мониторами в салоне, которые не могут быть дороже 300 евро за штуку, да системой пожаротушения двигателя, которая стоит 3 500 евро максимум. Ну и конечно, универсальная отмазка – наш автобус должен работать даже при минус 40 градусов. Тогда как сербский автобус перед нашим может похвастаться видеонаблюдением и лишними 50 000 пробега по гарантии". Однако тогда, шесть лет назад, эти разоблачения так ни к чему и не привели.



И вот, на исходе 2018-го грянул новый скандал – и именно по поводу коррупционных схем, выявленных при проведении конкурсов для нужд Rīgas satiksme. Руководство компании в полном составе ушло в отставку, затем последовали аресты шести лиц из числа правления предприятия, причастных к обнаруженным нарушениям. Андрису Америксу пришлось подать в отставку с поста вице-мэра. Задержания прошли в рамках международного расследования, устроенного антикоррупционной службой Польши и латвийским Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). В деле фигурирует взятка в размере 800 тыс. евро, полученная в связи с поставкой Риге почти 200 единиц общественного транспорта. Конкурсы на их поставку в 2013 –2016 годах организовало именно Rigas satiksme.



В передаче Nekā personīga ("Ничего личного") телеканала TV3 была обнародована информация о том, что каждый поставленный Риге троллейбус и автобус обошелся горожанам на 5-7% больше своей истинной цены, так как эти деньги ушли на взятки. Данная схема работала следующим образом. Вначале нужно было договориться с зарубежным производителем об удорожании договора. Когда деньги выплачивались, и общественный транспорт уже колесил по улицам Риги, разницу производителю должна была выплатить связанная с Rīgas satiksme частная фирма, осуществляющая гарантийный ремонт трамвайно-троллейбусного парка. Далее эта фирма перечисляла через фиктивные предприятия деньги за несуществующие услуги, затем взятку делили. К слову, права на поставку Риге в 2013 году 125 новых троллейбусов и двадцати низкопольных трамваев получило предприятие чешской группы Škoda. Еще 175 автобусов пять лет назад начало поставлять польское предприятие Solaris – последние поставки должны были завершиться в 2018-м. Некоторых представителей Solaris тоже задержали – в рамках все того же коррупционного дела.



Расследование показало, что арестованный в декабре 2018-го директор Rīgas satiksme Леон Бемхенс, который своей подписью искусственно удорожал закупки, прекрасно знал об этих отработанных годами схемах. БПБК указывает, что коррупционная деятельность руководства предприятия оказалась возможной благодаря их договору с неназванными должностными лицами из думы Риги.



Латышская пресса активно напоминает, что держателем долей капитала Rīgas satiksme является не кто иной, как Нил Ушаков, который всегда поддерживал Бемхенса и много лет удерживал его в должности, невзирая на постоянную критику в адрес главы предприятия.



Теперь, как считают эксперты, вслед за Rigas satiksme могут начаться не менее резонансные скандалы из-за похожих коррупционных схем на занимающемся предоставлением коммунальных услуг муниципальном предприятии Rigas Namu Parvaldnieks ("Рижский домоуправляющий"), в Рижском свободном порту и в других частях "империи Ушакова", построенной им за годы мэрства. Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (МООСРР) подготовило законопроект о роспуске рижской думы и досрочных перевыборах в столице. Правда, Минюст пока признал этот документ "некорректным", но ситуация может измениться. Во всяком случае, глава МООСРР, представитель крайних националистов Каспарс Герхардс обещает, что продолжит продвигать свой законопроект. Тем временем премьер-министр Марис Кучинскис, а потом и президент Раймонд Вейонис призвали Ушакова подать в отставку добровольно.



Даже традиционный избиратель Ушакова всегда признавал, что мэр, мягко говоря, небезупречен – многие голосовали за него по принципу: "остальные еще хуже". Но почему же он не стал "своим" для латышской элиты? По словам политолога Александра Носовича, стратегическая ошибка Нила Валерьевича заключается в том, что он пытался отмыться от "клейма" русского политика совершенно честно. "Подписался под всеми их "красными линиями". Отстранился от борьбы за русские школы. Забыл про неграждан. Разорвал договор о сотрудничестве "Согласия" с "Единой Россией". Встречал танки НАТО в Рижском порту. Поддержал санкции против России. Громко и внятно произнес в камеру "советская оккупация Латвии". Да, в конце концов, женился третьим браком на латышке и назвал ребенка латышским именем", – напоминает Носович.



Ничего не помогло – и теперь Ушакова пытаются свалить, обвиняя в коррупции. В этой ситуации "согласистов" очень возмущает столь пристрастное к себе отношение, ведь представители латышских партий воруют ничуть не меньше, коррупционные скандалы с их участием происходят регулярно. Например, согласно законопроекту, поданному Герхардсом, в случае отставки нынешнего мэра Риги временную администрацию самоуправления возглавит заместитель госсекретаря МООСРР Айвар Драудиньш. Ушаков с возмущением напомнил, что Драудиньш является бывшим депутатом думы, и его имя многократно фигурировало в различных коррупционных скандалах. Но тут необходимо понимать одну важную вещь. Носович иронизирует:



"В Латвии можно воровать из казны сколько душе угодно при условии, что ты расово чистый латыш, пришедшей к "кормушке" в составе "латышской партии", которая на выборах обещала латышам строить "латышскую Латвию". Если же ты русский, попавший во власть за счет голосов русскоязычного меньшинства, пощады не жди".



И резюмирует: "Этнократия сожрет тебя с потрохами при первом удобном случае и будет чувствовать при этом абсолютную моральную правоту. Сказано ведь в преамбуле к конституции: Латвия – для латышей. Латышам Латвию и обворовывать". Так оно и получается.



Василий Ермаков

13.01.2019 Источник - столетие

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